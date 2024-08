FDI informan muerte del soldado Mahmood Amaria en el norte de Israel

El Oficial Mayor de la Reserva Mahmood Amaria cayó en combate en el norte de Israel, anunciaron las FDI el lunes.

Amaria, de 45 años, de Ibtin, sirvió en la Brigada 300.

Además, en el incidente en el que cayó Amaria, un oficial de combate resultó gravemente herido.

El oficial fue llevado al hospital para recibir tratamiento médico, y su familia fue informada.

El incidente ocurrió como resultado de un dron

Amaria fue golpeado por piezas de la aeronave que también causaron un incendio en el bosque cuando se estrelló, hiriendo al segundo soldado.

El humo se eleva sobre el suelo del norte de Israel, después de que Hezbolá afirmara haber lanzado más de 200 cohetes contra posiciones militares israelíes en el norte de Israel el 4 de julio de 2024. (credit: REUTERS/Ronen Zvulun)

Este incidente ocurrió en medio de un extenso ataque en el norte, durante el cual se activaron alarmas sin parar en las primeras horas de la mañana en toda Galilea y Alta Galilea.

Amaria había sido soldado de las FDI y reservista durante más de dos décadas, anteriormente había servido en la División de Gaza y fue transferido al Norte justo antes de la guerra.

Su esposa es la directora de preescolares y jardines de infantes en el Consejo Regional de Zevulun, del cual forma parte la aldea beduina de Ibtin.

"El servicio en las FDI fue muy importante para él. Servimos juntos durante la Operación Margen Protector en la Franja de Gaza, y recuerdo que siempre decía que sus hijos seguirían sus pasos y también servirían", dijo su pariente, Murad Amaria, un ex rastreador, a Walla.

"En general, la educación de sus hijos era muy importante para él, y siempre invertía su tiempo libre en su familia e hijos. Se aseguraba de llevar a los niños a clases de enriquecimiento, se aseguraba de que aprendieran equitación y, por supuesto, se ocupaba de todas sus necesidades".

"Éste era un hombre de principios de una familia de principios que vivía al lado de nuestra ciudad", dijo Munir Zbeidat, jefe del Foro de Jefes de Autoridades Beduinas en el Norte y él mismo jefe del consejo vecino en B'smat Tivon.

"Estamos profundamente entristecidos por el trágico evento que ocurrió esta mañana, extendemos nuestras condolencias a la familia y esperamos días mucho mejores. Los pueblos beduinos en el Norte son una parte integral del estado de Israel. Los beduinos en el Norte sirven en las FDI y en todas las ramas de seguridad como ciudadanos israelíes y, desafortunadamente, también lloran a 237 soldados caídos conmemorados aquí en la región en el sitio del guerrero beduino."