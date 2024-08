Israel reafirma control del Corredor Filadelfia tras reunión Netanyahu-Blinken

Israel se mantuvo firme en su insistencia de que las FDI deben mantener presencia militar en el Corredor de Filadelfia después de que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu se reuniera con el Secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken en Jerusalén para discutir cómo avanzar en las negociaciones de rehenes.

"El Primer Ministro defiende firmemente el principio de que las FDI permanecerán físicamente en el Corredor de Filadelfia que colinda con Egipto para evitar el reabastecimiento de armas mortales de Hamas", dijo el portavoz del gobierno, David Mercer, a los reporteros en Jerusalén.

"Las negociaciones continúan", dijo. "Estamos trabajando para crear un acuerdo marco basado en los principios presentados por EE. UU. en mayo para traer a nuestro pueblo a casa", enfatizó Mercer.

Esto se dijo mientras Blinken hacía una breve visita a Israel el lunes, mientras que Estados Unidos, junto con los principales mediadores de un acuerdo de rehenes entre Egipto y Qatar, se preparaban para organizar una ronda de conversaciones de alto nivel en El Cairo tan pronto como el miércoles o más tarde en la semana.

Los equipos profesionales israelíes de bajo nivel están en El Cairo y Doha esta semana para trabajar en los detalles relacionados con el acuerdo.

Un vehículo de las FDI en un túnel de tres metros de altura encontrado cerca del Corredor Filadelfia en el sur de Gaza. 4 de agosto de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Blinken subrayó al presidente Isaac Herzog, Netanyahu y al ministro de Defensa Yoav Gallant en reuniones separadas lo importante que era aceptar el acuerdo.

Advertía que esta podría ser la última opción para llegar a un acuerdo y traer a casa al rehén.

Reunión duró tres horas

La oficina del primer ministro informó que la reunión de Blinken con Netanyahu duró tres horas, fue "positiva y se llevó a cabo en un buen ambiente".

Durante esa conversación, Netanyahu "reiteró el compromiso de Israel con la propuesta estadounidense actual sobre la liberación de nuestros rehenes, que tiene en cuenta las necesidades de seguridad de Israel, en las que él insiste firmemente", dijo su oficina.

Sobre la mesa está lo que Estados Unidos ha llamado una "propuesta de puente" para cerrar las brechas entre Hamas e Israel con respecto a una propuesta de tres fases que el presidente estadounidense Joe Biden presentó el 31 de mayo.

Pero a pesar de las declaraciones iniciales positivas de Estados Unidos e Israel sobre dos días de conversaciones celebradas en Doha el jueves y viernes, Hamas rechazó la "propuesta de puente".

Israel, a su vez, se mantuvo en los mismos puntos de principios que había delineado antes de que se anunciara la propuesta de mediación en Doha, incluso cuando Blinken instó tanto a Hamas como a Israel a decir sí al acuerdo.

Mercer dijo: "Israel también insistió en avanzar en un acuerdo que maximice el número de rehenes vivos y permita alcanzar todos nuestros objetivos de guerra".

"Israel está llevando a cabo estas negociaciones con una mirada firme en los intereses de seguridad vitales de Israel, en contraposición a aquellos que aconsejan que Israel simplemente ceda", dijo Mercer.

A pesar de esas posiciones firmes que expuso, Mercer dijo que Netanyahu "dejó claro que Israel está totalmente dispuesto a ser flexible para esta noble misión, pero que no haya dudas al respecto". Agregó que "estas son negociaciones muy complejas" y destacó la gratitud de Israel hacia la administración Biden por todos sus esfuerzos.