Benny Gantz: Respuesta de Israel en el norte fue insuficiente y tardía

La respuesta de Israel al ataque planeado de Hezbollah en el norte llegó "demasiado tarde" y fue "posiblemente insuficiente", dijo el presidente de la Unidad Nacional, MK Benny Gantz, tras un recorrido por el Consejo Regional de Asher, incluyendo Nahariya y Acre, el domingo.

"Es hora de pasar de ecuaciones a resultados, de respuesta a tomar la iniciativa. El movimiento que se inició debe ser aprovechado para aumentar la presión diplomática y militar, para alejar a Hezbollah y devolver a los residentes del Norte a sus hogares con seguridad", dijo Gantz en una declaración conjunta a los medios junto a Moshe Davidovitz, jefe del Consejo Regional de Asher y jefe del Foro de la Zona de Conflicto.

Gantz criticó al gobierno por no haber devuelto a los residentes del área a sus hogares a tiempo para el inicio del nuevo año escolar el 1 de septiembre, y pidió a los miembros del gobierno que "se trasladen al Norte" y sientan por sí mismos "el dolor de los residentes".

Anteriormente en el domingo, Gantz escribió en X, anteriormente Twitter: “Todos somos un solo puño contra Hezbolá: el gobierno y las Fuerzas de Defensa de Israel cuentan con un respaldo total, amplio y completo. Sigan las directrices del Comando del Frente Interno: salvan vidas”.

Varios líderes de otros partidos comentaron sobre el ataque de Hezbolá el domingo por la mañana.

Los diputados Yair Lapid y Gideon Sa'ar en la sala de plenos de la Knesset en Jerusalén, el 27 de mayo de 2024. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

El presidente de United Right, el MK Gideon Sa’ar, escribió en una publicación en X que la respuesta de Israel fue la “alternativa menos correcta”.

“Ante la decisión de Hezbolá de lanzar miles de misiles y cohetes, el gobierno de Israel volvió a elegir la estrategia menos correcta”, escribió. “La elección de solo frustrar el ataque después de diez meses y medio de ataques de Hezbolá contra Israel es la continuación de la política de contención. Esta decisión tiene una sola consecuencia: solo nuestros enemigos determinarán el momento y la escala de la escalada”, escribió Sa’ar.

“Esta oportunidad debería haber llevado a una decisión de ataque preventivo general para cambiar la realidad en el Norte”, continuó Sa’ar. “Dejar la realidad existente en el norte del país sin cambios significa la continuación de la contención. No habrá un momento en el futuro con condiciones de laboratorio para actuar. Quien huya de la guerra, la guerra lo perseguirá”, concluyó Sa’ar.

El presidente de Yisrael Beytenu, el diputado Avigdor Liberman, escribió en X: "El gobierno de Israel necesita actuar de acuerdo con las intenciones del enemigo y no de acuerdo con los resultados. Si Hezbollah de hecho tenía la intención de disparar 6.000 artefactos (misiles, drones, etc.) con el objetivo central de golpear la infraestructura estratégica del estado de Israel, simplemente eliminar la amenaza no es suficiente. Israel debe dejar de contenerse y comenzar a iniciar acciones, y poner fin a la guerra de desgaste y al abandono de los residentes del Norte durante casi 11 meses, incluso a costa de una escalada dramática. La seguridad debe ser devuelta a los residentes de Israel, y a los residentes del Norte en particular", escribió Liberman. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Respuesta del Likud

El Likud ordenó a sus miembros el domingo por la mañana que no concedieran entrevistas a los medios. La diputada del Likud, Tally Gotliv, calificó la decisión de "absurda".

"En lugar de ser entrevistados, dar explicaciones, exigir la victoria y fortalecer al pueblo de Israel, dejaremos los estudios a la propaganda debilitante y derrotista", dijo Gotliv, añadiendo que no respetaría la prohibición de entrevistas y "exigía continuar atacando a Hezbollah".

El presidente del Partido Demócratas Yair Golan escribió el domingo por la mañana, “No hay un acuerdo [de rehenes], hay una guerra. Dije que [esto sucedería], y ahora está sucediendo. El ministro de Historia juzgará, pero respecto a las próximas horas se deben decir dos cosas: El ataque preventivo es muy importante para dañar los misiles de largo alcance de Hezbollah; y es necesario adherirse a las directivas de salvamento de la Comandancia del Frente Interno, y actuar en consecuencia.”