Israelíes protestan: Exigen regreso de rehenes antes de conmemorar el 7 de octubre

A pesar de la fuerte oposición de numerosos kibutz y del Foro de Familias de Rehenes, el gobierno israelí está avanzando con una ceremonia estatal para marcar un año desde el devastador ataque de Hamas el 7 de octubre. Mientras tanto, la guerra continúa y muchos rehenes, incluidos niños, siguen cautivos en Gaza.

La ceremonia, programada para el 7 de octubre de 2024, estará liderada por la Ministra de Transporte Miri Regev, una miembro destacada del partido Likud del Primer Ministro Benjamin Netanyahu.

A medida que se acerca el aniversario, los residentes de los kibutz están indignados por la ceremonia y profundamente desilusionados con el gobierno.

"Estoy lista para enfrentar críticas, y las enfrento desde diferentes direcciones, a menudo de personas que no conocen los hechos. Sin embargo, continúo. Veo la importancia de este asunto. Ignoro el ruido y seguiré liderando esta ceremonia con sensibilidad y respeto", declaró Miri Regev durante una conferencia de prensa el 22 de agosto.

El gobierno excluye a los afectados por la masacre

El Kibbutz Nir Oz emitió un comunicado señalando que ni siquiera se invitó a sus miembros a la ceremonia.

Nili Bar Sinai llora en el funeral de su marido Yoram, en el kibutz Be'eri. (credit: Courtesy)

“Mientras enterramos a nuestros seres queridos que fueron asesinados en cautiverio por Hamas, no es sorprendente que el gobierno israelí y su líder, quienes aún no han visitado Nir Oz—el kibbutz que fue completamente abandonado—no hayan extendido una invitación a nuestros miembros y residentes para la ceremonia. Después de todo, reconocer nuestra presencia sería un recordatorio contundente del mayor fracaso en la historia del Estado de Israel”, dice el comunicado.

“Queremos dejar claro que, incluso si fuéramos invitados, nos negaríamos a participar en una ceremonia impulsada políticamente orquestada por el gobierno”, agregaron los miembros del kibbutz.

Sugirieron que el gobierno asignara fondos a un organismo civil que represente a todos los sectores de la sociedad israelí para organizar los eventos del día libres de influencia política.

"En lugar de organizar ceremonias, el gobierno podría, por primera vez, visitar un lugar donde una cuarta parte de la población fue asesinada o secuestrada y trabajar en un acuerdo por los rehenes", dijo el kibbutz.

La comunidad de Nir Oz todavía tiene 29 miembros en cautiverio de un total de 109 rehenes. En una reciente operación nocturna en Khan Yunis, se recuperaron seis cuerpos, incluidos miembros de Nir Oz.

Rita Lifshitz se convirtió en residente de tiempo completo de Nir Oz en 1988. Su suegro, Oded Lifshitz, fue secuestrado por Hamas y pasó su cumpleaños número 84 en Gaza el 11 de mayo. Permanece en cautiverio.

"¿Cómo puedes hacer una ceremonia cuando aún tenemos rehenes en Gaza? ¿Cómo puedes celebrar algo que no ha terminado? Cada noche en el Kibbutz Nir Oz, revivimos la pesadilla del 7 de octubre", dijo Lifshitz a The Media Line.

"Nuestro primer ministro no nos ha visitado, no nos ha escuchado, ni siquiera ha enviado una carta. No fuimos invitados porque el Kibbutz Nir Oz es una pérdida total. El 80% de nuestras casas necesitan ser reconstruidas. Nuestra cocina, supermercado, jardín de infantes, todo se quemó. No queda nada", dijo.

"¿Cómo podemos hacer una ceremonia cuando todavía tenemos a los niños—Kfir y Ariel Bibas—retenidos? Ahora tenemos cuatro funerales: uno para Avraham Mundir ayer, Yoram Metzger hoy, Alex Dancyg el domingo y Haim Peri el lunes. ¡Quizás haya otro el 7 de octubre!" continuó Lifshitz.

