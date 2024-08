Nasrallah dirá a sus seguidores lo que quieren escuchar, dice experto

El discurso del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, reveló que el líder terrorista dirá a sus seguidores lo que quieren escuchar, dijo el corresponsal de Asuntos Árabes de Yedioth Ahronoth, Avi Issacharoff, en una entrevista del lunes con Udi Segal y Anat Davidov en Radio 103FM.

"Nasrallah afirma que la operación ha terminado", dijo Issacharoff. "Sugiere que si se dan cuenta de que el daño no fue significativo, reconsiderarán sus próximos pasos".

Issacharoff agregó: "No necesitamos ser genios para ver que si Nasrallah da un discurso de victoria diciendo que han derrotado al enemigo, y eso no es la realidad, entonces Hezbollah claramente enfrenta un desafío en la gestión de las expectativas de sus seguidores".

"No puede decir 'fallamos'. En un discurso así, no se está dirigiendo a Israel. Ha tenido discursos donde habló directamente a Israel. Se podía ver el sarcasmo en las redes sociales. Esta situación no es algo de lo que Hezbollah deba estar orgulloso".

En cambio, Issacharoff señaló que Nasrallah "estaba hablando a sus seguidores, su base. Si dice, 'ganamos', lo aceptarán sin cuestionarlo. Lo tomarán al pie de la letra".

Tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza. 26 de agosto de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Perspectivas del Acuerdo de Rehenes

En cuanto a las negociaciones para un acuerdo de rehenes, Issacharoff comentó: "Las posibilidades de progreso allí son escasas. Sinwar [líder de Hamas] no está pensando racionalmente. No es como si viera el grave daño en Gaza".

"En este momento, Sinwar está actuando irracionalmente. Su organización está sufriendo golpes militares uno tras otro, y la destrucción en la Franja es catastrófica, pero a él no le importa. Su principal preocupación es su supervivencia personal", agregó.

Issacharoff también comentó: "En nuestro lado, no creo que el primer ministro esté ansioso por llegar a un alto el fuego, principalmente por razones políticas".

El Corredor de Filadelfia

En cuanto al Corredor de Filadelfia, Issacharoff afirmó: "Si Israel se retira del corredor durante cinco o seis semanas, no pasará nada importante. Siempre puedes regresar. La verdadera pregunta es si alguien está dispuesto a hacer un trato. Hay un riesgo de seguridad aquí, nadie es ingenuo, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Está el primer ministro preparado para mantener a 109 rehenes para permanecer en el corredor?"