Cómo coordinan las FDI los combates en el frente norte: Una mirada desde dentro

El comando central del distrito norte está ubicado profundamente bajo tierra y recibe un volumen significativo de inteligencia para dirigir y gestionar las operaciones de la IDF en el norte. Está liderado por el General de Brigada (Brig.-Gen.) (res.) Benny Mehr. La IDF exploró su centro de comando para comprender cómo se controla el combate a distancia, informó el ejército.

"¿Qué está pasando allí? ¿Desde qué dirección atacamos?", preguntó el Brig.-Gen. mientras señalaba una pantalla en su centro de comando, observó la IDF al entrar al centro de comando.

El Brig.-Gen. Mehr es uno de los tres encargados de gestionar las batallas en el frente norte, incluyendo la toma de decisiones sobre los ataques dirigidos, la interceptación de drones, la coordinación de los soldados de combate y la emisión de órdenes. Él dijo que el ritmo es rápido y, a veces, le resulta difícil mantenerse al tanto de todo lo que sucede.

Todo lo que sucede en el norte pasa por esta sala. El comando ejecutivo se emite a los soldados desde esta sala. "Así como el corazón bombea sangre por todo el cuerpo, nosotros bombeamos órdenes por todo el sector norte", explicó Mehr. "Cada evento operativo inmediato que ha ocurrido en las últimas 24 horas termina en nuestras manos."

"El informe de situación sobre el despliegue de fuerzas se actualiza constantemente en el centro de mando", detalló. "En cualquier momento dado, la información del campo fluye hacia nosotros. Basándonos en eso, emito órdenes de vuelta a los soldados." Soldados de las FDI trabajando en el centro del Mando Norte, 28 de agosto de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Objetivos del General de Brigada

Uno de los objetivos del General de Brigada es optimizar y mejorar las operaciones en el campo de batalla basado en conclusiones pasadas y lecciones aprendidas de combates anteriores.

"Nos dimos cuenta de que sería beneficioso implementar las ideas adquiridas en el sector sur desde el inicio de la operación", explicó el General de Brigada. "Junto con el Comando Sur, realizamos reuniones conjuntas para refinar nuestra estrategia de guerra."

El centro de mando no se limita a coordinar equipos de combate. Los bomberos, el Comando del Frente Interior y el Shin Bet también juegan roles significativos en el trabajo.

"Ellos tienen una perspectiva diferente sobre la información", enfatizó, "que ilumina áreas donde nuestra comprensión podría estar fallando."

"Esta sala recibe numerosos informes diarios. Mientras que el desafío principal solía ser encontrar inteligencia, en este punto de la guerra, es completamente diferente."

"Gracias a los sistemas de comando y control que han avanzado en los últimos años, ahora tenemos una gran cantidad de información que antes no estaba disponible. Hoy en día, podemos filtrar los datos, identificar la información precisa y enviarla al lugar correcto en el momento adecuado, todo a través de un intenso trabajo en equipo las 24 horas del día".