Ella compartió un mensaje poderoso y desesperado para el gobierno israelí.

“Miri, si tu padre estuviera en Gaza, ¿harías una ceremonia? Eso es lo que quiero que escribas en letras grandes. Bibi, ¿harías una ceremonia si tu padre, tu hijo o tu esposa aún estuvieran en Gaza?”

El liderazgo del Kibbutz Nirim también informó al gobierno que se oponen a celebrar la ceremonia en el kibbutz. El 7 de octubre, cinco residentes de Nirim fueron secuestrados y al menos otros cinco fueron asesinados.

Arnon Avni, miembro del Kibbutz Nirim, dijo a The Media Line que desde el 7 de octubre, ningún funcionario del gobierno ha visitado para preguntar qué necesitan los miembros o para ofrecer empatía.

“El gobierno no es una empresa de producción. Si quieren ayudar, deberían centrarse en traer de vuelta a los que aún están cautivos en Gaza, luego hablaremos. En cambio, están obsesionados con esta ceremonia vacía”, dijo Avni.

“Quieren usar esta ceremonia para impulsar su narrativa, afirmando que todos estamos juntos en esto, que todos sufrimos por igual. Pero eso no es cierto. Nos abandonaron en esta guerra, y ahora quieren actuar como si estuviéramos unidos. Mientras tanto, mientras se retrasan por sus propios intereses, nuestra gente está muriendo, y los estamos enterrando”, dijo Avni.

"Netanyahu nos traicionó. Quiere actuar como si también hubiera sufrido, pero nosotros fuimos los que pagamos el precio", agregó.

Respecto al 7 de octubre, Avni compartió que el kibutz está planeando su propio evento.

"Cualquier cosa menos la iniciativa del gobierno. Lo que están haciendo nos ofende profundamente", dijo.

Siguiendo el ejemplo del Kibutz Nirim, el liderazgo del Kibutz Be'eri se ha negado a albergar la ceremonia estatal que conmemora el aniversario del 7 de octubre.

Michal Paikin, portavoz de Be'eri, le dijo a The Media Line que el kibutz exige que el gobierno priorice salvar vidas, específicamente las de los rehenes detenidos en Gaza, sobre conmemorar a aquellos que abandonó.

"También reiteramos nuestra demanda de una comisión de investigación estatal para proporcionar respuestas y sacar conclusiones que nos permitan comenzar el proceso de recuperación", agregó Paikin.

Nili Bar Sinai, de 73 años, sobrevivió al ataque en el Kibutz Be'eri pero perdió trágicamente a su esposo, Yoram Bar Sinai, de 75 años.

"Esta ceremonia es parte de la nueva dictadura. El gobierno está arruinando el país por su supervivencia política. No les importa la gente. No han hecho nada por los secuestrados o rehenes. No han visitado ni una vez. Netanyahu solo vino cuando fuimos evacuados, y nadie estaba aquí", dijo Bar Sinai a The Media Line.

“Bibi no asume responsabilidad por nada, es peor que Hamas en ese sentido. Al menos ellos reconocen sus acciones, aunque no hagan nada para reparar el daño,” dijo Bar Sinai.

“Se siente como si estuviéramos viendo la deterioración del sionismo. Lo que alguna vez fue una hermosa idea ahora se está colapsando debido a este hombre tonto que piensa que él es el centro del mundo. Hasta que se vaya, no habrá solución, ni para esta guerra ni para el país,” agregó.

Bar Sinai compartió que la gente en Be’eri ahora está trasladando sus difuntos de cementerios temporales al central en el kibutz como parte de su propia ceremonia.

“Durante la guerra, solo se permitía la entrada de 15 personas al cementerio, por lo que enterraron a sus difuntos en otro lugar. Los estamos trayendo de vuelta para la ceremonia del 7 de octubre para hacerlo adecuadamente en el kibbutz. También estoy trasladando a mi esposo. Esta será nuestra ceremonia alternativa,” dijo.