Fuerzas israelíes neutralizan 40 objetivos terroristas en Gaza

Las FDI anunciaron el sábado que, junto con la Fuerza Aérea y la Armada de Israel, había eliminado más de 40 objetivos terroristas en el último día, incluido un terrorista que lanzó cohetes hacia tropas que operaban en Nirim y un depósito de armas.

Las eliminaciones tuvieron lugar mientras las FDI expandían las operaciones en la zona de Khan Yunis, desmantelando sitios de infraestructura terrorista de Hamas en toda la ciudad.

La Fuerza Aérea ataca la infraestructura de Hamás en la Franja de Gaza, 16 de agosto de 2024 (IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Las FDI también dijeron que las tropas continuarán sus actividades operativas en el área de Tel al-Sultan en Rafah en los próximos días, habiendo eliminado varios terroristas y golpeado múltiples sitios de infraestructura terrorista allí.

El viernes, la Fuerza Aérea israelí también atacó un lanzador que había disparado cohetes hacia Re'im.

Las tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza el 16 de agosto de 2024. (IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Informes palestinos sobre las acciones de las FDI

Unos 15 palestinos murieron y docenas resultaron heridos en un ataque israelí en la ciudad de Zawayda en el centro de Gaza, informó la agencia de noticias dirigida por la Autoridad Palestina, WAFA, el sábado por la mañana.

Se informa que el ataque golpeó los cuarteles de Hamas y una casa perteneciente a la familia Al-Ajl.

Israel aún no ha comentado sobre el ataque.

Esta es una historia en desarrollo.