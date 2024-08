Coronel Tal Ashur asume el mando tras la caída de su amigo el 7 de octubre

El 7 de octubre, alrededor de las 10:00 a.m., sonó el teléfono del coronel Tal Ashur, y al otro lado estaba el Jefe del Comando del Sur, el Mayor General Yaron Finkelman. La conversación fue breve, directa e histórica para ambos. Ashur debía asumir una nueva posición de mando y expulsar a los terroristas de Hamas de Israel.

"Vas a tomar el mando de la Brigada del Sur. Repele la ola de terror. Conecta las fuerzas de combate con las aldeas [israelíes] y los kibutz", dijo el general. Así, a 200 km/h, se le comunicó que su amigo cercano, el Comandante de la Brigada del Sur de la División de Gaza, el coronel Assaf Hamami, ya no estaba con ellos, y debía rápidamente llenar el vacío, ya que cada minuto era crucial.

El coronel Ashur, conocido por su compostura, dureza y valentía, se puso rápidamente su uniforme, reconoció que no estaría en casa por un tiempo, se despidió de su familia y se dirigió al sur. Inmediatamente comenzó a trabajar diligentemente para comprender la situación en el terreno. El consejo más crítico que recibió de los comandantes en el campo fue evitar las vías principales debido al riesgo de emboscadas terroristas, un consejo que resultó ser invaluable.

Menos de tres horas y media antes, el Coronel Hamami sintió la inminencia de la guerra y fue el primero en abandonar la base de la División de Gaza para llevar a cabo su misión principal: proteger a las comunidades. Viajó con su puesto de mando (Tomer Achimas y Kirill Brodski) al kibutz Nirim. Hamami, quien siempre había advertido sobre el potencial de guerra a pesar de los intentos de los altos mandos por calmarlo, se involucró en un feroz combate a corta distancia contra numerosos terroristas.

Alrededor de las 07:00, después de intensos enfrentamientos, Hamami y su puesto de mando mataron a varios terroristas, pero finalmente, Hamami y su equipo fueron asesinados, y los terroristas de Hamas secuestraron sus cuerpos a Gaza. Llamadas repetidas por radio y un largo silencio indicaron al centro de mando de la brigada que lo peor había ocurrido. Quienes conocían a Hamami entendieron que luchó hasta el último momento.

El gerente de operaciones de reservistas de la Brigada Sur, que reside en el kibutz Magen, llegó rápidamente a la sede de la brigada para evaluar la situación. El subcomandante de la Brigada Sur resultó herido por disparos de terroristas y fue abandonado en una zanja.

El mayor desafío del Coronel Ashur fue reconstruir la situación y comprender lo que estaba sucediendo en la frontera, en las comunidades y con las fuerzas en el terreno mientras establecía un nuevo comando y control, sin saber que miles de terroristas habían infiltrado la retaguardia israelí, volando y derribando la intimidante valla fronteriza en varios puntos.

Desde unidades de élite hasta liderar la brigada del sur

El Coronel Ashur comenzó su servicio en la unidad de élite Sayeret Matkal y, tras completar el entrenamiento de oficial, se unió a la Brigada Givati, donde ocupó numerosos cargos, incluido comandante de la unidad especial Rimon, que fue reconocida con una mención honorífica por su excepcional rendimiento durante la Operación Margen Protector contra Hamas.

Luego comandó el Batallón Rotem en la Brigada Púrpura y la Brigada del Sur en la División de Gaza. En mayo de 2022, Ashur entregó el mando de la brigada a su amigo, el Coronel Hamami, antes de ir al extranjero para estudiar y regresar para comandar el Centro de Entrenamiento de Fuerzas Terrestres en Tze'elim.

Por lo tanto, fue natural reasignarlo a un nuevo rol, pero lo que inicialmente se consideraba temporal se convirtió en una misión de su vida durante casi 11 meses.

El viaje desde su casa en Neve Yarak hasta la sede de la Brigada del Sur se sintió como una eternidad. Una serie de llamadas telefónicas y fragmentos de información no verificada sobre los horrores que sucedían en las comunidades occidentales y Sderot llegaron a él. Mientras pasaba por la intersección de Aorim y se acercaba a la División de Gaza, ya no necesitaba información intermediaria: vio cuerpos, heridos y otras escenas de guerra de primera mano.

Alrededor de las 12:00 p.m., Ashur avistó a terroristas en motocicletas entrando en la División de Gaza y decidió rodearlos, penetrando en el campamento de la división a través de una puerta lateral. En medio de los disparos, se encontró con el comandante de Sayeret Matkal, el Teniente Coronel B, y se dio cuenta de que los terroristas de la unidad Nuhba aún estaban escondidos en el campamento de la división. Civiles que huían del festival Nova, buscando refugio de los terroristas, llegaron al campamento de la división.

