Gallant a Brown: Debemos estar listos para actuar y detener a Irán nuclear

El ministro de Defensa Yoav Gallant dijo el lunes al presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU., C.Q. Brown, que ambos países deben estar listos para actuar y prevenir un Irán nuclear.

Aunque este tipo de declaración es rutinaria entre los países en los últimos años, tuvo un significado potencialmente más serio debido a los informes recientes de que Teherán ha reiniciado las pruebas de detonación nuclear, con la actual amenaza de Irán de atacar a Israel con misiles balísticos, y con todas las partes haciendo grandes cálculos sobre las próximas elecciones presidenciales de EE. UU.

Gallant también dijo que "la agresividad de Irán está alcanzando récords", a la sombra de las amenazas de Irán de atacar directamente al estado judío por segunda vez después de atacar con más de 300 amenazas aéreas el pasado abril.

Brown y Gallant también discutieron trabajar juntos para devolver a los rehenes israelíes en manos de Hamas, derrotar a Hamas y devolver a los residentes del norte de Israel a sus hogares garantizando que Hezbolá esté distanciado de la frontera.

Destacadamente, el nuevo Jefe de Inteligencia del IDF, Shlomi Binder, participó en las reuniones, habiendo asumido su cargo el pasado miércoles. El Comandante entrante de la Inteligencia Militar de las FDI, Shlomi Binder, habla durante una ceremonia de reemplazo celebrada en la sede del Comando de Inteligencia de las FDI en Glilot, el 21 de agosto de 2024. (credit: TOMER NEUBERG/FLASH90)

Asimismo, el Jefe de Estado Mayor del IDF, Teniente General Herzi Halevi, visitó la frontera norte con Brown y se comprometió a devolver a los residentes israelíes allí con mayor seguridad con la mayor rapidez posible.

Por separado, el lunes, el IDF y Hezbolá redujeron drásticamente su nivel de enfrentamientos después de su intercambio del domingo, que marcó los enfrentamientos más peligrosos de la guerra entre ambas partes.

El lunes por la mañana temprano, el IDF dijo que derribó un dron en el espacio aéreo israelí al este del Mar de Galilea.

El IDF no aclaró quién había disparado el cohete, pero en el pasado, tales drones habían sido lanzados por milicias sirias o iraquíes afiliadas a Irán o Hezbolá.

Además de ese incidente, hasta el momento de la prensa, el IDF no había identificado ningún ataque directo contra Israel por parte de Hezbolá que emanara del territorio libanés.

Asimismo, el IDF llevó a cabo muy pocos ataques, aunque aún realizó ataques limitados a posiciones de Hezbolá en Kfar Kilah y Tir Charfa, así como ataques limitados de artillería en aita al-shaab, todo en el sur del Líbano.

También hubo un informe no confirmado de que un ataque aéreo israelí podría haber herido, pero no matado, a un oficial de Hamas en un automóvil cerca de Sidón.

En contraste, el domingo más de 100 aviones de combate de la Fuerza Aérea de las IDF destruyeron miles de cohetes de Hezbolá, con el grupo terrorista libanés lanzando un récord de 350 ataques contra Israel, una cifra significativamente menor a la planeada debido al ataque preventivo israelí.

Combates en Gaza

Mientras tanto, en Khan Yunis en el sur de Gaza, tropas de las IDF de la 98ª División destruyeron el lunes un lanzacohetes que se había utilizado para disparar un cohete de largo alcance hacia Rishon LeZion el domingo por la noche.

Ha sido raro que Hamas logre disparar cohetes de largo alcance más allá de la frontera de Gaza desde enero, cuando las IDF eliminaron la mayoría de las células de lanzamiento de cohetes de los grupos terroristas de Gaza.

Las IDF especificaron que el cohete fue lanzado a tan solo 25 metros de una escuela en la zona.

El ejército señaló que se identificaron explosiones secundarias después del ataque, lo que indica que había cohetes adicionales dentro del lanzacohetes y potencialmente listos para disparar.

Además, en el área de Khan Yunis y en Deir al-Balah en el centro de Gaza, los soldados de la División 98 eliminaron a decenas de terroristas y confiscaron armas.