EE.UU. apoya el derecho de Israel a defenderse tras ataque al Hezbollah

La Casa Blanca prometió su apoyo a Israel después de que las FDI lanzaran ataques preventivos contra el grupo proxy iraní Hezbollah en Líbano, ya que estaban a punto de lanzar un ataque a gran escala contra Israel.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, "está monitoreando de cerca los eventos en Israel y Líbano", informó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Sean Savett.

Biden "ha estado en contacto con su equipo de seguridad nacional durante toda la noche.

"Por su instrucción, altos funcionarios de Estados Unidos han estado comunicándose continuamente con sus contrapartes israelíes. Seguiremos apoyando el derecho de Israel a defenderse y seguiremos trabajando por la estabilidad regional", afirmó.

Habló mientras las conversaciones lideradas por Estados Unidos estaban en marcha en El Cairo para un alto el fuego en Gaza y un acuerdo de rehenes, que la administración de Biden espera que también ponga fin a la guerra de diez meses entre las FDI y Hezbollah a lo largo de la frontera norte de Israel y evite una guerra total entre Israel e Irán.

Una guerra entre Israel y Hezbolá (ilustrativo) (credit: REUTERS/DADO RUVIC)

Conversación de Gallant con funcionarios de EE.UU.

El Ministro de Defensa Yoav Gallant actualizó al Secretario de Defensa de EE. UU. Lloyd Austin sobre el ataque y el Primer Ministro Benjamin Netanyahu habló con el gabinete de seguridad de Israel temprano en la mañana.

"Esta mañana identificamos las preparaciones de Hezbollah para atacar a Israel. En consenso con el Ministro de Defensa y el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, dirigimos a las FDI a iniciar acciones para eliminar la amenaza", dijo Netanyahu.

"Desde entonces, las FDI han estado tomando acciones contundentes para frustrar las amenazas. Han eliminado miles de cohetes dirigidos al norte de Israel. Están frustrando muchas otras amenazas y están tomando acciones muy fuertes, tanto defensivas como ofensivas", enfatizó.

Gallant le dijo a Austin: "Hemos llevado a cabo ataques precisos en Líbano para frustrar una amenaza inminente contra los ciudadanos de Israel. Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos en Beirut y estamos decididos a utilizar todos los medios a nuestra disposición para defender a nuestros ciudadanos". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Gallant y Austin discutieron la importancia de evitar la escalada regional, dijo el Ministerio de Defensa.

Dos oficinas de las Naciones Unidas, la del coordinador especial para Líbano (UNSCOL) y su fuerza provisional en Líbano (UNIFIL), instaron a todas las partes a "abstenerse de acciones escalatorias adicionales" y a que todas las partes se adhieran a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU que establece los términos del alto el fuego que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano en 2006.

"El regreso al cese de hostilidades, seguido por la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, es la única manera sostenible de avanzar", dijeron.

"Continuaremos nuestros contactos para instar firmemente a la desescalada", agregaron.

Hezbollah dijo que había disparado 320 cohetes Katyusha hacia Israel y alcanzado 11 objetivos militares en lo que llamó la primera fase de su represalia por el asesinato de Fuad Shukr, un comandante de alto rango, el mes pasado.

El ejército israelí dijo que había frustrado un ataque mucho mayor con ataques aéreos preventivos después de evaluar que Hezbollah se estaba preparando para lanzar el bombardeo, utilizando 100 aviones de combate para atacar más de 40 sitios de lanzamiento de Hezbollah en el sur de Líbano.

Los ataques destruyeron miles de barriles de lanzadores, dirigidos principalmente al norte de Israel pero también apuntando a algunas áreas centrales, dijo el ejército de Israel.

Hezbollah desestimó la declaración de Israel de que el ataque del grupo había sido frustrado con ataques preventivos, diciendo que había logrado lanzar sus drones como estaba planeado y que el resto de su respuesta a la muerte de Shukr tomaría "algo de tiempo". Egipto, uno de los mediadores en las conversaciones de alto el fuego en Gaza, advirtió sobre los peligros de una nueva apertura de un frente de guerra en Líbano.

El grupo Hutí respaldado por Irán en Yemen felicitó a su aliado Hezbollah por lo que llamó un ataque "gran y valiente" a Israel.

Reuters contribuyó a este informe.