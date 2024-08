Partido Nacional Escocés retira látigo del Parlamento por negar 'genocidio' en Gaza

El miembro del Partido Nacional Escocés (SNP) John Mason fue despojado del látigo de su partido después de que publicara que los esfuerzos bélicos de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza no constituyen genocidio, informaron el sábado múltiples fuentes. Muchos políticos del partido de Mason se encuentran entre los más críticos en Escocia con la conducta de Israel en Gaza.

El ahora ex látigo del SNP dijo que, en relación con su suspensión, estaba "decepcionado", después de que el portavoz del látigo jefe del SNP dijera que era inaceptable que Mason ignorara las bajas civiles palestinas en la guerra, y la BBC lo citara diciendo: "No puede haber espacio en el SNP para este tipo de intolerancia".

Tras ser destituido de su cargo, el sábado publicó en Facebook que "ya se han perdido demasiadas vidas en Israel, Gaza y más allá y, como dije cuando hablé en el Parlamento, mucha gente siente que Israel ha pasado de una posición de autodefensa a buscar venganza".

Tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza. 18 de agosto de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

"Sin embargo, personalmente no creo que Israel haya intentado cometer, haya cometido o esté cometiendo un genocidio. Ciertamente tienen la capacidad de matar a muchos más palestinos de los que han matado. Eso no quiere decir que las pérdidas de vidas humanas no sean ya demasiadas". También dijo que Hamás e Irán tienen intención de cometer un genocidio debido a sus numerosas declaraciones en las que "quieren que Israel sea borrado del mapa".