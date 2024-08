Se producen incendios tras docenas de cohetes sobre el norte de Israel

Alrededor de 55 proyectiles entraron al territorio israelí después de que se activaran las alarmas la mañana del martes en el Alto Galilea y los Altos del Golán, informaron las FDI.

Algunos de los proyectiles fueron interceptados mientras que otros cayeron en áreas abiertas sin que se reportaran heridos, agregó el ejército.

Las FDI también dijeron que los bomberos estaban trabajando para extinguir los incendios que se habían desatado tras los impactos.

Posteriormente, una aeronave de la Fuerza Aérea de Israel (IAF) atacó el lanzador desde el cual fueron disparados los proyectiles.

IAF ataca lanzadores de Hezbolá

La mañana del martes, se les dijo a los residentes de algunas comunidades en el Consejo Regional del Golán que se mantuvieran cerca de los refugios seguros y redujeran los movimientos y las reuniones, informó Channel 12.

IAF strikes on Hezbollah targets in the areas of Al-Mansouri and Al-Taybeh in southern Lebanon. August 20, 2024. (Credit: IDF Spokesperson's Unit)

Las comunidades incluidas eran Kidmat Zion, Ein Zivan, Ortal, Merom Golan y Sha'al.

A las 08:01 a.m. y 08:02 a.m., sonaron varias alertas de cohetes en Gadot, Hulata y Yesud Hama'ala en la Alta Galilea y en Ortal en los Altos del Golán del norte.

Anteriormente, las FDI informaron que los aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel atacaron dos lanzadores de Hezbollah en las áreas de Al-Mansouri y Al-Taybeh en el sur de Líbano durante la noche.

Los lanzadores que fueron alcanzados estaban listos para ser disparados contra el territorio israelí, agregó el ejército.