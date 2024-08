Hamás en El Cairo antes de la cumbre del domingo sobre los rehenes de Gaza

Una delegación de Hamas llegó a El Cairo antes de una cumbre de alto nivel anticipada allí el domingo para tratar un acuerdo de rehenes y cese al fuego en Gaza, liderada por el director de la CIA, William Burns.

Se espera que una delegación israelí encabezada por el jefe del Mossad, David Barnea, regrese a El Cairo el domingo para esas conversaciones, las cuales han sido descritas como un último esfuerzo para alcanzar un acuerdo basado en una propuesta marco que presentó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el 31 de mayo.

Se esperaba la asistencia del Primer Ministro de Qatar, el Jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Esta cumbre sigue a una cumbre de alto nivel celebrada en Doha hace dos semanas, también liderada por Burns, en la que Hamas no participó.

Se espera que la delegación de Hamas encabezada por Khalil al-Hayya no participe activamente en las conversaciones del domingo, pero desea estar cerca para revisar cualquier propuesta que pueda surgir en esas conversaciones principales.

Un funcionario estadounidense dijo que los negociadores de Estados Unidos se reunieron con Egipto y luego bilateralmente con Egipto y Qatar el sábado y creían que representantes de El Cairo y Doha estaban reuniéndose con Hamas.

Qatar y Egipto, con la ayuda de Estados Unidos, han sido los principales mediadores en las negociaciones.

Una delegación israelí encabezada por Barnea, el jefe del Shin Bet Ronen Bar y el Mayor General Eliezer Toledano estuvieron en El Cairo el jueves para ayudar a reducir las brechas en cuestiones relacionadas con la zona de amortiguamiento crítica entre Egipto y Gaza, bajo la cual Hamas había contrabandeado armas hacia el enclave costero, explicó la fuente.

Israel esperaba resolver el tema del Corredor de Filadelfia antes del domingo.

El enviado especial de Estados Unidos Brett McGurk y Burns ya estaban en El Cairo sosteniendo conversaciones el viernes antes de esa cumbre de alto nivel para asegurar la liberación de los 109 rehenes restantes y poner fin a la guerra de diez meses entre Israel y Hamas.

La delegación israelí del jueves presentó mapas y propuestas para mostrar cómo asegurar esa zona de amortiguamiento. Egipto transmitió las propuestas de Israel sobre el Corredor de Filadelfia a Hamas.

Egipto, junto con Hamas, también tendría que estar de acuerdo con cualquier propuesta con respecto a Filadelfia, ya que el corredor limita con su territorio.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha insistido en que las FDI deben mantener presencia en esa frontera para evitar que Hamas se rearme.

Hamas ha mantenido firme la necesidad de una retirada de las FDI de Gaza.

La Oficina del Primer Ministro reiteró el sábado que Israel debe mantener el control del Corredor de Filadelfia.

La propuesta inicial del 31 de mayo de rehenes y alto al fuego en tres fases fue diseñada de manera que el acuerdo pudiera comenzar sin resolver todos los problemas, incluida la cuestión de un alto el fuego permanente y una retirada completa de las FDI de Gaza.

Hace dos semanas, Estados Unidos presentó una propuesta de mediación que Israel aceptó, pero que Hamas rechazó inicialmente, con el objetivo de cerrar algunas de las discrepancias generales entre las dos partes, pero el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, explicó la semana pasada cuando estuvo en la región que no incluía todos los problemas en disputa.

Entre los temas más críticos que aún están en debate se encuentra el Corredor de Filadelfia.

Hamas reiteró el sábado que había aceptado la propuesta inicial del 31 de mayo que fue respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU en junio. Se refirió al documento tal como apareció el 2 de julio, y dijo que era esta versión de la propuesta la que aceptó.

Confirmó en un comunicado "su disposición para implementar lo acordado" y exigió "que se presione a la ocupación [Israel] y que se la obligue a implementar esto, y que deje de obstaculizar alcanzar un acuerdo".

Los críticos de la postura de Netanyahu de que Israel debe mantener una presencia de las FDI en el Corredor de Filadelfia han dicho que se puede llegar a un acuerdo, si él aceptara la retirada de las FDI porque todos los demás temas son negociables.

Miles de personas se manifestaron en Tel Aviv el sábado por la noche pidiendo a Netanyahu que finalice el acuerdo. Familiares de algunos de los rehenes dijeron en un comunicado: "Estamos en vísperas de una cumbre en El Cairo, y parece que esta puede ser la última oportunidad. Ya sea que se llegue a un acuerdo, o las escaladas [regionales] se intensificarán".

