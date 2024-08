Israel recupera los cuerpos de seis rehenes de la Franja de Gaza

Israel recuperó los cuerpos de los rehenes Nadav Popplewell, Yagev Buchshtab, Yoram Metzger, Haim Peri, Alexander Dancyg y Avraham Munder de la zona de Khan Yunis en Gaza, que fueron asesinados estando en cautiverio de Hamas, anunció el IDF el martes.

La operación de rescate fue llevada a cabo por la 98ª División del IDF y realizada por la Brigada de Paracaidistas, la Unidad 'Yahalom' y el Batallón 75, junto con fuerzas del ISA. La operación se realizó bajo inteligencia militar, ISA y la Dirección de Rehenes del Directorio de Inteligencia del IDF.

Se anunció anteriormente en el Kibbutz Nirim que los cuerpos de Popplewell y Buchshtab fueron recuperados de Gaza. Del mismo modo, el Kibbutz Nir Oz anunció esa misma mañana que los cuerpos de Peri, Metzger y Dancyg también fueron recuperados. Se creía que Munder estaba vivo hasta que el Kibbutz Nir Oz anunció su muerte mientras estaba en cautiverio en Gaza.

El Instituto Nacional de Medicina Forense, la Policía de Israel y el Equipo de Rehenes de la Dirección de Mano de Obra de las FDI llevaron a cabo un procedimiento de identificación de los cuerpos y notificaron a sus familias y comunidades. Un grupo de personas camina junto a un muro que muestra carteles de rehenes, en Tel Aviv, Israel, el 18 de agosto de 2024 (credit: REUTERS/FLORION GOGA)

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos enfatizó que la única forma de devolver a los 109 rehenes es a través de un acuerdo negociado.

Nadav Popplewell

Popplewell, de 51 años, fue secuestrado en Nirim el 7 de octubre. En junio, las FDI anunciaron que había sido asesinado estando bajo el cautiverio de Hamas.

El kibutz de Nirim dijo que le encantaban los libros y la ciencia ficción.

Popplewell fue tomado como rehén junto con su madre, Channah Peri, quien fue liberada en el acuerdo de rehenes de noviembre después de 49 días en cautiverio en Gaza. Ambos fueron sacados de la habitación segura de su casa. El hermano de Popplewell, Roi, de 54 años, fue asesinado el 7 de octubre.

Yagev Buchshtab

Buchshtab, de 35 años, fue capturado en el Kibbutz Nirim el 7 de octubre junto con su esposa Rimon Kirsht Buchshtab, de 36 años, quien fue liberada el 28 de noviembre como parte del acuerdo de rehenes.

Buchshtab, de 35 años, fue capturado en el Kibbutz Nirim el 7 de octubre junto con su esposa Rimon Kirsht Buchshtab, de 36 años, quien fue liberada el 28 de noviembre como parte del acuerdo de rehenes.

En julio, las FDI anunciaron que había sido asesinado en cautiverio en Gaza. Buchshtab era técnico de sonido y tenía pasión por la música.

Yoram Metzger

Metzger, de 80 años, fue secuestrado de Nir Oz el 7 de octubre. En junio, las FDI anunciaron que había sido asesinado mientras estaba en cautiverio de Hamas. Le sobrevive su esposa, Tamar, quien fue secuestrada junto con él y liberada en el acuerdo de rehenes de noviembre, tres hijos y siete nietos.

En el kibutz, Yoram trabajaba en la fábrica Nirlat y como mecánico del kibutz.

Haim Peri

Peri, de 79 años, fue secuestrado del kibutz Nir Oz el 7 de octubre. En junio, las FDI anunciaron que había sido asesinado en cautiverio de Hamas.

"El día de la masacre en el kibutz, Haim logró salvar a su esposa Asnat antes de ser secuestrado él mismo. Sobrevivió en condiciones inhumanas en los túneles de Hamas durante meses, hasta que fue brutalmente asesinado en cautiverio", escribió el kibutz en un comunicado el martes.

Peri era padre de cinco hijos, abuelo de 13 nietos, activista por la paz y fundador de una galería de arte. También enseñaba en el Colegio Sapir.

Alexander Dancyg

Dancyg, de 76 años, fue secuestrado de Nir Oz el 7 de octubre. En julio, las FDI anunciaron que había sido asesinado estando en cautiverio en Gaza.

Nacido de sobrevivientes del Holocausto, Dancyg era un educador e historiador que trabajó en Yad Vashem durante casi 30 años. Fue uno de los fundadores de delegaciones educativas a Polonia y lideró muchas de ellas.

Avraham Munder

Munder fue secuestrado del kibutz Nir Oz el 7 de octubre. El martes, el kibutz Nir Oz anunció que había sido asesinado en cautiverio en Gaza. Munder luchó y resultó herido en la Guerra de los Seis Días, según el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

El sobrino de Munder dijo a KAN Reshet Bet anteriormente que el cuerpo de su tío había sido recuperado de Gaza y que "es triste que una persona que participó en la liberación de Jerusalén y respondió al llamado de desarrollar comunidades en el Néguev haya tenido su vida terminada al ser arrojado a un lado en un túnel en Khan Yunis".

Vivió en el kibutz Nir Oz por más de 50 años y formó parte del coro Eshkol.

Fue secuestrado a la Franja de Gaza el 7 de octubre junto con su esposa Ruti, su hija Keren y su nieto de nueve años Ohad, quienes fueron liberados en el intercambio de rehenes de noviembre después de 49 días en cautiverio.

Eve Young y Yonah Jeremy Bob contribuyeron a este informe.