Más de 300 inmigrantes se unen a las FDI a través del programa Garin Tzabar en medio de la guerra

Se espera que más de 300 jóvenes inmigrantes de Estados Unidos, Rusia, Canadá, Gran Bretaña y varios otros países lleguen a Israel en septiembre como parte del programa Tzofim Garin Tzabar, informó el programa Garin Tzabar en Israel el miércoles.

Esta cantidad de inmigrantes a Israel marcará un flujo significativo durante la guerra en curso entre Israel y Hamas.

El programa Garin Tzabar, establecido por el movimiento de los Scouts en 1991, ha brindado un sistema de apoyo integral a más de 7,000 soldados inmigrantes solitarios en los últimos 33 años.

El grupo de este año incluye a 175 inmigrantes de Estados Unidos, 26 de Rusia, 24 de Canadá y 11 de Gran Bretaña. Inmigrantes adicionales llegarán de países como Argentina, Austria, Azerbaiyán, Ecuador, Hong Kong, México, Venezuela, Tailandia, Sudáfrica, Alemania y Gibraltar, según informó el programa Garin Tzabar.

El programa declaró que "tiene como objetivo ofrecer un sólido apoyo a jóvenes judíos de todo el mundo que desean inmigrar a Israel y alistarse en las FDI". Soldados solitarios se alistan en las FDI a través de Tzofim Garin Tzabar (credit: TZOFIM GARIN TZABAR)

El evento inaugural del programa Garin Tzabar de verano 2024 se espera que tenga lugar el 29 de agosto en el Salón Smolarz de la Universidad de Tel Aviv, donde se llevará a cabo una recepción celebratoria para alrededor de 300 futuros soldados solitarios.

El programa Garin Tzabar también ha recibido apoyo del Ministerio de Inmigración y Absorción, el Ministerio de Defensa, la Agencia Judía para Israel y el Proyecto Masa, entre otros.

Bajas y rehenes

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, cuatro soldados del programa Garin Tzabar murieron mientras servían en las FDI. Estos soldados fueron el Sargento Primero Rose Lubin, el Sargento Mayor Amir Fisher, el Capitán (Ret.) Rebecca Henrietta Johanna Baruch, y el Sargento Primero (Ret.) Omer Balva.

Además, también han sido asesinados dos instructores, el Capitán Amir Naim y Gili Adar. Además, dos soldados del programa, Edan Alexander y Omer Neutra, actualmente están siendo mantenidos como rehenes en Gaza por Hamás.

Varios soldados del programa Garin Tzabar, que sirven en roles obligatorios, permanentes y de reserva, han resultado heridos en combate. El programa continúa brindando apoyo durante su recuperación y rehabilitación.

Programa Garin Tzabar en números

Celebrando su 33º año desde su establecimiento, el programa Garin Tzabar ve aproximadamente la llegada de 400 nuevos inmigrantes a Israel cada año, según informó el programa.

Actualmente, más de 1,200 soldados del programa están en servicio militar activo. Notablemente, el 80% de los graduados del programa permanecen en Israel, donde se establecen y forman familias.

Aproximadamente el 35% de las familias de los soldados eligen inmigrar a Israel después de sus hijos. El programa también ve un alto porcentaje de sus soldados asumiendo roles de liderazgo, con un 30% sirviendo como oficiales y comandantes.

Más de 70 kibutzim y comunidades en todo Israel han adoptado soldados de Garin Tzabar, la mayoría ubicados en áreas periféricas. Entre los soldados, el 40% de las mujeres con perfiles de combate sirven en roles de combate, mientras que el 89% de los hombres con perfiles de combate ocupan posiciones de combate.

El centro de recepción Garin Tzabar en Ra'anana sigue siendo el centro más grande de Israel para soldados inmigrantes solitarios, ofreciendo más de 350 camas para los soldados.