"Un acuerdo ha estado listo para firmarse desde principios de julio, pero nuevas condiciones impulsadas por Netanyahu, específicamente en relación con el Corredor de Filadelfia, lo están retrasando. Esto no se trata del Corredor de Filadelfia, sino más bien de una artimaña filadélfica", enfatizaron las familias de los rehenes.

Biden habló con al-Thani y el presidente egipcio Abdel-Fattah El Sisi el viernes. Según la Casa Blanca, discutió con ambos "la urgencia de cerrar el acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes bajo la propuesta de mediación integral que está ahora sobre la mesa, lo cual liberaría a los rehenes, llevaría alivio vital a los civiles palestinos en Gaza, y desescalaría las tensiones regionales.

"Discutieron las próximas conversaciones en El Cairo y los esfuerzos para eliminar cualquier obstáculo restante para el acuerdo", dijo la Casa Blanca.

El asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, dijo a los periodistas el viernes que las discusiones en El Cairo fueron "constructivas", pero que se llevarían a cabo más conversaciones durante el fin de semana.

"Las cosas están avanzando", dijo, al desmentir informes de que las negociaciones habían colapsado, instando tanto a Israel como a Hamas a "avanzar hacia la implementación" del acuerdo, añadiendo que esperaba que el impulso positivo de los últimos días continuara.

Este acuerdo ayudará a los palestinos en Gaza porque habría una pausa inmediata en los combates que permitiría un aumento dramático en la asistencia humanitaria, dijo Kirby.

"Estamos en un punto en el que, si estas negociaciones van bien y ambas partes se sientan a la mesa", entonces el acuerdo podría convertirse en realidad, subrayó.

Kirby instó a Hamas a aceptar el acuerdo y a participar en la cumbre de alto nivel en El Cairo esta semana.

Escalada regional

Estados Unidos ha esperado que un acuerdo de rehenes conduzca al fin de la guerra, un paso que espera prevenga cualquier ataque de represalia contra Israel por parte de Irán y su aliado Hezbollah en una escala que podría desencadenar una guerra regional.

Kirby dijo que la situación con Irán y Hezbollah seguía siendo "peligrosa".

El Ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, habló con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, el sábado sobre el cese al fuego en Gaza y el acuerdo de rehenes.

Abdelatty enfatizó la importancia de que todas las partes eviten una escalada de hostilidades en la región, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.

Araghchi elogió los esfuerzos de Egipto por lograr un alto el fuego, pero enfatizó que la República Islámica mantenía su derecho a responder al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán el mes pasado, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán. Se asume ampliamente que Israel mató a Haniyeh, aunque Jerusalén no ha asumido la responsabilidad de su muerte.

El Ministro de Defensa Yoav Gallant habló durante la noche con el Secretario de Defensa de EE.UU. Lloyd Austin, justo un día después de que Biden hablara con Netanyahu.

"Su discusión se centró principalmente en la preparación conjunta, así como en el mantenimiento de la disponibilidad y la interoperabilidad de las fuerzas y capacidades israelíes y estadounidenses frente a las amenazas continuas planteadas por Irán y Hezbollah contra Israel", dijo la oficina de Gallant en un comunicado.

Gallant actualizó a Austin sobre los esfuerzos de las FDI para destruir túneles de contrabando bajo el Corredor de Filadelfia, explicando que hasta ahora se han deshabilitado 150 de estos túneles.

"Gallant enfatizó la importancia de las operaciones continuas para desmantelar la infraestructura terrorista restante, eliminar a los operativos terroristas y destruir los túneles de Hamas", dijo el ministerio.

Los dos hombres también discutieron los esfuerzos para llegar a un acuerdo de rehenes en detalle.

En Chicago, la Vicepresidenta Kamala Harris, quien ha estado involucrada en los esfuerzos de Estados Unidos para asegurar un acuerdo de rehenes, habló sobre su importancia cuando aceptó la nominación para convertirse en la candidata presidencial del Partido Demócrata.

"El presidente Biden y yo estamos trabajando para poner fin a esta guerra de manera que Israel esté seguro, los rehenes sean liberados, el sufrimiento en Gaza termine y el pueblo palestino pueda realizar su derecho a la dignidad, seguridad, libertad y autodeterminación", dijo Harris.

Reuters y Maariv contribuyeron a este informe.