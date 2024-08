Judíos y árabes llenan 300 camiones de ayuda para civiles de Gaza

(JTA) — Durante una reciente visita a una amiga palestino-israelí en la Baja Galilea, donde vivo, la invité a asistir a una conferencia local organizada por Standing Together, un movimiento activista nacional judío-árabe conjunto en Israel que trabaja por la paz, la igualdad y la justicia, en el que he estado involucrado durante los últimos años. Mi capítulo local tiene alrededor de 700 miembros, casi el doble que hace un año, antes de la guerra. Hay otros siete capítulos en todo el país.

El movimiento fue fundado en 2015 en este principio central: solo podemos crear un futuro mejor para todas las personas de ambas naciones si trabajamos juntos en pie de igualdad, comenzando aquí en Israel donde los ciudadanos palestinos e israelíes viven uno al lado del otro. Aunque muchos otros movimientos conjuntos han luchado seriamente o incluso se han desmoronado durante el transcurso de esta guerra, el nuestro ha crecido y prosperado. Las personas buscan esta conexión, especialmente ahora, y una oportunidad para trabajar juntos para cambiar nuestra realidad. Se siente como la única esperanza.

Como parte de una de las sesiones paralelas planeadas para la conferencia Standing Together, iba a facilitar una discusión sobre una operación gubernamental, llevada a cabo por la policía bajo el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, para amedrentar a los árabes israelíes para que guarden silencio e inacción sobre los temores no realizados de que Hamás intentaría incitarlos a la revuelta.

Mi amiga sabía a qué me refería. Todos los palestinos israelíes están bien conscientes de las numerosas historias de árabes israelíes que son arrestados o obligados a renunciar a sus trabajos debido a publicaciones en redes sociales, o incluso solo actos de hablar en público, que expresan simpatía por los gazatíes o se atreven a condenar abiertamente las acciones de las FDI en Gaza. Ella dijo que pensaba que la causa era importante, pero que no quería participar. Camiones cargados de ayuda se alinean cerca del paso fronterizo de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en Rafah, Egipto, 1 de febrero de 2024. (credit: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS)

"Fui activista la mayor parte de mi vida, desde que era estudiante", dijo. "Pero ahora no veo esperanza de cambio, no con este gobierno. Y ahora esta guerra, y el silenciamiento, y el terrible crimen organizado en nuestra comunidad. He decidido centrarme en mi carrera y mi familia. Me he dado por vencida".

Entendí su frustración. A principios de este mes, Ben-Gvir amenazó con revocar la ciudadanía de los israelíes beduinos de la ciudad de Rahat que participaron en una campaña de ayuda humanitaria para civiles de Gaza, una iniciativa organizada por Standing Together. "Deberíamos expulsarlos del Estado de Israel", dijo.

El plan original de Standing Together era contratar un camión grande para ir de una ciudad árabe a otra, a lo largo del país, recolectando donaciones de suministros, que luego serían transportados al otro lado de la frontera y distribuidos a los civiles de Gaza a través de una organización internacional. Pero ya en el primer lugar, la ciudad árabe del norte de Sakhnin, quedó claro que se necesitarían más de un camión. Solo en ese primer lugar, los voluntarios llenaron tres camiones.

Yo me ofrecí como voluntario en el cuarto lugar de recolección, en otra ciudad árabe del norte, Umm El Fahem, donde recolectamos 29 camiones llenos de ayuda. Fue asombroso ver la fila de autos, que se extendía fuera de la ciudad, todos con suministros que sus conductores habían comprado de su bolsillo, muchos de los cuales luego se unieron en el desempaque y carga. Fue difícil ver a través de mis lágrimas de gratitud mientras clasificaba latas de atún y fórmula para bebés, bolsas de legumbres y harina, y paquetes de pañales y toallas sanitarias.

Y lo que lo hizo aún más conmovedor fue que estábamos haciendo esto juntos - palestinos e israelíes judíos de todas las edades, incluidos niños, ancianos y personas con discapacidad, incluso en medio de una guerra entre nuestras naciones. Esta fue la primera vez que experimentaba este tipo de iniciativa de asociación masiva desde antes de la guerra, y ciertamente fue la primera vez desde entonces que presenciaba cómo los árabes israelíes salían en tan gran número por una causa.

Antes de la guerra, en enero de 2023, Standing Together organizó la primera manifestación masiva contra el gobierno en Tel Aviv, atrayendo a miles de árabes y judíos. Estaba emocionado y esperanzado al ver tal participación, sintiendo el poder de unirnos para luchar contra lo que sabíamos, incluso en ese entonces, sería un gobierno catastrófico. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Una semana después, comenzaron las manifestaciones anti-gobierno lideradas por judíos, lo que alienó a muchos posibles socios palestinos israelíes debido al símbolo muy judío elegido por los manifestantes: la bandera israelí. Sin embargo, en los meses previos al 7 de octubre, cada vez más oradores árabes fueron destacados en las numerosas manifestaciones semanales en todo el país, y hubo un movimiento hacia ser más inclusivo. Una mayor variedad de manifestantes comenzaron a aparecer, incluidos grupos de Standing Together, con nuestras características pancartas moradas, mensajes escritos en árabe y hebreo en contra de la ocupación y la Ley del Estado-Nación, y pidiendo una verdadera democracia para todos.

