Fuerza Aérea Israelí mata a varios terroristas de Hezbolá en todo Líbano

La Fuerza Aérea Israelí eliminó al terrorista de Hezbolá Muhammad Mahmoud Negm, quien fue responsable de disparar cohetes hacia el área de Malkia, en un ataque aéreo, informó la IDF el viernes al mediodía. Informes de medios árabes añadieron que hasta ocho agentes de Hezbolá más fueron asesinados en otros ataques.

Negm fue eliminado después de lanzar varios proyectiles desde Líbano hacia Israel, la mayoría de los cuales cayeron en áreas abiertas en el Alto Galilea sin que se reportaran heridos.

La Fuerza Aérea Israelí golpeó a Negm en el área de Aita El Zot. Él era un miembro clave de la Unidad de Cohetes y Misiles de Hezbolá.

Otros terroristas eliminados

Soldados de las FDI operan en Rafah, Franja de Gaza, 23 de agosto de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Además, soldados de la IDF identificaron a otro terrorista de Hezbolá lanzando cohetes hacia el área de Yiftah el viernes temprano. En respuesta, la Fuerza Aérea Israelí golpeó al terrorista de Hezbolá y a una estructura militar terrorista adyacente en el área de Meiss El Jabal, matando al terrorista y destruyendo la estructura.

Las FDI informaron además que otro terrorista de Hezbolá asociado con los cohetes lanzados hacia Malkia fue eliminado en la zona de Aitaroun en Líbano.

En un informe el viernes por la noche, las FDI confirmaron la eliminación de otro terrorista de Hezbolá en la zona de Tiro. Además de matar al terrorista Saeed Mahmoud Daeb, de la Unidad de Cohetes y Misiles de Hezbolá, la Fuerza Aérea Israelí atacó el lanzador desde el cual aproximadamente 40 cohetes fueron disparados hacia la zona de Safed el viernes.

No se reportaron heridos, lesionados ni daños en Israel tras la lluvia de cohetes.

Aviones de las FDI atacan lanzacohetes y terroristas de Hezbolá que dispararon contra el norte de Israel, 23 de agosto de 2024. (UNIDAD DEL PORTAVOZ DE LAS IDF)

Informes contradictorios sobre cuántos terroristas fueron eliminados

Además del informe de las FDI el viernes al mediodía, el medio afiliado a Hezbolá Al-Manar informó que Hussein Muhammad Shaqir 'Sajed', Aqil Qassem Gharib 'Abu Talib', Qassim Saleh Harqous 'Fidaa' y Hassan Wissam Harqous 'Abu Mahdi', fueron eliminados por los ataques de las FDI.

Una fuente de seguridad informó a Reuters que seis terroristas habían sido eliminados y que un niño civil fue asesinado en la mira. Esto no puede ser autenticado en este momento. Se informó que uno de los terroristas eliminados fue asesinado en un ataque separado fuera de Aitarun, aunque se desconoce si el combatiente estaba afiliado a Hezbolá u otro grupo terrorista.

Según el informe de Al-Manar, las FDI eliminaron a cinco terroristas de Hezbolá el viernes. Sin embargo, las FDI solo han confirmado la eliminación de Negm y otros dos que no fueron identificados por nombre.

Citando al periódico con sede en Arabia Saudita Al Arabiya, los medios israelíes informaron que un total de 10 terroristas de Hezbolá fueron eliminados en el sur del Líbano el viernes por la mañana.

En una publicación en X, más tarde Kan confirmó la muerte de cinco de los presuntos 10 terroristas de Hezbolá que fueron eliminados.

Durante el ataque de la Fuerza Aérea Israelí en el sur del Líbano, se informó que los tanques de combustible en la ciudad de Al-Khiyam en el sur del Líbano fueron alcanzados y estallaron en llamas, según informó Al-Manar. Además, los medios afiliados a Hezbolá reportaron fuego de artillería hacia el pueblo de Kela en el sur del Líbano.

Reuters contribuyó a este informe.