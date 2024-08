Manifestación de rehenes en Tel Aviv tras el hallazgo de seis cuerpos de rehenes

Una manifestación semanal en apoyo a las familias de los rehenes tuvo lugar en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv el sábado por la noche, según informaron los medios israelíes ante la noticia de que Hamas ha enviado una delegación a El Cairo.

El tema de la manifestación fue “Podrías haberlos salvado”. Entre los oradores se encontraban Aviva Siegel, una sobreviviente de cautiverio, y Shira Siegel, la esposa e hija de Keith Siegel, quien sigue siendo un cautivo de Hamas.

Esto ocurre después de 323 días de cautiverio para 109 rehenes y tras una semana en la que los cuerpos de seis rehenes, secuestrados vivos y asesinados en cautiverio de Hamas, fueron devueltos a Israel para su entierro. Aunque el acuerdo para la liberación de los 109 rehenes restantes aún está sobre la mesa, el optimismo por su finalización ha disminuido. A pesar de esto, la sede de las Familias de los Rehenes organizó la manifestación del sábado por la noche para apoyar a las familias.

Varios miembros de la familia de los rehenes hablaron en la manifestación, incluyendo Aviva Siegel y Shira Siegel. Ayala Metzger, la nuera del fallecido Yoram Metzger, Eyal Mor, el sobrino del fallecido Avraham Munder, Michael Levi, el hermano de Or Levi, y Gil Dickman, el primo de Carmel Gat, también se dirigieron a la multitud.

En una declaración simultánea de las familias de los rehenes en la Puerta Begin, enfatizaron la urgencia de la situación: "Estamos en vísperas de una cumbre en El Cairo, y parece que esta podría ser la última oportunidad. O se llega a un acuerdo, o las escaladas [regionales] se intensificarán".

"Un acuerdo ha estado listo para firmarse desde principios de julio, pero nuevas condiciones impulsadas por [el Primer Ministro Benjamin] Netanyahu, específicamente en relación con la Ruta de Filadelfia, lo están retrasando. Esto no se trata de la Ruta de Filadelfia, sino más bien de un giro de Filadelfia", enfatizaron aún más las familias de los rehenes. Las familias de los rehenes se concentran en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el sábado 24 de agosto de 2024. (credit: Hostages Families Forum)

Familias de rehenes acusan a Netanyahu de bloquear acuerdo

Las familias señalaron que todo el establecimiento de seguridad israelí apoya el acuerdo, afirmando que sirve a los intereses de seguridad de Israel y que cualquier obstáculo de seguridad ya ha sido eliminado. Acusaron a Netanyahu de bloquear el acuerdo con su enfoque en la Ruta de Filadelfia, una ruta que, en su opinión, las FDI podrían recuperar en dos días.

Rogaron: "¡Biden, necesitamos tu ayuda! Necesitamos toda la presión posible para lograr un avance y finalizar el trato esta semana." Dirigieron su mensaje al equipo de negociación: “Los rehenes necesitan que luches por sus vidas. No temas enfrentarte a Netanyahu. Si este trato se frustra, la muerte de los rehenes también estará en tus manos.”

Einav Zangauker, la madre de Matan Zangauker, también expresó su frustración: “Desde principios de julio, hay un trato esperando, pero las condiciones impuestas por Netanyahu, especialmente la Ruta de Filadelfia, lo están bloqueando. El establecimiento de seguridad, que apoya el trato, dice que siempre podemos volver a la Ruta de Filadelfia. Esto no se trata de la ruta, es un engaño.”

Se dirigió directamente al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden: "No creas en Netanyahu. Él te mentirá y te engañará de nuevo. Te dirá una cosa y luego hará lo contrario. Te mostrará un indicio de progreso y esperanza, lo alargará y al final, como siempre, lo saboteará. Necesitamos tu ayuda, aplica toda la presión posible para lograr un avance y sellar el trato esta semana." Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Dirigiéndose al público israelí, instó: "Si Netanyahu continúa bloqueando la oportunidad de traer a los rehenes a casa, el público y las familias necesitan conocer la verdad. ¡Expónganla! ¡No permitan que sabotee esto!"

