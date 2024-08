Biden a Netanyahu que el acuerdo de rehenes es urgente antes de las conversaciones en El Cairo

El presidente de EE. UU., Joe Biden, destacó la importancia de finalizar un acuerdo de rehenes en una llamada telefónica con el primer ministro Benjamin Netanyahu el miércoles por la noche antes de las previstas conversaciones de alto nivel en El Cairo a finales de esta semana.

"El Presidente subrayó la urgencia de cerrar el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes y discutió las próximas conversaciones en El Cairo para eliminar cualquier obstáculo restante", dijo la Casa Blanca después de la llamada, en la que también participó la Vicepresidenta Kamala Harris.

La Casa Blanca en su informe de la llamada parecía revitalizar las esperanzas de que las conversaciones de alto nivel en El Cairo se llevaran a cabo.

Esas conversaciones inicialmente estaban programadas para el miércoles pero se retrasaron sin una fecha específica establecida entre especulaciones de que podrían tener lugar más tarde esta semana.

El gabinete de seguridad de Israel está programado para reunirse el jueves por la noche. Tanto Egipto como Qatar, junto con EE. UU., han esperado finalizar un acuerdo que ha estado sobre la mesa desde el 31 de mayo.

El primer ministro qatarí Mohammed Al-Thani, quien ha sido una figura clave en las conversaciones de alto nivel, se encuentra en Nueva Zelanda.

El enviado especial de EE. UU. Brett McGurk, quien estuvo en las conversaciones en Doha la semana pasada, se espera que se dirija a El Cairo, según informes de medios.

Las apuestas son altas ya que la región se mantiene preparada para un posible ataque iraní contra Israel y una ampliación de la guerra entre Israel y Hezbolá.

Estados Unidos ha esperado que un alto el fuego en Gaza y un acuerdo de rehenes restauren la calma en el norte de Israel y prevengan un ataque iraní.

Biden y Netanyahu, según la Casa Blanca, "discutieron los esfuerzos activos y continuos de EE. UU. para apoyar la defensa de Israel contra todas las amenazas de Irán, incluidos sus grupos terroristas proxy Hamas, Hezbolá y los hutíes, además de los despliegues militares defensivos continuos de EE. UU."

EE. UU. ha reforzado sus fuerzas en el Medio Oriente antes de un posible ataque iraní a Israel.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, visitó Israel, Egipto y Qatar el lunes y martes, reuniéndose durante tres horas con Netanyahu. Sin embargo, regresó a EE. UU. sin lograr un acuerdo.

Blinken y los mediadores de Egipto y Qatar han depositado sus esperanzas en una "propuesta de mediación" de Estados Unidos destinada a reducir las brechas entre las dos partes en la guerra de Gaza de 10 meses de antigüedad, a la que Netanyahu se sumó durante el viaje de Blinken.

A su regreso a Estados Unidos, Blinken habló con sus homólogos turco y jordano sobre el trato.

En su conversación con el Ministro de Relaciones Exteriores jordano Ayman Safadi, Blinken "subrayó que la 'propuesta de mediación' presentada por los negociadores abordaba las brechas restantes de manera que permitiera una implementación rápida del acuerdo".

Sin embargo, la "propuesta de mediación" no cerró todas las brechas. Netanyahu hizo hincapié durante la visita de Blinken e incluso el miércoles en que, a pesar de los llamamientos de Hamas para una retirada total de las FDI de Gaza durante el curso del acuerdo, planeaba mantener las FDI en dos corredores de seguridad críticos, Filadelfia y Netzarim.

La Oficina del Primer Ministro desestimó un informe en KAN la noche del miércoles de que una retirada de las FDI de Filadelfia ocurriría en la segunda fase del acuerdo de tres partes.

Se espera que las FDI se retiren de las áreas pobladas de Gaza durante la primera fase.

Declaración de la Oficina del Primer Ministro

"Israel insistirá en lograr todos los objetivos de la guerra, según lo definido por el gabinete, incluida la garantía de que Gaza ya no represente una amenaza de seguridad para Israel. Y esto implica el cierre de la frontera sur, el [Corredor de Filadelfia]," dijo la Oficina del Primer Ministro.

Durante años, Hamas había contrabandeado armas a Gaza desde Egipto a través de túneles excavados debajo de ese corredor.

