Las FDI rescatan a un rehén beduino Qaid Alkadi en Rafah, Gaza

El martes, las FDI y el Shin Bet rescataron al rehén israelí-beduino Qaid Farhan Alkadi, quien estaba en manos de Hamas desde el 7 de octubre, en Rafah.

La operación fue liderada por la División 162, la Brigada 401, las fuerzas especiales anti-túnel de Yahalom, junto con los comandos navales Shayetet 13.

El nombre del rehén es Kaid Farhan al-kaadi, de 52 años, de Rahat.

Al-Kaadi está saludable y está siendo sometido a más exámenes de salud en un hospital no identificado.

Es la cuarta operación exitosa para rescatar a rehenes israelíes vivos de Hamas, aunque ha habido varias operaciones exitosas de encontrar y devolver docenas de cuerpos de rehenes asesinados por Hamas.

Él es el octavo rehén vivo rescatado de Gaza, lo que reduce el número de rehenes restantes a 108 de una ronda original de 250.

Al-Kaadi es el primer rehén vivo en ser rescatado de un túnel, ya que todas las operaciones previas de rescate de rehenes vivos se llevaron a cabo en la superficie.

Hasta ahora, las FDI no han compartido detalles sobre la batalla para liberar al rehén y cuántas fuerzas de Hamas enfrentaron.

Funcionarios de defensa elogian el rescate

El jefe de personal de las FDI, teniente general Herzi Halevi, dijo: "Hacemos todo lo posible por salvar a los rehenes. Las FDI y el Shin Bet mostraron valentía, determinación y tomaron la iniciativa en una operación compleja".

Asimismo, el ministro de Defensa Yoav Gallant elogió el éxito de la operación y dijo que las FDI continuarán con operaciones tan audaces.

Después de que se autorizara la publicación, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos publicó una declaración diciendo: "El Foro de Familias de Rehenes elogia el rescate de Kaid Farhan Al-Qadi.

Kaid Farhan Al-Qadi, un padre beduino de once hijos de 52 años del sur de Rahat, fue secuestrado el 7 de octubre de su trabajo de seguridad en la fábrica de empaques del Kibbutz Magen. Soportó 326 días en cautiverio.

El regreso de Kaid a casa es casi milagroso. Sin embargo, debemos recordar que las operaciones militares solas no pueden liberar a los 108 rehenes restantes, que han sufrido 326 días de abuso y terror. Un acuerdo negociado es la única forma de avanzar. Urgimos a la comunidad internacional a mantener la presión sobre Hamas para que acepte el acuerdo propuesto y libere a todos los rehenes. Cada día en cautiverio es uno de más. Los rehenes restantes no pueden esperar otro milagro similar.

"La familia ha solicitado que los medios respeten su privacidad."