El coronel Ashur y el teniente coronel B necesitaban unas pocas palabras para coordinar sus acciones. Uno de sus principales objetivos era el gimnasio en el campamento donde los terroristas de Nuhba se habían atrincherado. En el corazón de la división, Ashur luchaba valientemente con una fuerza de cinco tenientes coroneles (Daube, Ehrlich, B, Tehila y Shemer), liderados por el combatiente decidido Efraim Tehila, un antiguo comandante de Sayeret Matkal. Para las 14:00 horas, los soldados y oficiales habían logrado tomar el control de la mayor parte del campamento y eliminar a la mayoría de los terroristas.

Los oficiales que revisaron los informes de guerra enfatizaron repetidamente que el mayor desafío del coronel Ashur era estabilizar una brigada que había sufrido un duro golpe y perdido a su comandante venerado. Tuvo que reorganizar y liderar un grupo diverso, que incluía personal administrativo, conductores, soldados, logística, comunicaciones, observadores y rastreadores, en medio de la guerra en curso y la creciente presión, determinando qué faltaba y qué debía priorizarse.

De operaciones defensivas a ofensivas

Esto se llevó a cabo en medio de una guerra continua, con la necesidad de comprender la situación en el sector, la ubicación de las fuerzas, el estado de las comunidades y la frontera violada y vulnerable. Alrededor de las 9:00 p.m., mientras la lucha continuaba dentro de las comunidades, los tanques bajo el mando de la Brigada del Sur comenzaron a disparar proyectiles hacia la Franja de Gaza, marcando el primer signo de control operativo y el esfuerzo de Ashur por cambiar la lucha hacia el lado palestino.

El conocimiento de Ashur sobre la infraestructura militar de Hamas y otras organizaciones terroristas fue crucial, desde túneles hasta pozos de lanzamiento, dispositivos explosivos y miles de terroristas armados. Las fuerzas comenzaron un proceso de diez días de limpieza en el área de la Brigada del Sur, mientras las FDI se preparaban para una de sus mayores maniobras terrestres desde su creación, centrándose en estabilizar la línea de contacto en lugar de incursiones profundas.

Soldados en la división cuentan que pasaron meses antes de que Ashur aceptara entrar en las oficinas de la Brigada del Sur, ya que los pensamientos de su amigo el Coronel Hamami eran particularmente desafiantes para él. "No olvidas el momento en que Ashur llegó a la División de Gaza. Comanda con dureza, dice lo que piensa, es directo, a veces demasiado. Es áspero pero alguien en quien puedes confiar", dijeron los soldados. "Pero hubo un momento: cuando el hijo de Hamami, que había estado esperando en el centro de mando de la división a que regresara su padre, reconoció a Tal. Fue un momento difícil. La verdad te golpeó fuerte sobre lo que había sucedido."

La Brigada del Sur comenzó a restablecer operaciones esenciales pero complejas, como emboscadas, patrullas, maniobras entre hogares civiles y enfrentamientos con terroristas que intentaban infiltrarse o regresar a la Franja de Gaza, además de apuntar a túneles que se acercaban y crear una zona de amortiguamiento desde la primera noche. Las unidades de ingeniería del Comando del Sur elogiaron al Coronel Ashur por reconocer la misión ampliada desde la primera noche, abogando por un parámetro de seguridad aumentado y una zona de amortiguamiento para proteger a las comunidades dentro de un kilómetro de la frontera.

Hasta el 6 de octubre de 2023, la Brigada del Sur en la División de Gaza había sufrido 20 bajas desde su inicio. Desde el 7 de octubre, se sumaron 41 más. "La Brigada del Sur entró en un estado de guerra, pero está acostumbrada a tareas defensivas en lugar de ofensivas. Desde el principio, Tal Ashur habló sobre prepararse también para una ofensiva", dijeron funcionarios del Comando del Sur, señalando que esta fue la primera maniobra de las FDI en territorio palestino en este sector.

Una semana después del inicio de la guerra, la misión asignada al Batallón de Reserva 429 era no solo apuntar a terroristas a lo largo de la frontera, sino también a una tarea altamente sensible a 800 metros de la frontera: localizar los cuerpos de civiles y soldados en el terreno entre la frontera y Rafah.

"Esta fue una misión que, dada la situación del ejército en ese momento, solo podía ser llevada a cabo por un batallón de reserva: combatientes maduros que entienden las apuestas", dijo un oficial de reserva superior del Comando del Sur. Él enfatizó que esta misión rompió una larga renuencia en el alto mando de las FDI para maniobrar profundamente en territorio palestino. La operación del Batallón 429 sentó un precedente y brindó a los comandantes una confianza adicional de que tales operaciones eran posibles.

