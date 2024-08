50 misiles lanzados al Golán causan incendios y un herido

Un hombre resultó herido y se desataron incendios después de que alrededor de 50 cohetes y misiles fueran identificados cruzando desde Líbano hacia el norte de Israel el miércoles por la mañana. Algunos fueron interceptados por las FDI y varios cayeron en la ciudad de Katzrin en los Altos del Golán.

Las sirenas de drones sonaron en todo el norte de Israel el miércoles por la mañana. Las alarmas sonaron al mismo tiempo en las áreas al este del Monte Merón y en el área de Katzrin en el Golán. Las sirenas en el Alto Galilea respecto a una supuesta infiltración de aeronaves hostiles fueron luego determinadas como una identificación falsa, anunció las FDI.

MDA anunció que, tras las sirenas en Kazrin, sus equipos de emergencia estaban en camino hacia los sitios de los impactos reportados y más tarde agregaron que un hombre de 30 años recibió heridas de metralla. La radio del ejército reportó daños a la propiedad en la zona después del ataque y se desataron incendios en la zona. Se estimó que se realizaron alrededor de 50 lanzamientos hacia el norte.

La IAF lleva a cabo ataques aéreos en Beqaa, Líbano. 21 de agosto de 2024. (Crédito: IDF SPOKESPERSON'S UNIT).

La policía del Distrito Norte dijo que estaban aislando las escenas de los accidentes para proteger al público del peligro.

El consejo local de Katzrin instruyó a los residentes a permanecer en las áreas protegidas hasta nuevo aviso, informó Ynet.

Ataques contra Hezbolá

La Fuerza Aérea de Israel (IAF) atacó instalaciones de almacenamiento de armas de Hezbolá en el área de Beqaa de Líbano la noche del miércoles, anunciaron las fuerzas militares y la policía.

La IDF dijo que las explosiones secundarias que ocurrieron después del ataque indican que había armas en las instalaciones.

El ejército también señaló que había atacado en el área de Beqaa un complejo de sistemas de defensa aérea de Hezbolá que amenazaba a las aeronaves de la IAF.

Anteriormente, los medios israelíes informaron, citando a la red NBN del Líbano y al Ministerio de Salud libanés, que se realizaron ataques aéreos en el área de Baalbek en el Valle de Beqaa, al noreste de Beirut, Líbano, lo que resultó en un muerto y 16 heridos.

El martes por la noche, la Fuerza Aérea Israelí atacó una estructura militar en la zona de Al-Matmoura, en el sur del Líbano, en respuesta a la incursión de un avión no tripulado de Hezbolá sobre el Alto Galilea y los Altos del Golán. Algunos objetivos fueron interceptados mientras que otros cayeron. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Esta es una noticia en desarrollo.