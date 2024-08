Soldado israelí muere en incidente con Hezbollah y Cúpula de Hierro

Las FDI anunciaron el domingo que un marinero en una embarcación Dvora, el Tercer Oficial David Moshe Ben Shitrit, fue asesinado en un incidente que involucró un dron de Hezbollah y un interceptor del Iron Dome que fue disparado para derribar el dron en las cercanías del barco.

La embarcación y otras embarcaciones navieras están desempeñando una variedad de roles de seguridad en el norte.

A unos tres o cuatro kilómetros de la costa, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, la Dvora estaba protegiendo la costa de una invasión física, ayudando a identificar amenazas de Hezbollah y a derribar algunas amenazas.

Dron no impactó en la embarcación

Hasta ahora, las FDI están considerando si el interceptor seguía uno o más drones y golpeó accidentalmente la embarcación, o si el interceptor impactó un dron de Hezbollah y los fragmentos del dron derribado impactaron la embarcación.

Las FDI dijeron que estaba claro que el dron en sí no golpeó al Dvora antes de ser derribado.

El INS Magen, la corbeta israelí de misiles Sa'ar 6 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Posteriormente, Ben Shitrit fue evacuado a un bote más pequeño y rápido para llevarlo a la costa, donde fue colocado en una ambulancia y llevado al Centro Médico de Nahariya.

Fue declarado muerto después de que fallaran los intentos de reanimarlo.

Un soldado naval resultó levemente herido y otro soldado resultó moderadamente herido.

El barco regresó al puerto naval de Haifa, donde actualmente se está reparando la pequeña parte del barco que resultó dañada.

Se espera que el Dvora regrese al mar en un plazo de 24 a 48 horas.