FDI realiza ataque preventivo en Líbano: Hezbollah responde con fuego hacia Israel

Las FDI y Hezbolá entraron en una nueva fase mucho más peligrosa del conflicto en el norte el domingo por la mañana temprano, con cientos de aviones de las fuerzas aéreas golpeando miles de plataformas de ataque de cohetes de Hezbolá.

Con la inteligencia israelí observando que Hezbolá estaba a punto de lanzar su mayor ataque de la guerra actual, incluyendo a las áreas de Tel Aviv y el centro de Israel, alrededor de las 5:00 a.m., las FDI atacaron de forma preventiva e independiente objetivos en los que Hezbolá estaba a punto de disparar contra Israel.

Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant aprobaron la acción preventiva contra Hezbolá en el cuartel general de las FDI el sábado por la noche y reunieron al gabinete de seguridad sobre las 7:00 a.m.

Las FDI atacan preventivamente objetivos y bases de lanzamiento de Hezbolá en el Líbano mientras el grupo planea un ataque aéreo masivo contra Israel, 25 de agosto de 2024. (IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Netanyahu dijo al gabinete de seguridad: "Esta mañana, hemos detectado los preparativos de Hezbolá para atacar Israel. En consulta con el Ministro de Defensa y el Jefe del Estado Mayor, dimos instrucciones a las IDF para que actuaran de forma proactiva para eliminar la amenaza"

"Desde entonces, las IDF han trabajado enérgicamente para frustrar tales amenazas. Ha destruido miles de cohetes dirigidos al norte del país, también ha frustrado muchas otras amenazas y opera con gran potencia, tanto defensiva como ofensivamente", dijo Netanyahu. Smoke rises from the southern Lebanese town of Khiam, as pictured from Marjayoun, near the border with Israel, August 25, 2024 (credit: REUTERS/KARAMALLAH DAHER)

Netanyahu pidió a los ciudadanos israelíes que siguieran las órdenes del Frente Interior.

"Estamos decididos a hacer todo lo posible para proteger nuestro país, devolver a los residentes del norte sanos y salvos a sus hogares, y seguir manteniendo una regla simple: quien nos haga daño - nosotros se lo haremos a ellos", dijo.

Desde alrededor de las 5:30 am del domingo, Hezbolá afirmó que lanzó alrededor de 320 cohetes contra el norte de Israel, incluyendo en áreas como Safed y Acre, y en 11 bases militares, que hasta la fecha han sido en su mayoría dejadas solas por el grupo terrorista libanés.

Las IDF insinuaron que el éxito y el volumen de ataques de Hezbolá eran menores de lo que afirmaban, aunque se negaron a dar datos concretos, alegando que esto caería en la trampa de dejar que Hezbolá hiciera ajustes rápidos.

Los militares afirmaron que habían derribado con éxito un gran número de intentos de ataque de Hezbolá, sin dar cifras concretas.

Un pequeño número de incidentes en el lado israelí estaban bajo orden de silencio.

Un ataque aéreo israelí contra un coche en la ciudad de Khiam, en el sur de Líbano, dejó el domingo un muerto, según informaron la agencia de noticias estatal libanesa y una fuente de seguridad.

Hezbolá afirma

que sus ataques se produjeron en respuesta al asesinato por Israel del principal comandante del grupo en un ataque contra un suburbio de Beirut el mes pasado.

"Por la gracia de Dios, la primera etapa se ha completado con un éxito total. Esta etapa consistió en atacar cuarteles y sitios israelíes para facilitar el paso de aviones no tripulados de ataque hacia su destino previsto en las profundidades de la entidad [Israel]. Los drones pasaron, alabado sea Dios, como estaba previsto", escribió el grupo. "El número de cohetes Katyusha disparados hasta ahora ha superado los 320 cohetes dirigidos contra las posiciones del enemigo".

En este momento, aunque las IDF están preparadas para cualquier escenario, no hay ningún movimiento nuevo para una invasión terrestre de las IDF del sur de Líbano, algo que muchos residentes del norte y algunos funcionarios de la coalición han pedido en los últimos meses pero a lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu se ha opuesto sistemáticamente.

No está claro cuál habría sido la magnitud del ataque de Hezbolá de no haberse producido el ataque inicial de las IDF, y tampoco está claro si Hezbolá seguirá intensificando sus ataques y hasta dónde disparará hacia el sur.

Cambios en el Mando del Frente Interior

Sin embargo, el Mando del Frente Interior de las IDF ya ha cambiado radicalmente sus instrucciones, poniendo límites a las reuniones públicas, los lugares de trabajo y las actividades educativas que llegan al sur de la Alta Galilea (que a menudo ha tenido restricciones) hasta el sur de Tel Aviv. Ben Gurion delays due to Hezbollah escalation, 25 August 2024 (credit: screenshot)

Las regiones central y de Jerusalén, al sur de Tel Aviv, aún no se han visto afectadas, pero el aeropuerto Ben Gurion se ha cerrado temporalmente como medida estricta en caso de que la situación se agrave.

El portavoz jefe de las FDI, Daniel Hagari, advirtió al público del posible deterioro de la situación en una conferencia de prensa a primera hora de la mañana.

"En un acto de autodefensa para eliminar estas amenazas, las FDI están atacando objetivos terroristas en Líbano, desde donde Hezbolá planeaba lanzar sus ataques contra civiles israelíes."

"Hezbolá pronto disparará cohetes, y posiblemente misiles y vehículos aéreos no tripulados, hacia territorio israelí. Desde justo al lado de las casas de civiles libaneses en el sur del Líbano, podemos ver que Hezbolá se está preparando para lanzar un amplio ataque contra Israel mientras pone en peligro a los civiles libaneses."

La Autoridad Aeroportuaria de Israel anunció el domingo por la mañana que las salidas desde el aeropuerto Ben Gurion se retrasarán durante las próximas horas, y que los vuelos en ruta al aeropuerto Ben Gurion se redirigirán a aeropuertos alternativos de la región. Añadió que se había informado a las compañías aéreas de que los cielos de Israel permanecerían cerrados al menos hasta las 10.00 horas.

Las autoridades dijeron más tarde que se esperaba que el aeropuerto Ben Gurion reanudara sus operaciones a las 7.00 horas.

Eli Bin, director general de la MDA, evaluó la situación de seguridad durante la noche, y Zachi Heller, portavoz de la MDA, anunció el domingo por la mañana que Magen David Adom se encontraba en alerta máxima en todas las zonas del país.

El domingo se celebra Ziyara Shabaniya, o Arbaeen, en conmemoración del cuadragésimo día de Ashura. En este día, los chiíes izan la bandera roja que simboliza la venganza, y existe la preocupación de que el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, intente hacerse eco de este símbolo musulmán lanzando un ataque.

Las IDF tienen conocimiento de reuniones en varios lugares de Líbano y temen que estas grandes asambleas puedan ser preparativos para ataques contra Israel. La valoración israelí es que Hezbolá puede atacar si Hamás comunica una respuesta negativa a las propuestas de mediación, señalando que las negociaciones se dirigen probablemente hacia el colapso en lugar de hacia un avance.

Además, el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salami, comentó la posible represalia contra Israel por el asesinato de Ismail Haniyeh, declarando: "Pronto tendréis noticias".