A más de diez meses del conflicto, la Brigada del Sur sigue operando en uno de los entornos de comando más complejos en Medio Oriente. A un lado, hay 1,4 millones de palestinos, muchos reubicados desde el norte de Gaza, una gran concentración de terroristas y una tierra de túneles en agotamiento. Al otro lado, hay comunidades israelíes que han sufrido mucho y necesitan recuperar la confianza en las FDI. Durante estos meses de combate, la Brigada del Sur ha evitado infiltraciones terroristas en Israel y ataques a las fuerzas de las FDI.

Zona de amortiguamiento, destrucción de túneles y liderazgo táctico

Unidades de ingeniería y combate bajo la brigada han establecido una importante zona de amortiguamiento desde la frontera hacia el territorio palestino, destruyendo túneles e infraestructura terrorista y matando a muchos terroristas de varios grupos. Un logro notable fue la destrucción de unos 12 kilómetros de rutas de túneles enemigos, incluyendo túneles ofensivos utilizados para atacar a las fuerzas de las FDI y túneles logísticos para movimiento. Estos túneles contenían numerosas armas, explosivos, infraestructura eléctrica y habitaciones ocultas para terroristas.

A principios de junio, se produjo el primer intento de infiltración en territorio israelí desde el 7 de octubre. Gracias a la vigilancia de un vigía en el puesto de mando de Kerem Shalom, que detectó movimientos sospechosos a pesar de la densa niebla, el batallón de reconocimiento beduino frustró el intento. Durante el enfrentamiento, un rastreador de la brigada, el Sargento Mayor Zaid Mazarib, fue asesinado.

"La Brigada del Sur ha logrado una efectiva transición de la defensa al ataque, demostrando eficiencia y contribución a la guerra", dijo un oficial superior del Comando del Sur. "El poder de fuego de la brigada, desarrollado dentro de la brigada, es responsable de cientos de ataques, cerrando los bucles de fuego, destruyendo la infraestructura terrorista, casas activas, apartamentos operativos y edificios".

A medida que el conflicto avanzaba, la Brigada del Sur comenzó sus revisiones después de la acción. La primera oleada involucró a terroristas de Nuhba y operativos de Hamas, mientras que la segunda oleada vio a terroristas de la Yihad Islámica y otros terroristas.

Historias como la del Coronel Asaf Hamami comenzaron a emerger, mostrando a soldados que lideraron el frente con valentía y liderazgo. Entre ellos estaba un soldado de la Brigada Golani que organizó fuerzas en el puesto de avanzada "Mars" para repeler un ataque de cientos de terroristas en la cercana ruta de Kissufim. Las historias también incluyen a un comandante de pelotón que luchó y mató a terroristas y motociclistas utilizando una ametralladora controlada a distancia, voluntarios de seguridad locales, miembros del equipo de reserva, y civiles que valientemente ayudaron en las comunidades.

Un recorrido por la frontera con Deir al-Balah revela una realidad muy diferente a la de antes del 7 de octubre. El horizonte hacia el mar está lleno de destrucción: infraestructuras reducidas a montones de arena, piedras y concreto, con unidades de reserva de ingeniería demoliendo edificios y los sonidos de fuego de artillería y ataques aéreos de fondo.

Mientras gran parte de la atención del Estado Mayor General se centraba en los combates en el interior del territorio palestino, el Coronel Ashur tuvo que demostrar sus habilidades de gestión, no solo sus habilidades de mando, para aprovechar al máximo los recursos limitados. Esto era crucial ya que las FDI luchaban en las profundidades del territorio palestino y a lo largo de las rutas de Filadelfia y Nitzarim.

Ashur tuvo que completar la reparación de la nueva valla y establecer aproximadamente el 80% de la zona de amortiguamiento (perímetro de seguridad), previniendo de manera efectiva disparos de francotiradores y de tanques, y protegiendo a los agricultores que trabajaban cerca de la valla. Esto involucraba mejorar los componentes de fortificación, rediseñar el área y clarificar las reglas de enfrentamiento para cualquiera que se acercara a la frontera.

Actualmente, el número de fuerzas a lo largo de la frontera, incluidos tres batallones de tanques, es más del doble en comparación con el 7 de octubre. Es fácil estimar que esta área seguirá siendo una zona de combate por mucho tiempo, particularmente en el sector de la Brigada Sur de la División de Gaza. Nadie puede comprometerse a un cronograma específico, algunos sugieren que podrían pasar años antes.

Esta sensibilidad continua ante cada explosión y disparo resalta la misión clave en la que el Coronel Hamami se embarcó inicialmente y por qué el Coronel Ashur continúa liderando. En medio de la lucha y el reconocimiento de sus logros en el campo de batalla, Ashur fue nombrado comandante de la Unidad Fantasma para reemplazar a su amigo cercano, el Coronel Roy Levy, quien falleció en combate el 7 de octubre.