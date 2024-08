La retirada de las FDI de Gaza forma parte del acuerdo de rehenes, según Blinken

El alto el fuego en Gaza y el acuerdo de rehenes incluyen un cronograma detallado de retiradas de las FDI de Gaza, dijo el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, mientras que el Primer Ministro Benjamin Netanyahu insistió en que el ejército israelí debe permanecer en corredores estratégicos en esa enclave.

"El acuerdo es muy claro sobre el cronograma y los lugares de las retiradas de las FDI de Gaza y Israel ha aceptado eso", dijo Blinken a los periodistas mientras continuaba sus esfuerzos para avanzar en un acuerdo en Doha, después de visitar Egipto e Israel.

Egipto y Qatar, con la ayuda de EE. UU., han sido los principales mediadores para el acuerdo que asegure la liberación de los 109 rehenes restantes. EE. UU. también espera que este acuerdo conduzca al fin de la guerra en Gaza.

Blinken se reunió con Netanyahu en Jerusalén el lunes durante tres horas, después de lo cual tanto él como el Primer Ministro declararon que Israel había aceptado una "propuesta de puente" que EE. UU. había presentado la semana pasada en Qatar. Esta propuesta está diseñada para cerrar las brechas entre Israel y Hamas con respecto a la implementación de la propuesta del presidente de EE. UU., Joe Biden, del 31 de mayo para un acuerdo.

Durante la visita de Blinken y en sus consecuencias, Netanyahu insistió en que las FDI deben permanecer en dos corredores de seguridad críticos en Gaza; el Philadelphi y Netzarim. (I-D): Primer Ministro Benjamin Netanyahu; líder de Hamás Yahya Sinwar (credit: FLASH90/CANVA)

El martes, mientras EE.UU. se preparaba para conversaciones de alto nivel en El Cairo esta semana, Netanyahu dijo que la presencia de las FDI en el Corredor de Philadelphi debe ser parte de ese acuerdo.

Blinken, quien en Tel Aviv había parecido indicar que la cuestión de los dos corredores era un tema que aún necesitaba ser resuelto, dijo en Qatar que los retiros de las FDI se clarificaron en el acuerdo existente.

Comentarios de Blinken

"Está establecido en el acuerdo, un acuerdo que Israel ha respaldado, y es específico en cuanto a las ubicaciones y el cronograma de retiradas", dijo Blinken.

Reiteró que Netanyahu había respaldado "la propuesta de mediación", que incluía un cronograma claro de retiradas.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el Jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmó a Blinken que su país está comprometido con su papel como mediador en las conversaciones de cese al fuego en Gaza, junto con Egipto y Estados Unidos, informó el miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar.

Catar continuará con los esfuerzos y la comunicación para poner fin a la guerra, declaró el ministerio en un comunicado.