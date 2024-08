Cuatro soldados del IDF muertos, siete heridos en Zeitun, Franja de Gaza el jueves

El portavoz del IDF permitió la publicación el sábado de noticias de que tres soldados murieron y siete resultaron heridos en un incidente anterior en el barrio de Zeitun en la Franja de Gaza.

Esto se suma al Sargento Mayor (Res.) Evyatar Atuar, quien fue asesinado en el mismo incidente y cuya muerte el IDF anunció el viernes. Atuar, de 24 años, de Rosh Ha'Ayin, sirvió en el Batallón de Reconocimiento 6310 en la Brigada 16.

El incidente ocurrió el jueves durante una operación divisional destinada a ampliar el control en el centro de la Franja de Gaza. La misión de los soldados, según el IDF, era localizar túneles y eliminar terroristas.

Dos de los soldados fallecidos, el Sargento Mayor (Res.) Danil Pechenyuk, de 26 años y el Sargento Mayor (Res.) Nitai Metodi, de 23 años, de Ashkelon, sirvieron en el Batallón de Reconocimiento 6310 en la Brigada 16.

El Suboficial (Res.) Yaniv Itzhak Oren, de 35 años, de Ein Gedi, sirvió en el Batallón 8119 de la 16ª Brigada.

El portavoz de las FDI, Cnel. Daniel Hagari, dijo en una conferencia de prensa que "tres murieron en una incursión en la zona de Zeitun por un artefacto explosivo. Otro soldado de las FDI cayó en un enfrentamiento con terroristas. Cuatro soldados de reserva, héroes de Israel. Que su memoria sea bendecida. No olvidamos, y no debemos olvidar, el insoportable precio pagado por muchas familias en la sociedad israelí.

"A lo largo de la semana pasada, las fuerzas de las FDI continuaron luchando en todos los frentes", continuó Hagari, "En Gaza, las fuerzas de la División 162 están operando en Rafah. Se han destruido docenas de túneles. Las FDI están activas en Khan Yunis y en las afueras de Deir el-Balah. Estamos haciendo todo lo posible para traer a los rehenes a casa lo antes posible.

"En el Norte, las fuerzas de las FDI continúan actuando decididamente contra Hezbollah. En los últimos días, hemos atacado 70 objetivos terroristas y eliminado a más de 20 terroristas, incluidos miembros de alto rango del array de cohetes. Estamos atacando sistemática y metódicamente las capacidades y combatientes de Hezbollah", enfatizó Hagari durante la conferencia de prensa.

En relación con el incidente en el que soldados fueron asesinados por un artefacto explosivo en Gaza, Hagari declaró que “la explosión no estaba dentro del edificio: estaba afuera, en la pared, y fue detonada desde el otro lado de la pared. Nuestras fuerzas están aprendiendo de este evento operativo y aplicando esas lecciones. Desafortunadamente, en combate, hay bajas”.

Durante un asalto por parte de la brigada, dijo, una unidad de reconocimiento ingresó a un edificio donde un artefacto explosivo estaba escondido en una de sus paredes. El comandante del equipo ingresó al edificio con cuatro soldados, mientras el resto de la fuerza se organizaba afuera. El artefacto explosivo detonó y el impacto se sintió afuera del edificio. Se estima que los terroristas utilizaron una cámara para activar el explosivo.

Recuento de soldados caídos de las FDI

Según el recuento de las FDI, 699 soldados han sido asesinados desde el 7 de octubre, con 336 de ellos desde el inicio de las operaciones terrestres de las FDI en la Franja el 27 de octubre.