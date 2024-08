El acuerdo sobre los rehenes de Gaza debe cerrarse en los próximos días, según Blinken

Israel y Hamas deben mostrar flexibilidad hacia un acuerdo de rehenes y cese al fuego en Gaza para que pueda completarse en los próximos días, ya que el tiempo apremia, afirmó el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, el martes por la noche en Qatar.

Hay una "urgencia feroz" por lograr esto "en los próximos días, y haremos todo lo posible para llevarlo a buen término", dijo Blinken a los periodistas después de visitar Israel, Egipto y Qatar.

Estos dos países árabes, junto con EE. UU., han sido los principales mediadores del acuerdo para asegurar la liberación de los 109 rehenes restantes en Gaza y poner fin a la guerra desencadenada por la invasión de Israel liderada por Hamas el 7 de octubre.

En la última semana, EE. UU. ha presionado para cerrar las brechas entre Israel y Hamas con respecto a un acuerdo de rehenes de tres fases que el presidente de EE. UU., Joe Biden, presentó el 31 de mayo. El Secretario de Estado de EE.UU., Antony J. Blinken, se reúne con el Ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en el Cuartel General Militar de Kirya, en Tel Aviv, el 19 de agosto de 2024. (credit: DAVID AZAGURY/ US EMBASSY)

La semana pasada, presentó una "propuesta de puente" para cerrar esas brechas, la cual el primer ministro Benjamin Netanyahu aceptó el lunes después de una reunión de tres horas con Blinken en Jerusalén, pero que Hamas rechazó inicialmente.

Hamas ha insistido en que está comprometido con el acuerdo marco original pero no con la "propuesta de puente", la cual dice favorece nuevos puntos que Israel ha insertado en el acuerdo.

"En los próximos días, haremos todo lo posible para que Hamas participe", dijo Blinken.

Estados Unidos espera celebrar una ronda de conversaciones de alto nivel en El Cairo o Doha al final de este fin de semana, con la esperanza de finalizar el acuerdo.

"Nuestro mensaje es simple, claro y urgente. Necesitamos llevar el acuerdo de cese al fuego y de liberación de rehenes a la meta final, y necesitamos hacerlo ahora".

"El tiempo apremia, porque con cada día que pasa, el bienestar y la vida de los rehenes están en peligro", dijo Blinken.

Habló justo después de que las FDI descubrieran los cuerpos de seis rehenes asesinados en cautiverio y los devolvieran a Israel.

Blinken también destacó la importancia para los palestinos en Gaza de un alto al fuego que detendría el sufrimiento que han padecido durante más de diez meses en una guerra "que no comenzaron y no pueden detener".

También hay urgencia porque el acuerdo evitaría una peligrosa escalada regional, dijo Blinken al referirse a las amenazas de ataques de represalia por parte de Irán y su grupo proxy Hezbollah contra Israel.

"Estamos trabajando de diferentes maneras para tratar de asegurar que no haya escalada, enviando los mensajes necesarios a todos los actores potenciales, incluyendo a Irán y Hezbollah, para evitar tomar medidas que puedan escalar el conflicto o propagarlo", dijo Blinken.

"Es muy importante que todos [Israel y Hamas] hagan lo necesario para llevar la flexibilidad a la mesa" para finalizar el acuerdo, dijo.

Anteriormente en Chicago, Biden dijo que el alto al fuego todavía estaba "en juego" a pesar de los comentarios de Netanyahu de que solo podría suceder si Israel mantenía una presencia militar en la zona crítica de amortiguamiento entre Gaza y Egipto conocida como el Corredor de Filadelfia.

"Israel dice que pueden resolverlo. Están preparados", dijo Biden.

"Me dijeron que Hamas se estaba retirando. Pero aún está por verse. Seguiremos presionando", agregó.

Hamas rechazó los comentarios de EE.UU. de que se alejaba de un acuerdo, diciendo que los mediadores egipcios y cataríes sabían que había tratado positivamente las negociaciones y que era Netanyahu quien obstaculizaba un acuerdo con nuevas demandas.

Después de su reunión con Blinken, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi dijo que el acuerdo también tenía implicaciones regionales.

"El alto el fuego en Gaza debe ser el comienzo de un reconocimiento internacional más amplio del estado palestino y la implementación de la solución de dos estados, ya que este es el garante básico de la estabilidad en la región", dijo Sisi.

Declaración del Pentágono

El Pentágono dijo que "continúa monitoreando de cerca la situación en Medio Oriente y tomando medidas para mitigar la posibilidad de escalada regional por parte de Irán o sus representantes".

El portavoz de los Guardianes de la Revolución de Irán, Alimohammad Naini, dijo el martes que podría haber una larga espera para la represalia iraní contra Israel.

"Naini dijo: 'El tiempo está a nuestro favor y el período de espera para esta respuesta podría ser largo'".

Blinken en Qatar dijo que el acuerdo era "clave" para resolver el conflicto transfronterizo entre Israel y Hezbollah y ayudaría a poner fin a los ataques de los hutíes contra barcos en el Mar Rojo.

"Es clave para ver si podemos seguir adelante con un acuerdo de normalización entre Israel y Arabia Saudita, en el que ambos países siguen muy interesados.

"Es clave para realmente poner a todos, comenzando por Israel, en un camino hacia una mayor paz y seguridad", dijo Blinken.

Reuters contribuyó a este informe.