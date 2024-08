Las FDI atacan una escuela en la ciudad de Gaza desde la que operaban terroristas de Hamas

Los aviones de la Fuerza Aérea de Israel (IAF) atacaron a terroristas que operaban en un centro de control y comando de Hamas que estaba incrustado en una escuela en la ciudad de Gaza en la Franja de Gaza el martes, informó el ejército.

La operación fue guiada por inteligencia de las FDI y el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel).

El centro de Hamas estaba ubicado en la escuela llamada "Mustafa Khaft" en la ciudad de Gaza, un complejo desde el cual Hamas planeaba y llevaba a cabo ataques contra las tropas de las FDI.

Medidas tomadas para evitar dañar a civiles

El ejército señaló que antes del ataque, se tomaron medidas para evitar daños a civiles, que incluyeron inteligencia, el uso de vigilancia aérea y municiones precisas. Tropas de las FDI operan de noche en la Franja de Gaza. 20 de agosto de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

La agencia de noticias afiliada a Hamas, Safa News, informó que 10 personas murieron en el ataque.

A principios de agosto, la Fuerza Aérea Israelí (IAF) apuntó y mató a unos 19 terroristas de Hamas y la Yihad Islámica en un ataque a un complejo escolar cerca de una mezquita en el área de Dura' Tafah en Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) señalan regularmente que Hamas utiliza infraestructura civil con fines militares.

Más tarde, el martes, el ejército informó que en una operación conjunta con la Fuerza Aérea de Israel (IAF), había matado a unos 40 terroristas en el área de Tel al-Sultan en Rafah.

Entre los terroristas eliminados estaba una célula terrorista que intentó dañar a las fuerzas, además de dos terroristas que salieron de un túnel e intentaron colocar un artefacto explosivo cerca de las tropas.

En Khan Yunis, las tropas mataron a varios terroristas y destruyeron infraestructura, que incluía sitios de lanzamiento desde los que se disparaban proyectiles hacia Israel. Además, las tropas encontraron armas, entre las que se encontraban cartuchos, granadas y equipo militar.

Danielle Greyman-Kennard y Maariv contribuyeron a este artículo.