Yehuda Cohen, el padre del soldado Nimrod Cohen, expresó el sentimiento: "Mi hijo Nimrod fue secuestrado vivo desde su tanque al infierno de Gaza. Esta es la última oportunidad para un acuerdo que puede salvarlo. ¡Siempre podemos volver a la Ruta de Filadelfia más tarde! Todo el establecimiento de seguridad apoya el acuerdo, diciendo que está en interés de seguridad de Israel y que se han eliminado los obstáculos de seguridad. Pero Netanyahu lo está retrasando con la Ruta de Filadelfia".

Añadió: "La mayoría del público e incluso el gobierno entienden que para salvar vidas, primero debe llegar un acuerdo, incluso a costa de detener la guerra. Si es necesario, podemos reanudar la lucha más tarde, pero primero necesitamos el acuerdo".

Ayala Metzger, la nuera del difunto Yoram Metzger, también habló: "Yoram Metzger, mi querido suegro, fue secuestrado vivo de su casa en Nir Oz. No pudimos salvar a Yoram y con gran tristeza, tuvimos que enterrar su cuerpo, que fue devuelto esta semana. No debemos abandonar a aquellos que aún están en cautiverio".

Ella expresó indignación por la conversación de Netanyahu con los sobrevivientes de cautiverio del día anterior, durante la cual preguntó qué trato estaba sobre la mesa: "¡Nos sorprendió escuchar que preguntaste a los supervivientes, '¿Qué trato está sobre la mesa?'! '¿Qué trato?' preguntas. ¡El trato que estás bloqueando y saboteando! ¡Cualquiera que realmente quisiera traer a los rehenes a casa no estaría preguntando, '¿Qué trato?'! ¡Estaría corriendo a finalizarlo!"

Con enojo, agregó: "¡Veinte civiles y soldados secuestrados vivos han muerto en cautiverio por tu culpa! ¡Su sangre está en tus manos! ¡Un primer ministro que se preocupa más por su puesto que por las vidas de los rehenes que mueren en cautiverio es un criminal contra su propio pueblo!"

Itzik Horn también suplicó: "Iair y Eitan, mis queridos hijos, fueron secuestrados vivos. ¡Todavía pueden ser salvados! Haz el trato y tráelos a casa". Hizo un llamado al equipo de negociación nuevamente: "¡Los rehenes necesitan que luchen por sus vidas! ¡No tengan miedo de enfrentarse a Netanyahu! ¡No teman exponer los obstáculos que está poniendo! ¡No permitan que sabotee el trato! ¡Y no regresen sin un acuerdo! Esta es su misión en la vida. Si el trato es frustrado, las muertes de los rehenes también estarán en sus manos".

Yifat Kalderon añadió: "¡Mi primo Ofer Kalderon fue secuestrado vivo! ¡Este acuerdo puede ser la última oportunidad de salvarlo! Si, después del acuerdo, la amenaza desde Gaza persiste, ¡siempre podemos retomar la Ruta de Filadelfia! ¡Las encuestas muestran que la mayoría del público quiere que los rehenes vuelvan a casa! ¡La mayoría quiere el acuerdo ahora!"

Dirigiéndose a los opositores del acuerdo, las familias dijeron: "Los extremistas que se oponen al acuerdo, y Netanyahu que se alinea con ellos, no representan a la mayoría del público. ¡Están incitando en contra de las familias y difundiendo mentiras en lugar de centrarse en traer de vuelta a casa a los rehenes que fueron abandonados bajo su vigilancia! Agradecemos al público que continúa luchando junto a nosotros. ¡Sigan luchando en las calles! ¡Este acuerdo es lo que el país necesita! ¡Nunca nos detendremos hasta traer a todos a casa!"