Yahya Sinwar sale de los túneles de Gaza y sigue evadiendo a Israel

Mientras Israel ha estado buscando al líder de Hamas y cerebro detrás de los ataques del 7 de octubre, Yahya Sinwar, desde el inicio de la guerra en Gaza, el líder terrorista podría haber salido de su escondite varias veces en el último año, informaron funcionarios israelíes y estadounidenses al New York Times el domingo.

Los ataques del 7 de octubre de Hamas, planeados por Sinwar, vieron a terroristas matar a más de 1200 personas en el sur de Israel, además de tomar más de 250 cautivos.

En busca de Sinwar

En un caso, Sinwar supuestamente abandonó su complejo de túneles solo unos días antes de que unidades de comando israelíes asaltaran la estructura el 31 de enero. Escapando hacia Khan Yunis, Sinwar dejó atrás solo unos pocos documentos y, mostrando la riqueza del liderazgo de Hamas, el equivalente en NIS de $1 millón.

Dar con Sinwar ha resultado difícil para las FDI, ya que el líder terrorista ha evitado supuestamente la comunicación electrónica durante meses. En cambio, se dice que una serie de mensajeros humanos entregan comunicaciones en su nombre, un método utilizado por otras figuras del terrorismo internacional como Osama Bin Laden, informó el Times.

Sin embargo, mientras el terrorista de Al-Qaeda Bin Laden permaneció en un estado pasivo de escondite durante muchos años, Sinwar continúa desempeñando un papel fundamental en el liderazgo de Hamas, incluso siendo promovido desde el asesinato de su colega Ismail Haniyeh en Irán.

El dirigente de Hamás Yahya Sinwar ante las ruinas de la masacre del 7 de octubre, con una frontera ensangrentada (ilustrativo) (credit: REUTERS/FLASH90)

Funcionarios de Qatar, Egipto, Israel y Estados Unidos le dijeron al Times que ahora la comunicación le toma a Sinwar significativamente más tiempo que antes. Mientras que anteriormente Sinwar podía enviar mensajes en días, ahora sus representantes y delegados han tenido que actuar como intermediarios en discusiones en su nombre.

Aunque los socios de terror de Sinwar, Mohammed Deif y Haniyeh, han sido eliminados, aunque Israel solo ha reclamado la responsabilidad por el primero, no por el segundo, la inteligencia israelí aún no ha logrado capturar a Sinwar, a pesar de que el Shin Bet dedicó una unidad especial para rastrearlo.

El Times informó que Estados Unidos había proporcionado un radar de penetración terrestre para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, un funcionario familiarizado con el acuerdo de intercambio de inteligencia entre Estados Unidos e Israel le dijo al Times que Estados Unidos compartió más información de la que Israel estaba dispuesto. Estados Unidos aparentemente estaba ansioso por compartir información con la esperanza de que pudiera ayudar a localizar a algunos de los ciudadanos estadounidenses que siguen cautivos en la Franja de Gaza.

El incidente del 31 de julio no es la única vez que Israel cerró la brecha, ya que, durante un ataque temprano durante la guerra, se descubrió un video por las FDI que mostraba a Sinwar moviéndose junto a su familia a un nuevo escondite.

La inteligencia israelí le dijo al Times que creían que Sinwar pudo mantener a su familia con él durante los primeros seis meses de la guerra.

En noviembre, un rehén liberado en el acuerdo de alto el fuego confirmó que Sinwar se había dirigido directamente a los rehenes poco después de que fueran capturados el 7 de octubre. Sinwar les dijo a los cautivos que estaban a salvo y que no les sucedería ningún daño, según el relato de un exrehén.