Unidos y la "Marcha de los Muertos"

En agosto de 2023, una enorme "Marcha de los Muertos" —organizada e iniciada por organizaciones dirigidas por árabes y organizaciones asociadas como Standing Together— tuvo lugar en Tel Aviv, para crear conciencia sobre una ola de crimen organizado que ha llevado a la muerte de muchos ciudadanos árabes, y exigir acción. Ese fue otro punto culminante para nuestro movimiento, otro rayo de luz en la oscuridad. Sabía que la esperanza para este país y la región residía allí — en palestinos y judíos marchando codo a codo, orando, como dijo el rabino Abraham Joshua Heschel, con nuestros pies.

Hubo un paréntesis de varios meses en las grandes protestas después del 7 de octubre, pero ahora están volviendo a cobrar fuerza, aunque no alcanzando las multitudes máximas previas a la guerra. La desesperación y la confusión han surgido entre muchos de los activistas menos comprometidos, pero especialmente entre la población árabe. Desde que comenzó la guerra, la mayoría de los palestinos israelíes tienen miedo de hablar, o se sienten paralizados por la desesperación — como mi amigo, el ex activista estudiantil.

Mientras he estado en varias pequeñas protestas lideradas por árabes después del 7 de octubre, la única en la que vi a miles de palestino-israelíes fue la "Marcha del Retorno", una marcha nacionalista palestina que se celebra una vez al año para conmemorar la Nakba, su nombre para la "catástrofe" de la exitosa guerra de independencia de Israel, aunque fue menos una demostración y más una marcha anual de solidaridad, algo parecido al Desfile del Día de Israel en Manhattan.

Pero si se suman cuántos vinieron a los ocho sitios oficiales (y adicionales) durante la campaña de recolección de ayuda humanitaria de Standing Together, el número sería más bien de decenas de miles, si no más. Al final de la campaña de ayuda humanitaria, que se extendió unos días adicionales para incluir un par de sitios más, llenamos 300 camiones con suministros. Este es un número sorprendente, más de 300 veces lo que los organizadores habían anticipado.

¿Cómo explicar esta respuesta extremadamente entusiasta al llamado de Standing Together?

Dar a los gazatíes es un acto de caridad, pero también de resistencia, una forma de protestar contra la guerra en curso y los métodos que están siendo utilizados por las FDI y Hamas, que cobran un precio a la gente común. Es una forma más segura de protesta, siempre y cuando Ben-Gvir no actúe sobre sus amenazas de expulsar a los participantes, ya que no requiere enfrentarse a la policía o correr el riesgo de ser arrestado y puesto en una lista negra.

Además, este tipo de resistencia no se trata solo de criticar; se trata de crear una realidad alternativa, más humanista, no violenta, positiva y cooperativa. La gente estaba ordenando pizzas y sándwiches y repartiendo la comida a todos, sin importar su lengua materna, religión o antecedentes culturales. La energía positiva de trabajar juntos por una causa común es afirmante de la vida y la humanidad.

Existe la tentación de centrarse en los judíos israelíes que participan en estas acciones, al igual que existe la tentación de equiparar lo israelí con lo judío. Sin embargo, no podemos esperar vencer a este gobierno de extrema derecha y la tendencia hacia un nacionalismo judío extremo en este país sin contar con nuestros ciudadanos árabes.

Algunos voluntarios palestino-israelíes en la campaña humanitaria, nuevos en Standing Together, dijeron que era la primera vez que veían simpatía judía por el sufrimiento palestino. Para alentar a este crucial 20% de la población israelí a salir y protestar, y con suerte un día votar en elecciones anticipadas, se requiere escuchar sus necesidades, apoyar sus causas, ser conscientes de sus sensibilidades y mostrar que los judíos los apoyamos.

Desearía que mi amiga hubiera venido conmigo a ser voluntaria. Desearía que ella hubiera salido de su zona de confort y recuperado su poder. Desearía que pudiera volver a creer en la humanidad y en nuestra capacidad de crear el cambio que queremos ver en este país y en esta tierra, desde el río hasta el mar.

Hay demasiadas personas aquí —árabes y judíos— que están demasiado desesperadas para levantarse y exigir un cambio. Pero el cambio ciertamente no ocurrirá si no nos levantamos por él. Y si nos unimos, las posibilidades de que suceda son mucho mayores.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de JTA o de su empresa matriz, 70 Faces Media.