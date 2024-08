Hezbolá: La organización terrorista más fuertemente armada del mundo - CNN

Hezbolá, ampliamente considerado como el grupo terrorista más fuertemente armado del mundo, posee una amplia gama de misiles, que se estima en algún lugar entre 120,000 y 200,000, según un informe reciente de CNN publicado el sábado.

Hezbolá opera con el respaldo de Irán y tiene su base en Líbano.

CNN resaltó el alcance completo del arsenal de armas y las capacidades de Hezbolá. Según el informe, Hezbolá posee entre 120,000 y 200,000 misiles. Estos incluyen armas de corto alcance como el "Katyusha" con un rango de 4-11 km, Fajr-1/Type 63 (8-10 km), y Falaq-1 y Falaq-2 (10-11 km).

Las opciones de rango medio incluyen el Shahin-1 (13 km), Type 81 (20.5 km), Fajr-3 (43 km) y Fajr-5 (75 km).

Misiles de largo alcance como el Raad-2/Raad-3 tipo Uragan (60-70 km), Khaibar-1 (100 km), Zelzal-1 (125-160 km), Zelzal-2 (210 km) y Fateh-110 (250-300 km) también son mencionados, con 150-400 de ellos teniendo capacidades de guía. Ataque con cohetes pesados que cayeron en el kibutz de Hanita, en el norte de Israel, el 21 de abril de 2024. (credit: MICHAEL GILADI/FLASH90)

Al final de la lista se encuentran los cohetes Scud, que tienen el rango más extendido de 300-500 km.

Hezbolá utiliza varios sistemas portátiles de defensa aérea y misiles tierra-aire, a menudo apuntando a drones de las FDI, puestos avanzados y aldeas civiles a lo largo de la frontera israelí.

Según el informe de CNN, los sistemas portátiles de defensa aérea incluyen el SA-16/18, con un rango de 0.5 km, el SA-7, que puede alcanzar los 3.4 km, y el Misagh-1/2, capaz de impactar objetivos en un rango de 5-6 km. Además, sus sistemas de misiles tierra-aire más robustos incluyen el SA-14 con un rango de 4.5 km, el SA-8 con un rango de 10 km, el SA-22 capaz de golpear objetivos hasta 20 km de distancia, y el SA-17, que puede enfrentar aeronaves a una distancia de 50 km.

Armas suministradas por Irán

En cuanto a las capacidades de drones, Hezbolá tiene una amplia selección para elegir, todos suministrados por Irán y que sirven tanto para fines de vigilancia como de ataque. El dron Mirsad 1 / Ababil-T tiene un rango de 120 km, mientras que el Mirsad 2 / Mohajer 4 extiende su alcance a 150 km. El dron Ma'arab / Qods Yasir es capaz de cubrir un rango de 200 km, proporcionando una mayor flexibilidad operativa, según el informe de CNN.

Para misiones más largas, Hezbolá emplea el Karrar, que tiene un alcance de 1,000 km, y el Shahed-129, el más avanzado de esta línea, con un alcance de 2,000 km según CNN. Estos drones mejoran significativamente la capacidad de Hezbolá para recopilar inteligencia y llevar a cabo ataques de precisión a larga distancia en el norte de Israel. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Desde octubre, Hezbolá ha perdido más de 400 hombres, incluyendo comandantes de alto rango, en su guerra con Israel. Hezbolá ha intentado socavar el sistema de defensa de misiles Cúpula de Hierro de Israel atacando sus plataformas y abrumándolo con enjambres de drones y misiles de corto alcance. Estos esfuerzos están diseñados para crear oportunidades para que otros proyectiles penetren más profundamente en el territorio israelí.

Sin embargo, CNN argumenta que el grupo es cauteloso para no provocar una respuesta militar completa de Israel, ya que tal acción podría debilitar severamente las capacidades de Hezbolá y causar una destrucción generalizada en Líbano, un país que ya sufre una grave crisis financiera.