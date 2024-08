El alto al fuego no eliminará la amenaza de Hezbollah en Israel

El grupo terrorista libanés Hezbollah publicó un video el viernes mostrando lo que afirmaba era una sofisticada instalación subterránea que podría ser utilizada para atacar a Israel. La publicación se produjo en un momento de tensiones elevadas entre Israel y Hezbollah, unas semanas después de que Israel asesinara a Fuad Shukr, un comandante senior del grupo en Beirut. Hezbollah prometió vengarse del estado judío, que desde entonces ha estado en alerta máxima en previsión de un ataque.

El video no sorprendió a Israel, que ha estado al tanto de al menos una parte de la red de túneles de Hezbollah durante varios años. Las imágenes mostraban camiones conduciendo por el túnel iluminado, mostrando su tamaño y sofisticación. Una rareza sobre el video fue su traducción al inglés, además del hebreo, quizás un intento de amenazar a las fuerzas militares extranjeras que se han movilizado a la región en preparación para una posible escalada entre Israel, Hezbollah e Irán.

"Hezbollah ha publicado constantemente tales videos a lo largo de la guerra", dijo Sarit Zehavi, fundadora y presidenta del Centro de Investigación y Educación Alma, una institución especializada en estudios sobre terrorismo, a The Media Line. "Siempre han estado planeando usar los túneles. Al final, se trata de tomar la decisión de hacerlo o no".

"Están enviando señales a todos en la región: estas son nuestras capacidades, y esto es lo que sabemos hacer", agregó.

Mientras Israel espera la represalia de Hezbollah por la muerte de Shukr, también ha habido llamados para llevar a cabo un ataque preventivo contra Hezbollah. Además, el asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh, líder del grupo terrorista Hamas con sede en Gaza, horas después del asesinato de Shukr, también ha aumentado las amenazas de Irán, aumentando la aprehensión en Israel. Las fuerzas estadounidenses y británicas han aumentado significativamente su presencia en la región, con portaaviones, submarinos y otras fuerzas movilizadas en el área.

Captura de pantalla de la red de túneles de Hezbollah del video publicado por el grupo terrorista para amenazar a Israel el 16 de agosto de 2024. (credit: SCREENSHOT/X)

"Hezbollah tiene como objetivo asustar y disuadir a Israel de invadir Líbano", dijo Yehoshua Kalisky, investigador senior en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) en Tel Aviv, a The Media Line. "Los miembros del 'eje del mal', como Corea del Norte, Irán y Hezbollah, son todos expertos en guerra psicológica".

La semana pasada, Hezbollah también lanzó un video que mostraba a sus fuerzas Radwan, la fuerza de élite y altamente secreta del grupo. Las imágenes mostraban a soldados enmascarados preparándose para un ataque, con la frontera israelí al fondo.

Ataque aéreo de las FDI

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron el sábado que habían llevado a cabo un ataque aéreo en la zona de Tiro, Líbano, durante el cual mataron a Hussein Ibrahim Kasseb, comandante de la Fuerza Radwan de Hezbollah. El asesinato selectivo fue solo uno de una serie de ataques dirigidos a esta fuerza.

Hezbollah e Israel han estado intercambiando disparos durante más de diez meses desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas. El día después del ataque de Hamas el 7 de octubre que desencadenó la guerra, Hezbollah comenzó a disparar cohetes y drones ofensivos hacia el norte de Israel. En respuesta, el ejército israelí ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos contra el grupo, que es clasificado como una organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Liga Árabe, entre otras naciones. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Según un informe reciente del Centro Alma, Hezbollah ha sido respaldado tanto por Corea del Norte como por Irán en su avance hacia una extensa red de túneles subterráneos que se extiende profundamente en territorio libanés. Los túneles no solo se utilizan como túneles ofensivos transfronterizos para atacar a Israel. Además, hay una amplia red de túneles dentro de Líbano que conectan sus sedes en Beirut con centros logísticos en otras áreas y sus posiciones defensivas en el sur del Líbano en la frontera con Israel. Los túneles permiten la movilización de fuerzas y armas de Hezbollah lejos de la mirada de la inteligencia israelí, evitando la detección crucial para la operación del grupo terrorista.

"Estos son túneles estratégicos que permiten transferir sus tropas, lanzadores y misiles dentro del Líbano", dijo Zehavi, quien señaló un informe de 2008 presentado al Congreso de los Estados Unidos sobre la relación entre Hezbollah y Corea del Norte y la contribución norcoreana al proyecto de túneles de Hezbollah.

Las FDI se negaron a hacer comentarios sobre el informe o cualquier asunto relacionado con la red de túneles de Hezbollah.

A finales de 2018, el ejército israelí descubrió lo que dijo eran cuatro túneles transfronterizos excavados por Hezbollah para ser utilizados en un ataque a comunidades fronterizas. Los residentes habían reportado ruidos de perforación durante los años previos a que se revelaran los túneles. Este hallazgo fue solo la punta del iceberg.

