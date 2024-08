Las familias de los rehenes piden negociaciones directas y citan el amplio apoyo israelí al acuerdo

Las familias de los rehenes enviaron una carta el lunes directamente a los negociadores, evitando los organismos gubernamentales, instándolos a asegurar un acuerdo.

El llamamiento, realizado por el "Foro por la Vida", se dirigió al Jefe de la CIA Bill Burns, al Jefe de Inteligencia Egipcia Abbas Kamel y al Primer Ministro de Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, sin involucrar a un representante israelí. Las familias expresaron su apoyo a los esfuerzos para poner fin a la guerra y los pasos necesarios para garantizar el retorno seguro de los rehenes.

"En nombre de la mayoría de los ciudadanos israelíes que apoyan el acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes, queremos expresar nuestro agradecimiento por sus esfuerzos de mediación y su compromiso para llegar a un acuerdo rápidamente", escribieron los miembros del foro.

"Nos gustaría llamar su atención sobre una campaña sin precedentes que tuvo lugar en Israel el mes pasado, ilustrando un amplio apoyo público al acuerdo. Las encuestas muestran consistentemente que una gran mayoría de israelíes apoya el acuerdo. Este apoyo también se refleja en protestas continuas en todo Israel y declaraciones de figuras clave de la sociedad israelí".

"Además," agregaron, "en julio, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos Israelíes lanzó un esfuerzo a nivel nacional para traducir este apoyo positivo en acción personal. Durante dos semanas, alrededor de 250,000 israelíes firmaron y se comprometieron personalmente con el acuerdo propuesto. Estamos seguros de que una campaña más larga habría generado números aún más altos. Hostage protest in Tel Aviv. August 17 2024. (credit: DANOR AHARON)

“Tus esfuerzos diplomáticos anteriores llevaron a un acuerdo que aseguró la liberación de más de cien rehenes, dando esperanza a los israelíes en estos tiempos difíciles. Creemos que las negociaciones actuales bajo tu apoyo y guía pueden y deben tener éxito."

Familias instan a los mediadores a finalizar el acuerdo de rehenes

Además escribieron, "Apoyamos tus esfuerzos para traer de vuelta a todos los rehenes restantes, poner fin a la guerra en Gaza, prevenir la escalada regional y allanar un camino diplomático hacia la curación y la paz. Solo de esta manera se puede lograr la seguridad para todos, permitiendo la reconstrucción de Gaza y las comunidades circundantes, y reunir a los rehenes con sus seres queridos. Firmar el acuerdo será un paso crucial adelante, fuera de la situación difícil actual y hacia un futuro mejor.

"Les instamos a que continúen con el excelente trabajo que están realizando y no duden en tomar las medidas necesarias para convencer a ambas partes de comprometerse y finalizar el acuerdo. Si lo hacen, contarán con un amplio apoyo del público israelí, y queríamos que lo supieran", concluyeron.

Uno de los líderes de la iniciativa es el profesor Boaz Atzili, primo de Aviv Atzili, quien fue asesinado en el Kibbutz Nir Oz y cuyo cuerpo está retenido en Gaza. "Cuando 'figuras políticas de alto rango' hacen todo lo posible para introducir condiciones en las negociaciones que llevarán al fracaso del acuerdo, evitar la liberación de rehenes y dañar gravemente la seguridad de Israel, queríamos que los mediadores supieran que esta no es la posición del pueblo israelí."

Efrat Matzikva, sobrina del secuestrado Gadi Moses, también estuvo entre los firmantes de la carta. Ella dijo: "Israel no puede sobrevivir sin un sistema de relaciones exteriores estable y basado en principios. Mientras la red exterior de Israel se deteriora, los ciudadanos eligen liderar la diplomacia, fortaleciendo los lazos de nuestro país en todo el mundo con orgullo, respeto y una visión de un futuro que ilumine nuestras regiones", dijo.

Además de la carta, el grupo también está detrás del libro "Mr. Abandonment", que acusa a Netanyahu de fracasos el 7 de octubre, así como en los meses siguientes.