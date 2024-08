Una respuesta desafiante a Hezbolá y Hamas: compra un traje de boda - comentario

Durante el último año, los israelíes han estado viviendo algo así como una existencia dual. Todos los planes, grandes o pequeños, están condicionados por lo que está sucediendo con la guerra.

Por guerra, me refiero a los ataques de quien decida que es su turno de apuntar a Israel: Hezbolá, Hamas, Irán, los hutíes, lo que sea.

Es reminiscente del monólogo de Jerry Seinfeld en el que declara que cualquier plan hecho entre chicos siempre es tentativo, dependiendo de si uno de ellos conoce a una chica. Explicó que el pacto no escrito incluso había sido la causa de retrasos en las misiones espaciales Apolo cuando uno de los astronautas empezó a hablar con una posible cita en el camino hacia el lanzamiento.

Lo mismo sucede aquí. "Claro, nos vemos para cenar mañana… a menos que Irán decida retaliar".

El ataque preventivo histórico del domingo por la mañana contra cientos de cohetes de Hezbolá y lanzadores de cohetes que estaban programados para dirigir su furia hacia objetivos sensibles en Israel, y la resultante disminución en la lluvia de cohetes de Hezbolá en el norte del país, ya habían terminado a las 7 a.m. antes de que la mayoría de nosotros desayunáramos.

Eso significaba que el día debería ser relativamente tranquilo. Para mí, eso significaba seguir nuestro plan de reunirnos con nuestro hijo temprano en la tarde en el concurrido centro comercial de Rishon Lezion para comprar un traje para su próxima boda.

El Canion Zahav estaba lleno de compradores y familias tratando de mantener a sus hijos entretenidos durante la sequía de finales de agosto después de los campamentos de verano y antes del inicio de clases.

No sabrías que había una guerra en curso, o que Gaza estaba a solo unos 50 kilómetros de distancia. Somos una gente resistente, los israelíes. O eso, o estamos tratando de mantener la rutina lo máximo posible para alejar los demonios, la ira, el miedo y el horror que han impregnado la atmósfera dondequiera que miremos.

Mientras mi hijo se probaba trajes, intercambiaba mensajes con un amigo en los Estados Unidos que me había preguntado cómo estábamos después de los dramáticos eventos de la mañana.

"Comprando un traje para mi hijo", respondí, como si, ¿qué otra respuesta podía haber a una pregunta tan simple? Pero pronto me di cuenta de que el aparentemente mundano acto de comprar un traje de boda era en realidad una afirmación bastante impactante. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Elegir la vida

¿Podría haber algún acto que represente esperanza y fe en el futuro más que dos personas uniendo sus vidas, construyendo un hogar en Israel, y con suerte, dando a sus padres un montón de nietos?

Mi hijo, luciendo tan guapo en el vestidor, fue la única respuesta al ataque casi catastrófico de Hezbolá esa mañana, y de todos los otros países y grupos terroristas que no quieren ver más bodas judías.

A pesar del lodazal en el que nos encontramos, la noción de que los jóvenes todavía están planeando para el futuro, y ven un futuro, es un testimonio de la voluntad y la fuerza del carácter israelí.

Por otro lado, es solo un traje.

Sintiéndome bastante bien mientras regresaba por Jerusalén después de la exitosa excursión de compras, un mensaje de whatsapp de mi hija en EE. UU. hizo la pregunta presagiosa, "¿Está bien todo el mundo?"

Ese es un código bien conocido y desafortunadamente sobreutilizado en Israel para "algo sucedió". Y por supuesto, una rápida revisión en los sitios de noticias confirmó que, de hecho, había sucedido.

Hamas había lanzado un cohete hacia Rishon Lezion que aterrizó en un área abierta poco después de que nos fuéramos. Aparentemente, tampoco les gustan las bodas judías. Mala suerte para ellos.