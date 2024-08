FDI aumenta flota de drones en el Norte ante tensiones crecientes en Medio Oriente

El domingo, la Radio del Ejército informó de que las FDI han duplicado el número de aviones no tripulados que vuelan en el norte para reconocer en tiempo real cualquier intento de lanzamiento contra territorio israelí.

De hecho, The Jerusalem Post ha descubierto que el informe de la Radio del Ejército era exagerado y que, aunque el número de aviones no tripulados que se utilizan en el norte ha aumentado significativamente, no se ha duplicado por completo.

El aumento se produce en medio de las crecientes tensiones entre Israel, Hezbolá e Irán tras la eliminación en julio del comandante de Hezbolá Fuad Shukr en Beirut y el asesinato del líder político de Hamás Ismail Haniyeh en Teherán.

Asimismo, múltiples informes indicaban el domingo por la tarde que un ataque con dron había matado a dos operativos de Hezbolá Radwan que circulaban en motocicleta en la localidad de Taybeh, en el sur del Líbano, aunque las A no habían comentado aún el incidente al cierre de esta edición.

Ataque contra terroristas de Hezbolá en la zona de Taybeh, 11 de agosto de 2024. (Crédito: IDF Spokesperson's Unit)

Por su parte, Hezbolá disparó un misil antitanque contra el norte de Israel desde el Líbano, que se estrelló contra Netua.

El impacto causó daños en la comunidad, pero no se informó de víctimas.

Los misiles antitanque rara vez activan las alarmas, y las FDI han tenido problemas para derribarlos, al igual que los cohetes, debido a su trayectoria de vuelo a baja altitud.

Las FDI atacan a Hezbolá en varias zonas del sur del Líbano

A última hora del domingo, las FDI atacaron a Hezbolá en varias zonas del sur del Líbano, y el grupo terrorista libanés disparó varios cohetes contra zonas abiertas del norte de Israel.

Mientras tanto, las IDF enviaron panfletos llamando a los civiles en el área de Aljalaa en el norte de Khan Yunis a evacuar, dijo el ejército el domingo.

La directiva sigue a los disparos de cohetes y actividades terroristas que se llevaron a cabo desde esa zona, agregó la IDF, señalando que el ejército estaba listo para operar en la zona en respuesta.

Por ello, las FDI declararon que los civiles debían evacuarse a la zona humanitaria ajustada.

Las instrucciones se emitieron a través de mensajes SMS, llamadas telefónicas y emisiones en los medios de comunicación árabes, entre otros.

Esto se produce en medio de la tercera invasión de Jan Yunis por parte de las FDI. La semana pasada, el portavoz de las FDI en árabe, Avichai Adraee, pidió a los residentes de la zona que evacuaran algunas otras áreas de las localidades de Jan Yunis, como el pueblo de Khuza'a, los suburbios de al-Qarara y Bani Suheila, y los barrios de Abasan.

Las FDI invadieron Jan Yunis anteriormente entre diciembre de 2023 y abril de 2024, y una segunda vez a finales de julio, y la tercera invasión se produjo sólo ocho días después de la segunda.

Hasta la fecha, el ejército no ha explicado por qué volvió a invadir Khan Yunis tan rápido después de haberse retirado por segunda vez.

En la zona de Rafah, en el sur profundo de Gaza, la fuerza aérea atacó y eliminó una célula terrorista que fue identificada por observadores de las FDI cuando salía del pozo de un túnel, dijo el ejército el domingo.

Además, tropas de la 98 División de las IDF atacaron la zona desde la que terroristas gazatíes lanzaron cohetes el sábado hacia la comunidad fronteriza de Gaza de Kissufim.

Otra célula terrorista fue eliminada en la zona de Rafah por tropas de la Brigada Nahal en conjunción con la IAF, después de que las fuerzas identificaran al escuadrón entrando en un edificio militar en sus proximidades.

El ejército añadió el domingo que sus aviones atacaron unos 30 objetivos terroristas de Hamás en toda Gaza, entre los que se encontraban posiciones antitanque, instalaciones de almacenamiento y edificios militares.

EnSiriaEn el este de Siria, un ataque aéreo contra un vehículo cerca de la porosa frontera con Irak mató al menos a cinco combatientes de unidades proiraníes, dijeron a Reuters dos fuentes de seguridad en la región.

Una de las fuentes dijo que el ataque fue llevado a cabo por un avión no tripulado, pero no pudo especificar a qué ejército pertenecía el avión no tripulado. La segunda fuente dijo que el objetivo eran combatientes que cambiaban de turno en un puesto de control.

Franjas de la frontera oriental de Siria con Irak están controladas por grupos armados alineados con Irán, que lucharon en nombre de las fuerzas armadas sirias durante la guerra civil del país.

Entre ellos hay grupos armados iraquíes que también controlan el lado iraquí de la frontera.

La frontera es ahora un centro de contrabando, por el que pasan armas de Irak a Siria y otras mercancías a Irak.

Tanto Estados Unidos como Israel han llevado a cabo ataques en Siria contra facciones alineadas con Irán.

Reuters ha colaborado en la elaboración de este informe.