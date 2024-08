Conductor eleva la atención pública sobre rehén de Hamás

Jeremiah Smith disfrutó hablando de su camión valla digital en las protestas de Chicago durante la Convención Nacional Demócrata, pero también está impaciente por aparcarlo para siempre. "Aunque me encanta conducir camiones, no me gusta conducir por esta razón", dijo.

Desde el pasado mes de marzo, Smith se ha puesto al volante de un camión especialmente equipado para sensibilizar a la opinión pública sobre los rehenes, incluido uno al que tiene un gran aprecio.

Hersh Goldberg-Polin es "como el hermano pequeño que nunca tuve", dijo. Ambos se conocieron cuando Hersh tenía sólo dos años, y Smith, a los seis, fue alumno de la abuela de Hersh, Marcy Goldberg, en una escuela de la zona norte de Chicago.

"Básicamente me adoptó en la familia y me enseñó sobre la comunidad judía y sobre cómo ser un caballero", dijo. Hersh Goldberg-Polin (credit: Courtesy)

Por aquel entonces, Smith y su familia vivían de la asistencia social en Cabrini Green, uno de los complejos de viviendas sociales más conocidos de Chicago por su pobreza y violencia.

Cuando Smith se enteró de la captura de Hersh, el 7 de octubre, corrió a ver cómo estaba Marcy. Unos meses más tarde, no dudó en hacer una pausa en su propio negocio de transporte cuando

el filántropo Jeff Aeder, de

Chicago, le pidió que se lanzara a la carretera en busca de Hersh.

Con una aplicación en su teléfono, Smith controla la pantalla digital en tres de los laterales del camión, mostrando imágenes de las personas cautivas junto con mensajes como: Mi amigo fue secuestrado por Hamás.

Smith se asegura de que nadie olvide por lo que está pasando su amigo

Durante los últimos seis meses, Smith ha conducido el camión por todo Chicago, sus suburbios y la parte baja del estado de Illinois antes de dirigirse a Misuri, Minnesota, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Wisconsin.

Cuando a Aeder se le ocurrió la idea de un segundo camión hace apenas tres meses, recurrió al mejor amigo de la infancia de Smith, que también desarrolló una relación familiar con Marcy Goldberg.

"Le conocí en quinto o sexto de primaria, hace ahora casi 20 años", cuenta Ladante Clayborn. "Salíamos después del colegio y nos dirigíamos a casa para descubrir que vivíamos justo enfrente. Me acerqué y conocí a Marcy. Venía a cenas de Shabat".

A

medida que fue conociendo a Marcy y a Aeder, su fascinación y su profundo aprecio por la cultura judíaflorecieron.

Todos estos años después, Clayborn, que creció en una familia cristiana, lleva un collar con una estrellade David.

"Estoy con Israel. Son mi familia. ... Jeff y Marcy tienen el corazón más grande que he conocido nunca".

Y

a medida que se abre camino por las calles conduciendo ese segundo camión, más gente le abre su corazón.

"Recibo muchos pulgares hacia arriba y mucha gente [dice] muchas gracias. La gente se acerca llorando, como diciendo, Dios mío, lo que estás haciendo es increíble. Sabemos que es por una causa mejor, y eso es lo más importante", afirmó.

En cuanto a Smith, sus viajes le han permitido informar a la gente sobre los acontecimientos mundiales, y esta misma semana ha observado algunos avances en la reacción del público.

"La gente [del otro lado] ha dicho que ojalá los rehenes vuelvan a casa", afirmó, señalando que es sólo la segunda vez que oye ese comentario. "Supongo que vamos [en] la dirección correcta", añadió.

Smith se va a tomar un breve descanso del camión para casarse el 31 de agosto, y aunque está planeando un baile especial con Marcy Goldberg, también está haciendo lo posible para incluir a Hersh.

"Voy a tener una foto allí con la cara de Hersh para que sea como si siguiera allí conmigo".