'Ahora es el momento de un acuerdo': Blinken a las familias de los rehenes israelíes

Las familias de los rehenes israelíes se reunieron con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu el lunes por la noche.

Según los medios israelíes, las familias de los rehenes salieron de la reunión con sentimientos encontrados.

Etti Chen, la tía de Itay Chen, quien estuvo en la reunión con Blinken, le dijo a Walla: "Él es muy cálido y agradable. Pero no me fui con buenos sentimientos. No se dijo lo suficiente".

“Blinken y Netanyahu estaban sentados frente a mí, y el Secretario de Estado dijo que aún había cabos sueltos, pero que había algo con lo que trabajar. Dijo que estaban haciendo todo lo posible para que sucediera, que ofrecieron algo a Israel, y [Netanyahu] estuvo de acuerdo, y ahora Hamas necesita dar el visto bueno”, dijo Chen. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv. 13 de julio de 2024 (credit: DUDU BACHAR/POOL)

Chen luego agregó que Blinken informó que el martes una delegación de Estados Unidos partirá hacia Qatar, donde se reunirán con Hamas "con la esperanza de atar los cabos sueltos", dijo Chen a Walla.

Blinken presiona acuerdo mientras Hamas se resiste

Varda, la abuela de Idan Alexander, compartió con Walla que su "sensación era positiva, su lenguaje corporal estaba relajado y espero que esto lleve a algo bueno". Ella señaló: "Hamas no está de acuerdo con las cosas, eso es lo que hay que examinar".

"Él está aquí para ayudar", declaró Varda sobre Blinken. "Él no dijo que Netanyahu está imponiendo condiciones, pero entendimos de él que Hamas no está de acuerdo en absoluto con la idea de un acuerdo y que no es urgente para ellos. Él vino a la región para presionar a Netanyahu, Qatar y Egipto, y para actuar para evitar una guerra regional. Blinken nos dijo: 'Ha llegado el momento. Ahora es el momento de un acuerdo'".