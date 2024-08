Primer ministro qatarí discute rehenes de Gaza con McGurk tras visita a Irán

El Primer Ministro de Qatar, Mohammed Al Thani, se reunió con el enviado especial de EE. UU. Brett McGurk sobre los rehenes de Gaza y los problemas regionales después de visitar Teherán el lunes, confirmó un funcionario de EE. UU. al Jerusalem Post.

"Los temas incluyeron el acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes, así como problemas regionales tras la visita del Primer Ministro a Irán", dijo el funcionario sobre la reunión del martes en Doha.

Al Thani ha sido fundamental en las conversaciones para la liberación de los 108 rehenes restantes y para poner fin a la guerra de diez meses en Gaza.

El Primer Ministro de Qatar estuvo en Teherán el lunes, después de participar en la cumbre de alto nivel en El Cairo el domingo liderada por EE. UU. sobre el acuerdo de alto el fuego y rehenes de Gaza, que fue encabezada por el director de la CIA, William Burns.

Egipto y Qatar, con la ayuda de EE. UU., han sido los principales mediadores en las negociaciones. El SECRETARIO de Estado de EEUU, Antony Blinken, y el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, asisten a una rueda de prensa en Doha, a principios de este mes. (credit: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS)

Un equipo negociador israelí con funcionarios del Mossad, Shin Bet y las FDI se espera que se unan a las conversaciones de nivel de trabajo programadas para el miércoles en Doha.

Estados Unidos ha esperado que un acuerdo de alto el fuego en Gaza evite los ataques de represalia contra Israel por parte de Irán y su aliado Hezbollah, lo cual Washington teme podría desencadenar una guerra regional.

El recién nombrado Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, le dijo a Al Thani en Teherán el lunes que la República Islámica respaldaría cualquier acuerdo de alto el fuego en Gaza al que Hamas accediera.

El presidente iraní Pezeshkian da una pista

El presidente iraní Masoud Pezeshkian pareció insinuar el martes, el día después de su reunión con Al Thani, que la República Islámica podría estar abierta a reanudar las conversaciones con Occidente sobre su programa nuclear, según un informe de la Associated Press. Tales conversaciones han estado inactivas durante dos años.

Sin embargo, Estados Unidos hizo múltiples declaraciones públicas el martes advirtiendo que aún temía que fuera posible un ataque directo iraní y que estaba preparado para ayudar a defender al estado judío, como lo hizo en abril cuando Irán atacó por última vez.

El asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, le dijo al Canal 12 de Israel: "Creemos que siguen dispuestos y preparados para lanzar un ataque si así lo desean, por eso tenemos esa postura de fuerza reforzada en la región", dijo.

"Nuestro mensaje a Irán es coherente, lo ha sido y seguirá siéndolo. En primer lugar, no lo hagan. No hay razón para intensificar esto. No hay razón para potencialmente comenzar algún tipo de guerra regional a gran escala. Y en segundo lugar, estaremos preparados para defender a Israel si llega a eso", dijo.

El portavoz del Pentágono, el Mayor General Patrick Ryder, dijo a los reporteros en Washington el martes que "El Departamento de Defensa continúa monitoreando de cerca la situación en Oriente Medio y tomando medidas para mitigar la posibilidad de escalada regional por parte de Irán o sus representantes.

"El reciente ajuste del Departamento a la postura militar de EE. UU. en la región nos ha permitido fortalecer la protección de las fuerzas estadounidenses, aumentar el apoyo a la defensa de Israel y garantizar que Estados Unidos esté preparado para responder a diversas contingencias", dijo Ryder.

"Seguimos enfocados en desescalar las tensiones en la región, al mismo tiempo que nos concentramos en asegurar un alto el fuego como parte de un acuerdo de rehenes para traer a todos los rehenes a casa y poner fin a la guerra en Gaza," explicó.

Reuters contribuyó a este informe.