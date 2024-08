Hezbollah finaliza la primera fase del ataque a Israel: ¿Qué sigue?

Hezbollah afirmó que disparó más de 320 cohetes y drones a Israel el domingo por la mañana, 25 de agosto. El ataque fue la "primera fase" que prepararon en respuesta al asesinato del comandante de Hezbollah Fuad Shukr. Shukr fue asesinado el 30 de julio después de que un cohete de Hezbollah matara a doce niños y adolescentes en Majdal Shams, en el norte de Israel.

Se esperaba ampliamente el ataque de Hezbollah y el grupo había advertido de un ataque durante semanas. Las advertencias llegaron cuando Irán también dijo que tomaría represalias por el asesinato del líder de Hamas Ismail Haniyeh en Teherán el 31 de julio. Se esperaba que Irán y Hezbollah incluso coordinaran ataques.

Debido al conflicto, las aerolíneas comerciales habían cancelado vuelos a Israel en agosto, y Israel estaba en alerta. El domingo por la mañana, las FDI golpearon y destruyeron miles de lanzacohetes de Hezbollah, lo que podría haber evitado un ataque más amplio de Hezbollah.

La fase uno está completa, ¿qué es lo siguiente?

Ahora queda por ver qué es lo que viene a continuación. Lo que vale la pena intentar entender es lo que Hezbollah está diciendo sobre sus propios planes: el ataque de hoy fue solo la "fase uno". En primer lugar, vale la pena señalar que Hezbollah ya ha lanzado casi 8,000 cohetes contra Israel desde que decidió apoyar a Hamas. También ha lanzado más de 200 ataques con drones.

Los ataques de Hezbollah se dirigieron principalmente a áreas del norte de Israel. Esto significa que estaban en gran medida confinados a áreas que Hezbollah ha estado atacando durante diez meses.

“El movimiento dijo que las posiciones militares que fueron atacadas y dañadas incluyen bases de Miron, Navi Ziv, Zaatoun, Al-Sahel, Ein Zitim, y las bases de Nafah y Yarden, ambas ubicadas en los Altos del Golán ocupados", informó la agencia de noticias estatal iraní IRNA. Hezbollah afirmó haber atacado varios sitios del IDF.

Una imagen en blanco y negro muestra una explosión y humo que se eleva de lo que el ejército israelí dijo que era un ataque en un lugar dado como el sur de Líbano, en esta captura de pantalla de un vídeo de distribución publicado 25 de agosto 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Hezbollah ahora afirma que está listo para otra ronda de escalada y que proporcionará detalles sobre sus afirmaciones sobre los ataques de la "fase uno" en la madrugada del domingo 25 de agosto.

"Hezbollah también ha dicho que se encuentra en el nivel más alto de preparación y dará una respuesta muy severa a cualquier acto de agresión por parte del régimen israelí, especialmente si perjudica a civiles", señaló la IRNA.

La declaración de Hezbollah confirmó que "los combatientes de la Resistencia Islámica lanzaron un ataque aéreo con un gran número de drones [dirigidos hacia áreas profundas dentro de Israel] hacia un objetivo militar israelí de calidad que será anunciado más tarde, y simultáneamente con los combatientes de la Resistencia Islámica atacando un número de sitios enemigos y cuarteles y plataformas del Domo de Hierro en el norte de Palestina ocupada con un gran número de misiles."

Hezbollah dijo que estos ataques "llevarán tiempo", implicando que los grandes bombardeos de cohetes a primera hora del domingo por la mañana fueron solo la primera ola de ataques.

Hezbollah publicó una lista de once sitios que había atacado. Muchos de estos han sido atacados en el pasado. Por ejemplo, Hezbollah afirmó haber atacado sitios en Meron, Ein Zeitim, y también en el Golán. Hezbollah ha desplazado muchos de sus ataques para apuntar al Golán recientemente. Por ejemplo, dañó edificios y lesionó a una persona en Katzrin la semana pasada.

Además, el grupo terrorista dijo que atacó lo que afirmó eran "los cuarteles de Kela en el Golán ocupado, la base de Nafah en el Golán ocupado, y la base de Yarden en el Golán ocupado".

Introduciendo la fe islámica en los ataques

Hezbollah emitió dos comunicados sobre los ataques. Los comunicados eran similares, pero uno de ellos mencionaba que era el "40º día después del aniversario de martirio del tercer imán chiíta, el Imam Hossein". Este es un período importante para los musulmanes chiítas y se llama Arbaeen. Muchos chiítas participan en peregrinaciones en lugares como Irak. Por lo tanto, el día tiene una gran importancia para la comunidad. También tiene importancia para Irán y Hezbollah como un símbolo.

Hezbollah busca conectar el momento del ataque con este período sagrado.