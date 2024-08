Por qué las amenazas suicidas de Hamás no causan temor

Hamas y la Yihad Islámica Palestina emitieron un comunicado conjunto el lunes reclamando la responsabilidad por la bomba que explotó en la mochila del terrorista que la llevaba el domingo por la noche en Tel Aviv, y prometiendo ataques suicidas "mientras Israel continúe con su masacre y política de asesinatos en Gaza".

El propósito del comunicado es claro: infundir pánico y evocar recuerdos inquietantes de la Segunda Intifada, un período en el que los atentados suicidas fueron una realidad frecuente y devastadora para Israel durante casi cinco años.

Algunos medios cayeron en esta trampa, informando sobre el comunicado en tonos angustiosos y nerviosos que transmitían un sentido de perdición inminente, advirtiendo: "Cuidado, estamos al borde de una Tercera Intifada".

Eso, por supuesto, es lo que quieren los terroristas: quieren ese pánico, quieren que el país tiemble ante la idea de una tercera intifada, quieren que el país recuerde los atentados suicidas de principios de los años 2000 y tema que eso les espere de nuevo.

Sin embargo, hay algo casi absurdo en este enfoque. El 7 de octubre, Hamas irrumpió en el país, cometió atrocidades al estilo nazi, asesinó, violó, saqueó, quemó y secuestró. Durante las últimas tres semanas, el país ha estado viviendo bajo la amenaza de Irán y Hezbolá de bombardearlo con cohetes y misiles y desatar un tipo de venganza sobre Israel que el país nunca ha experimentado.

Tel Aviv. (credit: Liad Vaknish / Walla)

¿Pánico en todo el país?

¿Y se supone que una declaración de intención de Hamas y la Yihad Islámica Palestina deben causar pánico en el país?

Para algunos, esta guerra psicológica tendrá un impacto. Esta nueva amenaza, reemplazando a las ya aparentemente pasadas amenazas de Irán y Hezbolá, ocupará un lugar destacado en el ciclo de noticias y se convertirá en la última bestia negra.

Pero lo que se necesita es algo de proporción.

Hamas, en su ridícula declaración, prometió llevar a cabo ataques suicidas "mientras Israel continúe con su masacre y política de asesinatos en Gaza". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Como si los ataques suicidas no hubieran precedido a la respuesta de Israel a la atrocidad del 7 de octubre durante décadas, ya que comenzaron a mediados de la década de 1990 como un intento de sabotear los Acuerdos de Oslo.

Los esfuerzos por llevar a cabo ataques suicidas continuarán mientras existan organizaciones terroristas palestinas, y estos ataques son independientes de lo que Israel haga o no haga.

La infrecuencia de estos ataques "exitosos" no se debe a falta de deseo de llevarlos a cabo, sino más bien a falta de capacidad para hacerlo. Si pudieran, Hamas y la Yihad Islámica lanzarían un ataque de bombardeo suicida contra civiles israelíes dos veces al día.

Pero no pueden, y por lo tanto Hamas y la Yihad Islámica no podrán asustar al país con la amenaza de una ola de ataques suicidas. No funcionará. Que tal ola no llegue a nuestras costas es porque las FDI y la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) previenen esos ataques, no porque las organizaciones terroristas no estén intentando llevarlos a cabo.

Los atentados suicidas fueron una característica de la Segunda Intifada, una característica que la Operación Escudo Defensivo de 2002 neutralizó en gran medida.

Antes de la Operación Escudo Defensivo, Israel - de acuerdo con los Acuerdos de Oslo - se mantuvo alejado de las grandes ciudades palestinas. Como resultado, se formó una infraestructura terrorista que llevó a cabo uno tras otro los ataques de bombardeo suicida. Se construyeron laboratorios para hacer explosivos, surgieron talleres para colocar las bombas en chalecos suicidas, y se desarrolló una red terrorista para reclutar a los suicidas, entrenarlos y encontrar personas para transportar a los asesinos a Israel.

En abril de 2002, las FDI regresaron a las ciudades palestinas en Cisjordania para desmantelar los laboratorios y desarticular la red terrorista. Tomó un par de años, pero funcionó, y los atentados suicidas desaparecieron en gran medida. Se necesita una gran cantidad de planificación y preparación para llevar a cabo este tipo de ataque, planificación y preparación que se vio interrumpida cuando las FDI regresaron a las ciudades.

Además, ha llevado casi 20 años de vigilancia: soldados de las FDI regresando a las ciudades y pueblos semana tras semana, a veces noche tras noche, para asegurarse de que la infraestructura terrorista no se vuelva a establecer.

Los últimos dos o tres años han visto un resurgimiento notable de la actividad terrorista dentro de los campos de refugiados en lugares como Jenin, Tulkarm y Nablus, justo bajo la nariz de las FDI. Israel no tomó medidas lo suficientemente fuertes para erradicarlos, en parte debido a la misma doctrina de seguridad que dominaba en el país en ese momento y en octubre 7, no quería encender la zona, quería mantener todo tranquilo.

A medida que aumentaba el terrorismo en Cisjordania, sin embargo, esta política cambió un poco y en julio del año pasado -Operación Bayit VeGan- las FDI, por primera vez en meses, llevaron a cabo una misión dentro del campo de refugiados de Jenin que significó una política más agresiva.

Luego llegó el 7 de octubre, y a pesar de que las FDI han estado luchando en Gaza y librando golpes letales con Hezbolá en Líbano, también entienden que este es el momento de desmantelar la infraestructura terrorista resurgente en Cisjordania.

Según varios informes, desde el 7 de octubre han sido asesinados unos 600 palestinos en Judea y Samaria, la mayoría de ellos involucrados en tiroteos con las FDI, o terroristas llevando a cabo ataques, o alborotadores enfrentándose a las FDI.

Además, se estima que han sido arrestados unos 4,500 militantes, incluidos más de 1,800 afiliados a Hamas. Mientras se libran fuertes combates en Gaza y en la frontera norte, las FDI están operando diariamente dentro de Judea y Samaria para frustrar ataques que están en etapa de planificación, y para desbaratar ataques incluso antes de que sean lanzados.

La herramienta principal para hacer esto no es esperar en las carreteras a que algo suceda, sino actuar diariamente dentro de varias ciudades y pueblos palestinos - para mantener ocupados a los terroristas con tener que lidiar con las FDI a diario para que no tengan el tiempo o la libertad de movimiento para planificar ataques más grandes.

Estas acciones diarias son críticas para prevenir ataques como el intento del terrorista suicida en Tel Aviv el domingo. Comprender esto es importante porque los informes de los medios sobre el incidente del domingo sugirieron que solo por un milagro o suerte se evitó la tragedia. Tal vez, pero en casos anteriores - y han sido numerosos - las FDI y el Shin Bet han evitado que estos terroristas suicidas cometan sus atrocidades.

Todo eso vale la pena recordarlo cuando Hamas y la Yihad Islámica advierten sobre una nueva ola de atentados suicidas o una Tercera Intifada. Estos grupos han anhelado esto durante mucho tiempo, y su incapacidad para lograrlo no se debe a la falta de intención, sino porque las medidas de seguridad de Israel en gran medida les impiden tener éxito - algo a tener en cuenta al escuchar las amenazas más recientes de las organizaciones terroristas.