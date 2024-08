Ex general de las FDI habla sobre colonos violentos, Irán, Hezbolá y Gaza

El ex general de brigada de la División de Gaza, Mayor General (retirado) Gadi Shamni, habló sobre la tensión regional ante las amenazas de Irán y Hezbolá de atacar a Israel, sobre el control del corredor de Filadelfia y los disturbios en el pueblo de Jit, en Judea y Samaria, en una entrevista con la emisora de radio 103FM en agosto.

"La situación ahora es crítica", dijo Shamni sobre los disturbios en Jit. "'Un puñado' es una tontería; esto no es solo un puñado. Hay grandes grupos de estas personas. Tienen representación en la Knesset y el gobierno. No hay otra opción que hacer un cambio en el tema. El Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) tiene que entrar en campos en los que actualmente no está involucrado. No podemos seguir llamándolos 'jóvenes de la colina'. Son pandillas armadas. El Shin Bet tiene que tratar con ellos como lo haría con terroristas", añadió.

Shamni habló sobre la posibilidad de que la escalada conduzca a una guerra regional en el Mediterráneo Oriental.

"Hasta ahora, la afirmación de que ambas partes no están interesadas en una guerra total y en una escalada de la guerra actual sigue siendo cierta", dijo.

"Sin embargo", continuó Shamni, "no dudo que si no fuera por la significativa preparación estadounidense y la disuasión estadounidense contra Hezbolá e Irán, estaríamos experimentando una deterioro mucho más grave. Porque entendemos que cuando hay una intensidad de intercambios de fuego y vulnerabilidad mutua, la posibilidad de deslizarse hacia una escalada incontrolada es alta".

Respecto a Hezbolá e Irán, Shamni dijo que "entienden que hay algo más aquí. Que los estadounidenses realmente cuidan y protegen sus propios intereses primero; no quieren un conflicto con Irán y una guerra regional".

"Existe una determinación para defender al Estado de Israel y considerables capacidades israelíes. Toda esta historia logra mantener bajo control esta olla a presión, pero eso no significa que no pueda degenerar muy rápidamente en una guerra a gran escala", continuó.

Shamni agregó, respecto a la continuación de la guerra: "Creo que durante demasiado tiempo, esta situación debería haber sido diferente. Hemos estado luchando en el Sur por más de diez meses, y Gaza se define como el principal esfuerzo, lo cual es una realidad muy problemática que no permite a las FDI cambiar su enfoque y concentrar sus esfuerzos en el Norte. Entendemos que las FDI han sido significativamente reducidas en los últimos años; no saben cómo responder ofensivamente en dos frentes simultáneamente, y actualmente estamos tratando con más de dos frentes."

Shamni añadió: "Fue correcto presionar lo más rápido posible por una pacificación en el Sur, un cese de hostilidades, un esfuerzo por llegar a un acuerdo de rehenes, hacer de Gaza un esfuerzo secundario y concentrar los esfuerzos en el Norte."

Israel no puede estar sola

"Entendemos, desafortunadamente, que toda la retórica que hemos escuchado de la dirigencia israelí de que Israel se defenderá sola - hay un problema enorme con esto. Necesitamos el apoyo de esta coalición. El sueño iraní no es solo la historia de las armas nucleares; ellos entienden que pueden destruir a Israel de manera convencional", continuó.

En cuanto al corredor de Philadelphi, Shamni, el ex brigadier general de la División de Gaza, declaró que "Israel debe controlar el corredor e influir en el tráfico allí. O bien necesitamos estar físicamente presentes o encontrar una forma alternativa".

"Si podemos encontrar una solución adecuada con la participación de Estados Unidos, creará una situación en la que podamos permitirnos abandonar el corredor durante varios meses para hacer lo que he dicho sobre Philadelphi, en el norte, en la lucha contra Irán, que se está volviendo peor", agregó.

"Estamos en confrontación directa con Irán, como nunca antes. Para lograr algo así, necesitamos un cambio estratégico. Hay una cosa que si no logramos, no llegaremos a un punto de inflexión, y eso es un acuerdo de rehenes".