"Las FDI no intentaron localizar cada túnel porque no operaban dentro del Líbano y solo buscaban túneles transfronterizos", dijo Zehavi.

A lo largo de la guerra de Israel contra Hamas en Gaza, las FDI han dicho que han descubierto cientos de pozos de túneles y destruido muchos túneles transfronterizos. Algunos de esos túneles estaban destinados a ser utilizados como túneles de ataque ofensivo que cruzaban hacia Israel, otros cruzaban la frontera de Gaza con Egipto, lo que permitía al grupo terrorista contrabandear armas y fortalecerse.

"Cualquiera que haya visto los túneles en Gaza ahora sabe lo que les espera en Líbano", dijo Kalisky.

Expertos en defensa creen que las capacidades de Hamas palidecen en comparación con las de Hezbollah, incluidos sus túneles.

"Si bien Israel ha desarrollado tecnologías para exponer los túneles, no hay capacidad que garantice un éxito completo", agregó, señalando que la red de túneles de Hezbollah sirve para una amplia gama de propósitos, desde salas de mando y control hasta túneles tácticos y estratégicos que almacenan algunos de los misiles más sofisticados del grupo. La red está en el núcleo de sus planes de guerra contra Israel.

Las FDI realizan ataques aéreos diarios contra objetivos de Hezbollah en Líbano sin especificar cuáles son esos objetivos, convirtiendo la infraestructura de túneles en un objetivo potencial.

"No hay necesidad de proporcionar al enemigo esa información", dijo Kalisky.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrenta el gobierno israelí es cómo restaurar la confianza en decenas de miles de residentes de pueblos y aldeas en la frontera con Líbano que fueron evacuados al comienzo de la guerra. Las escenas de terroristas de Hamas cruzando fácilmente la frontera desde Gaza a Israel eran la pesadilla de los residentes del norte de Israel durante años. Fue un adelanto del escenario que más temían.

Según Zehavi, aquí es donde el ejército podría haber sido más transparente en sus esfuerzos por infundir confianza entre los residentes.

"El ejército ha llevado a cabo miles de ataques a una velocidad impresionante", dijo. "Pero la mayoría de estos ataques están cerca de la frontera, lo que probablemente significa que no han apuntado a los túneles profundos en Líbano. Si las FDI publican lo que atacaron, podría ayudar a que los residentes se sientan más seguros".

La Resolución 1701 de las Naciones Unidas (ONU), que puso fin a la última guerra entre Israel y Hezbollah en 2006, se suponía que alejaría al grupo terrorista de la frontera pero no lo hizo. Las fuerzas de paz de la ONU no han detenido a Hezbollah de mejorar constantemente sus capacidades, transformándose en el enemigo más formidable de Israel.

"Está claro después del 7 de octubre que Israel no puede aceptar tales capacidades en su frontera", dijo Zehavi. "Esto no es aceptable. Un alto el fuego no es una solución para los residentes del norte. Debe haber algún tipo de mecanismo que desarme a Hezbollah. Resoluciones anteriores de la ONU han demostrado que no pueden lograr esto".

Para lograr esto, después de innumerables intentos de mediación por parte de Estados Unidos, Francia y otros países, Israel podría optar por atacar a Hezbollah. Los israelíes tienen poca fe en los esfuerzos de mediación o en la fiabilidad de Hezbollah para cumplir con cualquier acuerdo. Nasrallah, quien prometió apoyar a Hamas mientras luche contra Israel, también ha dicho que cesaría el fuego si se logra un alto el fuego en Gaza.

"Un ataque preventivo podría llevar a una guerra más amplia que Israel podría resistir con sus sistemas de defensa aérea altamente sofisticados", dijo Kalisky. "Pero Hezbollah es un enemigo con paciencia, y usaría un alto el fuego para mejorar sus capacidades. Ahora Israel debe decidir si quiere resolver el problema militar o diplomáticamente".

"Lograr un alto el fuego implica tratar con microtácticas", dijo Zehavi. "Desarmar a Hezbollah y Hamas es algo en lo que Israel no puede ceder".

Dado que se cree que los principales activos de Hezbollah están bajo tierra y probablemente en áreas civiles, el desafío que Israel enfrenta para frustrar la amenaza de túneles es inmenso. Aunque ha estado utilizando la red de túneles de Gaza como campo de aprendizaje, es factible que Hezbollah también esté observando de cerca las tecnologías que las FDI han desarrollado en Gaza para extraer lecciones para su futura confrontación con Israel.

Mientras los esfuerzos diplomáticos siguen en marcha para lograr un alto el fuego en Gaza, Hezbollah e Israel parecen estar al borde de la escalada, con decisiones importantes por tomar. El domingo, ambas partes continuaron intercambiando disparos a lo largo de la frontera.

"Israel necesita decidir si quiere dormir al lado de un tigre en su frontera o no", dijo Kalisky.