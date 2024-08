El momento de la 'caída' de Nasrallah es retórica vs realidad - comentario

En la fantástica película ganadora del Oscar, Downfall, que retrata los últimos días de Adolf Hitler en su búnker de Berlín, se desarrolla una brillante escena cuando los generales alemanes discuten lo que está sucediendo. Los rusos están a solo unos cientos de metros de la Cancillería alemana, y el Führer exige que las divisiones se muevan a la izquierda, derecha y centro para mantener la defensa de Berlín.

Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel: El Führer ha perdido todo sentido de la realidad.

Generaloberst Alfred Jodl: Mueve divisiones que solo existen en su mapa. ¡La unidad dispersa de Steiner apenas puede defenderse, y sin embargo, se ordena a Steiner que ataque! ¡Es pura locura!

Esta escena vino a la mente recientemente al escuchar al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, describir el ataque del grupo terrorista a Israel "según lo planeado", refutando las afirmaciones del ejército israelí de que sus ataques preventivos habían evitado un ataque más extenso. Fotos de ataques de las FDI contra objetivos de Hezbolá sobre el humo que se eleva desde el Líbano (ilustrativo) (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT, VIA REUTERS)

Si un importante ataque militar se ve severamente diezmado debido a que el enemigo golpeó primero, sería una afirmación muy forzada decir que salió "según lo planeado".

Es una ocurrencia común que cuando los líderes se vuelven "invisibles", pierden contacto con la realidad, y cuando las cosas comienzan a ir mal en una guerra, no es inconcebible que los comandantes militares retengan información para evitar posibles castigos. ¿Es eso posible con Nasrallah? ¿Podría estar tan ajeno a lo que está sucediendo? Poco probable, pero no imposible.

La tecnología disponible es mucho más avanzada que la de Berlín en 1945, y no es difícil para el líder de Hezbollah mantenerse informado sobre momentos importantes en la guerra. Sin embargo, esto no significa que le estén diciendo toda la verdad.

Muchos creen que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sido constantemente engañado por un grupo de "sí-hombres" que tienen demasiado miedo de decirle la verdad sobre lo mal que iban las cosas en la guerra contra Ucrania dos años después de ese conflicto. Por lo tanto, no está más allá de las posibilidades, incluso en la guerra del siglo XXI.

La probabilidad es, sin embargo, que el dedo de Nasrallah siga muy en sintonía con lo que está ocurriendo en el conflicto transfronterizo. También se cree que es consciente de que Israel conoce su ubicación exacta pero, hasta el momento, se ha abstenido de eliminarlo.

Nasrallah, hablando en una transmisión televisiva el domingo, declaró que el grupo evaluaría las consecuencias de su reciente ataque con cohetes y drones a objetivos militares israelíes antes de decidir sobre cualquier otra acción de represalia por la muerte de un comandante senior.

¿Misión cumplida?

Hablando horas después del intercambio de fuego más intenso entre Hezbollah e Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, Nasrallah enfatizó que el grupo había evitado deliberadamente atacar a civiles o infraestructura pública, como el Aeropuerto Ben-Gurion. El enfoque principal de la operación de Hezbollah fue una base de inteligencia militar ubicada aproximadamente a 110 kilómetros dentro del territorio israelí, marcando su incursión más profunda hasta el momento, justo al norte de Tel Aviv.

Más de 100 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí (IAF) bombardearon miles de sitios de lanzamiento de cohetes de Hezbollah de forma preventiva, ya que la inteligencia recopilada indicaba que a las 5 a. m. del domingo por la mañana, el grupo terrorista lanzaría un salvo de cohetes y drones contra el estado judío en respuesta al asesinato del comandante de alto rango de Hezbollah, Fuad Shukr, cerca de Beirut el mes pasado.

Nasrallah también advirtió que si los resultados de esta operación se consideraban insuficientes, Hezbollah se reservaba el derecho de lanzar más ataques, afirmando: "Si el resultado no es suficiente, entonces nos reservamos el derecho de responder en otra ocasión".

También detalló las tácticas utilizadas en el ataque, que incluyeron el lanzamiento de más de 300 cohetes Katyusha para abrumar el sistema de defensa Cúpula de Hierro de Israel, seguido por el despliegue de drones de ataque, incluidos algunos lanzados desde el valle oriental de Bekaa, un movimiento sin precedentes para Hezbollah. El líder de Hezbollah refutó las afirmaciones israelíes de que Hezbollah había planeado un asalto más grande involucrando miles de proyectiles, aunque reconoció que la operación se había retrasado debido a lo que describió como una "movilización" de fuerzas militares israelíes y estadounidenses en la región.

Los israelíes han escuchado suficientes mensajes de Hamás, Hezbolá e Irán a lo largo de los últimos diez meses para reconocer mentiras y retórica diseñada para apaciguar a los seguidores cuando la escuchan. Lo que Nasrallah dijo ciertamente sonaba a retórica. "Mantengan la frente en alto, Hezbolá", estaba diciendo. Estamos ganando". Si sus seguidores le creen o no es una cuestión diferente.

Hezbolá ha sufrido enormes pérdidas durante la guerra contra Hamás. La Fuerza Aérea Israelí ha bombardeado constantemente a terroristas que intentan lanzar cohetes y drones hacia el norte de Israel y ha hecho un trabajo admirable a pesar de la población diezmada en el norte y tragedias como la muerte de 12 niños en Majdal Shams el mes pasado.

La guerra contra Hezbolá está lejos de terminar, y el grupo terrorista aún puede causar un daño significativo en el norte. Sin embargo, después de escuchar el discurso de Nasrallah, sería prudente reconocer la retórica por lo que es, un juego para sus seguidores, y no pensar que está tan desconectado de la realidad, como lo estaba Hitler, que realmente cree lo que está diciendo.