Netanyahu dijo el martes que era necesaria la presencia de las FDI para evitar el contrabando y garantizar que Hamas no se rearme.

Él enfatizó que no estaría de acuerdo con un acuerdo de rehenes que incluyera la retirada de las FDI de ese corredor.

Un funcionario de EE. UU. dijo antes de la llamada Biden-Netanyahu que se esperaba que el Presidente de EE. UU. presionara a Netanyahu para que suavizara su postura sobre el Corredor de Filadelfia.

Blinken les dijo a los reporteros la noche del martes que el alto el fuego en Gaza y el acuerdo de rehenes incluían un calendario detallado de retiradas de las FDI de Gaza cuando habló con ellos antes de salir de Catar.

"El acuerdo es muy claro sobre el cronograma y las ubicaciones de la retirada de las FDI de Gaza, e Israel ha acordado eso", dijo Blinken a los reporteros.

Blinken, quien en Tel Aviv parecía indicar que el tema de los dos corredores aún necesitaba ser resuelto, dijo en Qatar que las retiradas de las FDI fueron aclaradas en el acuerdo existente.

"Está establecido en el acuerdo, un acuerdo que Israel ha respaldado, y es específico en cuanto a las ubicaciones y el cronograma para las retiradas", dijo Blinken.

Reiteró que Netanyahu había respaldado la "propuesta de mediación", que incluía un cronograma claro de retirada. Israel y Hamas deben mostrar flexibilidad hacia el acuerdo para que pueda completarse en los próximos días, ya que el tiempo es esencial, dijo Blinken.

Existe una "urgencia feroz" para lograr esto "en los próximos días, y haremos todo lo posible para llevarlo a buen término", subrayó Blinken.

Hamas ha insistido en que está comprometido con el acuerdo marco original pero no con la "propuesta de mediación", que dice favorece nuevos puntos que Israel ha insertado en el acuerdo.

"Durante los próximos días, haremos todo lo posible para que Hamas se una", dijo Blinken.

"Nuestro mensaje es simple, claro y urgente. Necesitamos lograr el cese al fuego y el acuerdo de rehenes, y necesitamos hacerlo ahora.

"El tiempo apremia porque, con cada día que pasa, el bienestar y la vida de los rehenes están en peligro", dijo Blinken.

Habló justo después de que las FDI descubrieran los cuerpos de seis rehenes asesinados en cautiverio y los devolvieran a Israel. Blinken también subrayó la importancia para los palestinos en Gaza de un cese al fuego que detendría el sufrimiento que habían soportado durante más de diez meses en una guerra "que no iniciaron y no pueden detener".

También hay urgencia porque el acuerdo evitaría una peligrosa escalada regional, dijo Blinken al referirse a las amenazas de ataques de represalia por parte de Irán y su grupo proxy Hezbollah contra Israel.

Estados Unidos teme que tales ataques desencadenen una guerra regional. "Estamos trabajando de diferentes maneras para tratar de asegurar que no haya escalada, enviando los mensajes necesarios a todos los posibles actores, incluidos Irán y Hezbollah, para evitar tomar cualquier medida que pueda intensificar el conflicto o propagarlo", dijo Blinken.

"Es muy importante que todos [Israel y Hamas] hagan lo necesario para llevar la flexibilidad a la mesa [para finalizar el acuerdo]", dijo.

El ministro de Defensa Yoav Gallant visitó el Corredor de Filadelfia, afirmando que la brigada de Rafah de Hamas ubicada allí había sido derrotada y que más de 150 túneles han sido destruidos en la región.

Creía que las FDI podrían retirarse del Corredor de Filadelfia para allanar el camino para un acuerdo que aseguraría la liberación de los 109 rehenes restantes en Gaza, de los cuales se cree que 73 aún siguen con vida.

"De los 150 túneles destruidos, alrededor de 100 son, de hecho, trincheras excavadas utilizando herramientas de ingeniería sobre el suelo y luego cubiertas con uno o dos metros de tierra.

"Dí una directiva inmediata a las FDI para destruir los túneles restantes. Es crítico recordar los objetivos de la guerra y lograrlos, en lo que respecta a Hamas y a los rehenes [retenidos por Hamas]", dijo.

También era importante, dijo, que las FDI se centraran ahora en las amenazas del norte.

"También entendemos por qué estamos mirando hacia el Norte", dijo.

Reuters contribuyó a este informe.