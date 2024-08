General de Brig. Assad: Israel comete todos los errores posibles en la guerra contra Hamás

Israel está cometiendo todos los posibles errores en lo que respecta a la guerra Israel-Hamas, dijo el Brig.-Gen. Amal Assad (ret.) el martes durante la investigación civil no oficial del 7 de octubre.

La investigación fue fundada por familias de las víctimas del 7 de octubre, representantes de los kibbutz atacados y grupos de la sociedad civil el mes pasado para investigar los eventos detrás del ataque. Uno de los objetivos principales del comité, compuesto por expertos legales y de seguridad, es iniciar la fundación de una investigación estatal, una noción que fue rechazada por el escalón político de Israel.

Assad, anteriormente comandante de la unidad de coordinación del Líbano de las FDI, que supervisaba las operaciones de las FDI en el sur del Líbano y coordinaba con el Ejército del Sur del Líbano, dijo que Israel no debe continuar luchando sin un objetivo final.

Tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza. 26 de agosto de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

"Estamos cometiendo todos los errores posibles. No se puede librar una guerra de esta manera. No puedes luchar solo por luchar, y eso es lo que hemos estado haciendo durante diez meses: luchando por venganza", dijo.

"No sé cuántos rehenes han sido asesinados por nuestra culpa, cuántos rehenes hemos matado, pero creo que es un ultraje que hayamos iniciado esta guerra sin saber qué hacer al día siguiente", declaró Assad.

"Incluso ahora, hemos matado a [el líder de Hamás Ismail] Haniyeh. ¿Y ahora qué? Hemos atacado preventivamente a Hezbollah. ¿Y ahora qué? El gobierno no puede ocuparse únicamente de tácticas militares sin una estrategia. Lamentablemente, desde hace muchos años, no hemos tenido una estrategia en este país en ningún campo".

Puso en duda la lógica detrás de las acciones de Israel desde el inicio de la guerra, preguntándose qué estaba tratando de demostrar Israel. "¿Estamos tratando de demostrar que les vamos a mostrar? ¿Necesitamos venganza ahora? ¿Por qué? Todavía tenemos 109 rehenes", dijo, agregando que deberían ser traídos a casa "a toda costa".

"Un país que no puede defender a sus ciudadanos en sus hogares no tiene derecho a existir. Un país que no libera a sus rehenes no tiene derecho a existir", enfatizó Assad.

Él dijo que hasta el 7 de octubre, había demasiada fe en la tecnología y en la idea de que Hamas había sido frenado, dejando a las FDI desprevenidas para la masacre del 7 de octubre.

Trato del estado hacia los no judíos

Assad, que es druso, también comentó sobre el trato del estado hacia la población drusa y hacia cualquiera que no sea judío. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Después de que el comité le preguntara si pensaba que el gobierno de Israel trataba a judíos y no judíos de manera diferente, respondió que esto era absolutamente cierto y que sentía que existía un sentimiento de supremacía judía.

"Cuando me siento en un panel con [el Ministro de Finanzas Bezalel] Smotrich y lo escucho hablar, entiendo que él es de una raza diferente y que soy inferior a él. ¿Por qué? Porque no soy judío", dijo Assad.

Así es como se trata a todos los no judíos en Israel, añadió.

Assad también comentó sobre el nivel de vida y la infraestructura de las comunidades drusas, diciendo que no eran iguales a lo que disfrutan los ciudadanos judíos de Israel.