Hamás rechaza nuevos términos; equipo israelí regresa de El Cairo

Hamas se mantuvo firme en su rechazo a las últimas propuestas para cerrar las brechas en un acuerdo de rehenes y alto el fuego en Gaza, mientras el equipo negociador israelí regresaba a casa tras una cumbre de alto nivel de un día en El Cairo, liderada por el Director de la CIA, William Burns.

Sin embargo, Israel insistió en que las conversaciones estaban en curso.

"No aceptaremos discusiones sobre retractaciones de lo acordado el 2 de julio o sobre nuevas condiciones", dijo el funcionario de Hamas, Osama Hamdan, a la televisión Al-Aqsa del grupo el domingo.

Hamdan también dijo que Hamas ha entregado a los mediadores su respuesta a la última propuesta, y que las afirmaciones de Estados Unidos sobre un acuerdo inminente son falsas.

En particular, la cuestión ha sido la insistencia de Israel en que las FDI deben permanecer en una zona de amortiguación crítica entre Gaza y Egipto conocida como el Corredor de Filadelfia, a través del cual Hamas ha contrabandeado armas durante muchos años.

Ese problema no parecía haber sido resuelto durante la cumbre de un día que incluyó a un equipo negociador israelí de alto nivel liderado por los jefes del Mossad y el Shin Bet, David Barnea y Ronen Bar, así como el Mayor- General (res) Nitzan Alon.

Catar y Egipto, con la esperanza de Estados Unidos, han estado negociando el acuerdo.

El equipo de Barnea regresó a Israel el domingo por la noche, mientras que un grupo de menor nivel permaneció en El Cairo para continuar trabajando con mediadores en la reducción de las diferencias entre las posiciones mantenidas por Hamas e Israel, según informó una fuente a The Jerusalem Post.

El acuerdo propuesto

"Las conversaciones de hoy tuvieron lugar en una atmósfera positiva y los equipos entraron en otra fase de negociaciones" como parte del significativo proceso en curso para cerrar las brechas, explicó la fuente.

La cumbre de alto nivel sigue a una semana de trabajo preparatorio en El Cairo y Doha, así como a una cumbre de alto nivel en Catar hace dos semanas.

También tiene lugar después de un ataque preventivo israelí contra objetivos militares de Hezbollah en Líbano para frustrar un ataque de ese grupo proxy iraní contra el centro de Israel.

En cuestión está el destino de los 109 rehenes restantes, de los cuales 105 fueron secuestrados el 7 de octubre. Cuatro de ellos han estado en Gaza durante una década o ligeramente menos. Se estima que 73 de los cautivos siguen con vida.

La propuesta sobre la mesa fue presentada por primera vez por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 31 de mayo. Fue respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU en junio y tanto Israel como Hamas la han aceptado en principio, con Hamas haciendo referencia a un borrador del 2 de julio al que está obligado.

El acuerdo de tres fases contemplaría la liberación de entre 18 y 33 rehenes humanitarios en la primera fase.