Blinken: Esta es quizás la última oportunidad de devolver a los rehenes de Gaza

Esta podría ser el último momento posible para devolver a los 115 rehenes restantes en Gaza, dijo el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Israel el lunes por la mañana, al tiempo que instaba tanto a Israel como a Hamás a no obstaculizar un acuerdo.

"Este es un momento decisivo", dijo Blinken al reunirse con el presidente Isaac Herzog en Jerusalén.

Es "probablemente la mejor, quizás la última oportunidad de llevar a los rehenes a casa, de lograr un alto el fuego y de poner a todos en un mejor camino hacia una paz y seguridad duraderas.

"Estoy aquí como parte de un intenso esfuerzo diplomático por instrucciones del presidente Biden para intentar llevar este acuerdo hasta la línea, y finalmente, más allá de la línea", dijo Blinken antes de una cumbre anticipada en El Cairo para tratar de finalizar un acuerdo. El secretario de Estado de EE.UU., Blinken, habla durante una reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog (no en la foto), en Tel Aviv, Israel, el 19 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/Kevin Mohatt/Pool)

Un alto funcionario de Estados Unidos describió la reunión en El Cairo como conversaciones de "juego final".

Catar y Egipto han sido los principales mediadores para un acuerdo, con el apoyo de los Estados Unidos.

El Director de la CIA, William Burns, mantuvo conversaciones de alto nivel en Doha el jueves y viernes, con la participación de una delegación israelí de alto nivel liderada por el jefe del Mossad, David Barnea.

Equipos profesionales de Israel están en Doha y El Cairo esta semana para conversaciones de nivel más bajo.

Respuesta de Hamas

La semana pasada, Estados Unidos presentó lo que describió como una "propuesta puente" en Doha, que dijo cerraba las brechas entre Israel y Hamas con respecto a un acuerdo del 31 de mayo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó en la Casa Blanca.

El domingo por la noche, Hamas rechazó la propuesta puente y el primer ministro Benjamin continuó presionando por aclaraciones al acuerdo, el cual el grupo terrorista también rechazó.

Blinken le dijo a Herzog el lunes por la mañana: "Es hora de que se haga [el acuerdo de rehenes]. También es hora de asegurarse de que nadie tome medidas que puedan descarrilar este proceso.

"Por lo tanto, estamos buscando asegurarnos de que no haya escalada, que no haya provocaciones, que no haya acciones que de alguna manera nos alejen de concretar este acuerdo, o que puedan, de hecho, llevar el conflicto a otros lugares y aumentar su intensidad", afirmó Blinken.

Herzog culpó a la falta de un acuerdo a "la negativa de Hamas a avanzar". Hizo hincapié en que "todavía tenemos mucha esperanza de poder avanzar en las negociaciones que se llevan a cabo por los mediadores. Y quiero agradecer a Estados Unidos, Egipto y Qatar por sus esfuerzos en nombre de esta noble causa.

"No hay un objetivo humanitario mayor, y no hay una causa humanitaria mayor que traer de vuelta a nuestros rehenes a casa, como deberían haber regresado hace tiempo.

"Queremos verlos de vuelta en casa lo antes posible. No hay una oración mayor, ni una esperanza mayor ni un esfuerzo mayor que hacer todo lo posible para traerlos de vuelta a casa", declaró.

"Así que hagamos nuestro mejor esfuerzo y todos nuestros esfuerzos para traerlos de vuelta a casa, junto con proteger los intereses de seguridad de Israel", dijo Herzog.

En una entrevista con Al Jazeera durante el fin de semana, el portavoz de Hamas, Osama Hamdan, explicó que habían aceptado el acuerdo, pero que Israel ha hecho cambios en el documento, lo cual rechazaron.

El problema ha sido la cuestión de un alto al fuego permanente versus temporal en la guerra de Gaza y la demanda de Hamas de una retirada completa de las FDI del enclave.

Israel ha insistido en que las FDI deben permanecer en dos corredores de seguridad críticos en Gaza, Philadelphi y Netzarim.