Madre de rehén: Sinwar, intercambie rehenes por hijos de líderes israelíes

El líder de Hamas, Yahya Sinwar, debería liberar a los 109 rehenes en Gaza a cambio de los hijos de cinco altos líderes israelíes en el sector de seguridad, dijo Ditza Or, madre del rehén Avinatan Or, el martes al canal 12 de Avri Gilad y Yair Cherki.

"Les sugiero que devuelvan a los 109 rehenes y, a cambio, reciban solo cinco rehenes", dijo. Or ofreció intercambiar a los cinco hijos del ministro de Defensa Yoav Gallant, del Jefe de Estado Mayor Tte. Gral. Herzi Halevi, del jefe del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) Ronen Bar, de la Fiscal General Militar Yifat Tomer-Yerushalmi y del Maj. Gral. Nitzan Alon por todos los rehenes.

Luego enumeró las razones de sus elecciones. "El primero es el hijo de Herzi Halevi, el jefe de estado mayor que no sabe cómo ganar. El segundo es el hijo de Gallant, el ministro de Defensa que anunció que no podemos ganar.

"El tercero es el hijo del fiscal general militar; el cuarto es el hijo del jefe del Shin Bet que supo a las 4 a.m. que un ataque estaba comenzando y aun así permitió que el festival Nova continuara como de costumbre, a pesar de que era posible salvar a todas las cientos de personas que fueron asesinadas y secuestradas allí. El quinto es el hijo de Nitzan Alon."

Esta declaración sigue los comentarios de Or en mayo, donde expresó su decepción con la conducta del primer ministro Benjamin Netanyahu en relación con el regreso de los rehenes.

Or misma dijo que votó por el Partido Likud durante décadas y es una de las fundadoras del Foro de Esperanza, las familias de los rehenes que expresaron su apoyo a Netanyahu.

Or dijo que apoyó a Netanyahu durante muchos meses durante la guerra hasta que se dio cuenta, según ella, de que "no estaba pasando nada". Añadió: "después de seis meses, nos dimos cuenta de que nuestro gobierno había fracasado por completo." Ditza Or. (credit: via walla!)

Periodistas israelíes lamentan permitir los comentarios de Or en su plataforma

Keshet, la red en la que se emite el programa, mencionó las "fuertes reservas" de los presentadores y miembros del panel con respecto a "las cosas que Ditza Or, la madre del rehén Avinatan Or, decidió decir en la transmisión en vivo de esta noche".

Después de la transmisión, Cherki explicó que los tomaron por sorpresa y que los comentarios de Or no son algo que normalmente permitirían en su plataforma.

"No sabíamos que diría esas cosas", dijo. Nos sorprendió en la transmisión en vivo. Dado que ella es la madre de un rehén, la dejamos terminar una oración antes de detenerla y expresar nuestra desaprobación por sus comentarios. Aunque no podemos juzgar el dolor de Ditza, en retrospectiva, esta conversación debería haber sido detenida antes. Oramos por el pronto regreso de todos los rehenes."

"Tan pronto como terminó la entrevista, Cherki y yo expresamos nuestras desacuerdos con lo dicho; sugerimos que lo rectificara", escribió Gilad. "Lamentamos que se hayan dicho tales cosas en nuestra plataforma."