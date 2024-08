Residente de Acre describe su hogar tras el ataque de Hezbollah

"Mi esposa estaba arriba en el dormitorio con las niñas y, por un presentimiento, las despertó un minuto antes de que sonara la sirena y las llevó a la habitación segura", dijo Ami Saada, residente de Acre cuya casa fue alcanzada el domingo por la mañana por un cohete disparado por Hezbollah desde Líbano.

En una entrevista con Liat Ron en Radio North 104.5FM, Saada describió el impacto y los daños.

"La casa en sí es actualmente inhabitable. No hay ventanas y el techo de la sala de estar se derrumbó por completo. Nuestra habitación segura es un armario de zapatos que sirve como refugio de concreto reforzado, y mientras estaban dentro, escucharon cómo la casa entera era destrozada", dijo Saada.

Saada dijo que estaba al teléfono "cuando me dijo que volviera a casa urgentemente. Imagínate que estoy conduciendo a casa desde la zona de Krayot en diez minutos con mi esposa al teléfono. Estamos agradecidos en todo momento por el milagro que ocurrió en nuestra casa: todo el techo de la habitación segura está cubierto de metralla", continuó.

"No tengo un hogar en este momento que sea apto para vivir. ¿Quién va a ayudarme con esto? ¿Quién va a ayudar a mis hijas con sus miedos y necesidades?" preguntó.

Una persona camina cerca de las ventanas rotas de un edificio residencial dañado después de que Hezbolá lanzara cientos de cohetes y aviones no tripulados hacia Israel en lo que el movimiento respaldado por Irán dijo que era una respuesta al asesinato de un alto comandante en Beirut el mes pasado, (credit: REUTERS/AMMAR AWAD)

"El alcalde, Amihai Ben Shlush, estaba en mi casa a las 6:30 de la mañana, y todavía está aquí. No ha salido de la casa", enfatizó Saada.

El ataque preventivo de las FDI

Durante el ataque preventivo de las FDI contra Hezbollah en Líbano el domingo por la mañana, las FDI apuntaron a miles de objetivos de Hezbollah, incluidos lanzadores de cohetes, drones e infraestructura de la organización terrorista.

Hasta la tarde del domingo, no hay confirmación de que Hezbollah tuviera la intención de atacar Tel Aviv, como se informó anteriormente por The New York Times. Sin embargo, las FDI indican que algunos lanzadores de cohetes estaban dirigidos hacia el centro de Israel.

Además, fuentes militares afirmaron que la organización terrorista quedó sorprendida por la respuesta israelí, que involucró a más de 100 aviones y resultó en la destrucción de miles de lanzadores dirigidos a la región norteña.

También interceptó drones que podrían haber llegado al área metropolitana de Tel Aviv.

También interceptó drones que podrían haber llegado al área metropolitana de Tel Aviv.

Una fuente de inteligencia occidental dijo al New York Times la mañana del domingo que en el ataque preventivo llevado a cabo por las FDI en Líbano, los lanzadores de Hezbollah que tenían la intención de disparar a Tel Aviv a las 5:00 a.m. fueron destruidos.

Según el informe, todos los lanzacohetes fueron destruidos. Israel está esperando una respuesta severa de Hezbollah.

El personal del Jerusalem Post contribuyó a este informe.