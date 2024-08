Harris sobre el alto el fuego Israel-Hamás: 'No nos rendimos'

(JTA) - La vicepresidenta Kamala Harris dijo que aún tiene esperanzas de lograr un acuerdo de alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, mientras surgían informes durante el fin de semana de que las negociaciones, vistas como prometedoras, estaban al borde de colapsar nuevamente.

Por otro lado, familiares de rehenes israelíes están pidiendo a los líderes judíos estadounidenses que presionen al primer ministro Benjamin Netanyahu para que acepte un acuerdo.

Campañeando en Pennsylvania en vísperas de la Convención Nacional Demócrata, la candidata presidencial demócrata fue preguntada si creía que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu estaba listo para aceptar un acuerdo que detuviera los enfrentamientos por un período prolongado a cambio de la liberación de rehenes israelíes retenidos por Hamás. Ella respondió que seguía comprometida en alcanzar uno.

"No hablaré por él, pero les diré que estas conversaciones están en curso, y no nos rendimos, y seguiremos trabajando muy duro en esto", dijo. "Tenemos que lograr un alto el fuego y tenemos que sacar a estos rehenes".

El viernes, las perspectivas de un acuerdo parecían estar mejorando después de más de 10 meses de guerra y rondas sucesivas de negociaciones infructuosas. Informes indicaron que Irán se abstendría de un ataque anticipado a Israel si se firmaba un alto el fuego, y el viernes, el presidente Joe Biden dijo "estamos más cerca que nunca" de un acuerdo. El Primer Ministro Benjamin Netanyahu visto sobre una pared de carteles de rehenes en una ilustrativa. (credit: FLASH90/CANVA)

El sábado por la noche, decenas de miles llenaron las calles de Tel Aviv para pedir un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes, y para pedir elecciones anticipadas. Días antes, las familias de los rehenes enviaron una carta a las Federaciones Judías de América del Norte "instando públicamente al gobierno de Netanyahu a firmar el acuerdo presentado por el Gobierno de EE. UU."

Hamas rechaza las nuevas condiciones de Netanyahu

Haciendo referencia al imperativo judío de redimir a los cautivos, la carta agregó: "Si podemos cerrar el trato durante esta ronda de negociaciones que comenzó en Qatar hoy, podemos cumplir la mitzvá de Pidyon Shevuyim y celebrar las Altas Fiestas de este año con nuestros seres queridos".

Pero para el domingo, las negociaciones parecían estar fracasando. En una repetición de disputas anteriores entre las partes, Hamas rechazó el acuerdo sobre la mesa, alegando que Netanyahu había añadido condiciones al acuerdo a las que Estados Unidos había accedido. En una declaración, según Axios, Hamas afirmó: "Netanyahu sigue poniendo obstáculos en el camino para llegar a un acuerdo y está estableciendo nuevas condiciones y demandas con el objetivo de socavar los esfuerzos de los mediadores y prolongar la guerra".

Hamas, que no envió una delegación a las recientes conversaciones celebradas en Catar, está exigiendo un alto el fuego permanente, según Axios, algo que Israel rechaza. También se plantean las cuestiones de quién controlará dos áreas estratégicas en la Franja de Gaza actualmente controladas por Israel: el Corredor de Filadelfia en el sur, en la frontera con Egipto, y el Corredor de Netzarim en el centro del territorio.

En una declaración el domingo por la noche, Netanyahu dijo que "Hamas cambió su posición", pero reconoció que las disputas sobre un alto el fuego permanente y el control del Corredor de Filadelfia eran los principales puntos de discordia. Netanyahu dijo que la capacidad de continuar la guerra después de un alto el fuego temporal seguía siendo una "demanda fundamental" de Israel.

"Hoy en día, el primer ministro insiste en que permanezcamos en el Corredor de Filadelfia para evitar que los elementos terroristas se rearman," dijo la declaración de Netanyahu. "El primer ministro seguirá trabajando en avanzar en un acuerdo que maximice el número de rehenes vivos y que permita alcanzar todos los objetivos de la guerra."

Según los medios de comunicación israelíes, los propios negociadores de Israel están instando a Netanyahu a ser más flexible. Según los medios israelíes, en una reunión entre Netanyahu y los negociadores estalló una discusión, ya que los negociadores advirtieron que la oportunidad de llegar a un acuerdo se estaba escapando y cuestionaron si Netanyahu estaba interesado en llegar a un acuerdo. Según informes, el Ministro de Defensa Yoav Gallant también advirtió en la misma reunión que el inicio de una guerra regional también podría estar en juego.

En respuesta a los informes de la reunión, la declaración de Netanyahu también criticó a los "filtradores seriales que están perjudicando la capacidad de avanzar en un acuerdo."