Terroristas asesinados en escala sin precedentes: divisiones de las FDI logran hitos importantes

Las divisiones de las FDI que operan en la Franja de Gaza han logrado numerosos éxitos allí. Mientras que algunos hitos aún no están autorizados para su publicación, aquellos que lo han sido resaltan los éxitos operativos del esfuerzo de guerra de Israel.

La 162ª División, liderada por el Gral. Itzik Cohen, ha logrado avances significativos en dos áreas de Gaza: el Corredor de Filadelfia y la ciudad de Rafah, con un enfoque en el barrio de Tel al-Sultan.

Según fuentes militares del Comando del Sur, la división ha acumulado logros que todavía no pueden ser publicados pero que dañan significativamente los esfuerzos de fortalecimiento de Hamas.

A esto se suma la muerte de decenas de terroristas cada día.

"El ritmo de lucha de los equipos de combate de la brigada merece un gran reconocimiento", dijeron las fuentes.

En la frontera egipcia, las tropas continuaron con la actividad de ingeniería para mapear el área, localizar los túneles y posteriormente destruirlos. Tropas de las FDI operan en la Franja de Gaza. 26 de agosto de 2024 (credit: IDF SPOKESPERSON UNIT)

La 98ª División, bajo el mando del Brigadier General Guy Levy, está luchando actualmente en el área de Khan Yunis y Deir al Balah, en áreas donde las FDI no han maniobrado hasta ahora. Hasta el momento, se han destruido tres túneles, en uno de los cuales se encontraron los cuerpos de los rehenes.

"El conocimiento y el nivel profesional de las tropas están desmantelando completamente la infraestructura subterránea de Hamas", dijeron funcionarios militares, añadiendo que "a diferencia del pasado, hoy la fuerza que maneja cada infraestructura sabe cuántos terroristas había, cuándo se fueron, cuál era su propósito, hacia dónde lleva la ruta, dónde termina el túnel.

"Hay túneles que Hamas utiliza, y la 98ª División los destruye", agregó la fuente.

El Corredor de Filadelfia

La 252ª División, bajo el mando del Brigadier General Yehuda Vach, es responsable de la seguridad del Corredor de Filadelfia y de la expansión del corredor en las últimas semanas. Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

Las FDI invirtieron en infraestructura y componentes de seguridad en el corredor. Esto indica que el control futuro del corredor no es algo que Israel cederá fácilmente en negociaciones de intercambio de rehenes.

Las FDI controlan completamente el área, y su dominio militar allí solo ha crecido debido a las actividades en las afueras del área, con énfasis en el barrio de Zeitoun.

A pesar de las críticas sobre la falta de fuego de artillería y ataques aéreos, las fotografías aéreas indican el logro operativo que perjudica la libertad de acción de Hamas y refuerza la posición de negociación de Israel en las negociaciones de intercambio de rehenes.

La División de Gaza, comandada por el Brigadier General Avi Rosenfeld, es responsable de la protección fronteriza y de expandir un área de amortiguamiento. En las últimas semanas, se ha reparado la valla y se están colocando gradualmente nuevos sensores y medios de observación.

El centro de comando de objetivos del Comando del Sur de las FDI, bajo el mando del Coronel Y., opera las 24 horas para rastrear a los funcionarios de Hamas. Sin embargo, la rama militar del grupo terrorista ha recurrido a tácticas de guerrilla. Opera principalmente bajo tierra y desde instituciones educativas.

A pesar de esta explotación cínica, el Comando Sur logró atacar y matar terroristas a una escala sin precedentes, convirtiendo los intentos de Hamas por recuperar el control del territorio y recuperarse en una sensación de ser cazados.

El establecimiento de seguridad espera un aumento en el ritmo y el cierre del círculo de fuego, especialmente cuando el Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) y la Unidad 504 trabajan para activar agentes y ampliar el alcance de fuentes y agentes que operan en el campo.