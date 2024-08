Israel coordina el envío de más de un millón de vacunas a Gaza

La Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) informó que el domingo se transfirieron alrededor de 25,100 viales de vacuna contra la polio, suficientes para vacunar a 1,255,000 personas, a la Franja de Gaza a través del cruce de Kerem Shalom.

"Ayer, en coordinación con @WHO y @UNICEF, y como parte de los esfuerzos humanitarios, Israel entregó 1,255,000 vacunas contra la polio a Gaza," escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en una publicación en X, anteriormente Twitter, el lunes.

