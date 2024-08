Madre de Nahariya habla sobre comenzar el año escolar durante la guerra

En la sombra del intenso bombardeo en el norte, y aproximadamente una semana antes del inicio del año escolar, Kathy Boomer, residente de Nahariya y miembro de la sede "Luchando por el Norte", habla sobre las ansiedades de los niños al regresar a la escuela.

"El Norte está en guerra", escribe Boomer. "Una serie diaria de alarmas, cielos ruidosos, aviones, artillería, UAVs, secuestros y accidentes, la mayoría de ellos sin previo aviso. Desafortunadamente, esta es nuestra rutina. Según las leyes de la naturaleza, nosotros, los padres, primero nos ocupamos de nuestros hijos, de su sensación de seguridad y protección contra cualquier peligro. Así aprendieron a no ir a la playa porque es peligroso, que casi ningún parque es seguro porque no hay protección, y que ante cada estruendo y alarma corren al refugio, al punto de que nuestros hijos corren al refugio por la noche mientras duermen".

"No importa su edad, los acompañamos hasta la puerta de la escuela para que no experimenten una sirena/accidente/intercepción en el camino, y nosotros no estemos allí para protegerlos. Nuestros hijos hicieron lo mismo todo el año pasado solos e incluso acompañaron a sus hermanos menores. Cuando pasan la puerta de una escuela, jardín de infantes o guardería, pasamos el testigo de protección al personal de esa institución educativa, que proporcionará 100% de protección a nuestros hijos."

"Y ahí es donde fallamos. El esquema de 'el más protegido que hay', que es acostarse junto a la pared con la cabeza en las manos, es lo más desprotegido que pudieron idear. No inculca en el niño ningún sentido de seguridad, sino todo lo contrario, les inculca miedo, ansiedad, desesperación, llanto, estancamiento, impotencia y mucho más además de un sentido de seguridad." Una vista muestra humo y fuego en Líbano, cerca de la frontera con Israel, visto desde Nahariya en el norte de Israel, 31 de octubre de 2023. (credit: REUTERS/VIOLETA SANTOS MOURA)

Angustia emocional

Boomer se refiere a la angustia emocional causada por la situación, "No todos lo entienden, pero todos los niños del norte tienen una enorme herida en su salud mental. Algunos niños ya lo han mostrado, algunos todavía lo interiorizan, y algunos eligen esconderlo hasta que explote. Niños con pesadillas por la noche, ansiedad por abandono, miedo a cada pequeño ruido, arrebatos de lágrimas y rabia, les pesa mucho."

Ella hizo un llamado a los tomadores de decisiones para actuar, diciendo: "Imagina por un segundo a tu hijo, nieto, sobrina o sobrino, durante una sirena, acostado en el suelo del pasillo de la escuela con las manos en la cabeza rodeado de tres o cuatro clases de niños como ellos, asustados y llorando."

"No hay nadie para protegerlos, nadie para calmarlos y darles una sensación de seguridad. Están solos con la cara en el suelo, y de fondo, hay una sirena y el sonido de impactos y explosiones masivas."

"Se requiere protección completa para cada niño, a cualquier edad. Guarderías, preescolares, jardines de infancia, escuelas primarias, secundarias y preparatorias. No es posible que nosotros como padres corramos a los refugios durante una sirena, y al mismo tiempo, nuestros hijos sean abandonados, solo con las manos en la cabeza y la cabeza en el suelo. Debemos darles a los niños un abrazo terapéutico, rehabilitar su salud mental dañada y devolverles la alegría y la juguetona mirada a los ojos."

"¡El poder está en nuestras manos, los padres! La vida de un niño vale un millón de veces más que aprender otra oración en inglés o resolver un problema de matemáticas. Sin protección, los niños se quedan en casa."