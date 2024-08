General de EE.UU. dice que riesgo de guerra más amplia disminuye tras intercambio Israel-Hezbolá

El riesgo a corto plazo de una guerra más amplia en Oriente Medio ha disminuido un poco después de que Israel y la Hezbolá de Líbano intercambiaran disparos sin una escalada adicional, pero Irán sigue representando un peligro significativo mientras considera un ataque a Israel, dijo el general de más alto rango de EE. UU. el lunes.

El general de la Fuerza Aérea C.Q. Brown, presidente del Estado Mayor Conjunto, habló con Reuters después de salir de un viaje de tres días al Medio Oriente que lo llevó a Israel justo unas horas después de que Hezbolá lanzara cientos de cohetes y drones contra Israel, y que Israel golpeara Líbano para frustrar un ataque más grande. Fue uno de los mayores enfrentamientos en más de 10 meses de guerra fronteriza, pero también terminó con daños limitados en Israel y sin amenazas inmediatas de más represalias por parte de ninguna de las partes.

Brown señaló que el ataque de Hezbolá fue solo uno de los dos importantes ataques amenazados contra Israel que surgieron en las últimas semanas. Irán también está amenazando con un ataque por el asesinato de un líder de Hamas en Teherán el mes pasado.

Al ser preguntado si el riesgo inmediato de una guerra regional había disminuido, Brown dijo: "En cierta medida, sí." Varias personas observan al líder de Hezbolá en Líbano, Sayyed Hassan Nasrallah, mientras pronuncia un discurso televisado en una cafetería de Beirut, Líbano, el 25 de agosto de 2024. (credit: REUTERS/MOHAMED AZAKIR)

"Había dos cosas que sabías que iban a suceder. Una ya ha ocurrido. Ahora depende de cómo se desarrolle la segunda," dijo Brown mientras salía de Israel.

"Cómo responda Irán dictará la respuesta de Israel, lo que determinará si habrá un conflicto más amplio o no."

Brown también advirtió que también existe el riesgo planteado por los aliados terroristas de Irán en lugares como Irak, Siria y Jordania que han atacado a las tropas estadounidenses, así como los hutíes de Yemen, que han atacado el transporte marítimo del Mar Rojo e incluso han disparado drones contra Israel.

"Y si estos otros realmente van y hacen cosas por su cuenta porque no están satisfechos, especialmente los hutíes," dijo Brown, llamando al grupo chiíta la "carta salvaje."

Irán ha prometido una respuesta severa al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, que tuvo lugar mientras visitaba Teherán a finales del mes pasado y que fue atribuido a Israel. Israel no ha confirmado ni negado su participación.

Brown dijo que el ejército de EE. UU. está en una mejor posición para ayudar en la defensa de Israel y sus propias fuerzas en el Medio Oriente que el 13 de abril, cuando Irán lanzó un ataque sin precedentes contra Israel, desatando cientos de drones, misiles de crucero y misiles balísticos.

Aun así, Israel, EE. UU. y otros aliados lograron destruir casi todas las armas antes de que alcanzaran sus objetivos.

"Estamos mejor posicionados", dijo Brown. Destacó la decisión del domingo de mantener dos grupos de ataque de portaaviones en el Medio Oriente, además de un escuadrón adicional de aviones de combate F-22.

"Intentamos mejorar lo que hicimos en abril".

Brown dijo que, sea cuales sean los planes que pueda tener el ejército de Irán, serán los líderes políticos de Irán quienes tomen una decisión.

"Quieren hacer algo que envíe un mensaje, pero también, creo ... no quieren hacer algo que cree un conflicto más amplio".

Luchando con las consecuencias de Gaza

La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha estado buscando limitar las consecuencias de la guerra en Gaza entre Hamás e Israel, que ahora está en su undécimo mes. El conflicto ha arrasado grandes extensiones de Gaza, provocado enfrentamientos en la frontera entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá de Líbano, y ha involucrado a los hutíes de Yemen.

Brown viajó el lunes al Comando Norte del ejército israelí, donde recibió información sobre las amenazas a lo largo de las fronteras de Israel con Líbano y Siria. En Tel Aviv, se reunió con el Ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, y el Jefe del Estado Mayor General, el Teniente General Herzi Halevi.

Al preguntarle sobre el poder militar de Hezbolá en Líbano, especialmente después de los ataques de Israel, Brown advirtió que "siguen teniendo capacidad".

La guerra actual en la Franja de Gaza comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando pistoleros de Hamás irrumpieron en comunidades israelíes, matando alrededor de 1,200 personas y secuestrando a unos 250 rehenes, según las cifras israelíes.